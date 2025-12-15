Documentos válidos y qué hacer si el ICE o la CBP te detienen en una parada de autobús en Texas
Un encuentro con agentes federales de inmigración puede ser inevitable, pero las organizaciones de ayuda a la comunidad aconsejan estar preparado y conocer sus derechos
Agencias como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) han incrementado sus operativos en Texas y otros estados. Ante una posible detención en una parada de autobús, estos es lo que se aconseja hacer y los documentos válidos para mostrar.
Qué hacer si el ICE o la CBP te detienen en una parada de autobús en Texas
Una guía del Immigrant Legal Resource Center (ILRC) señala que si un agente de inmigración se acerca en la calle, como sería una parada de autobús, lo más recomendable es no huir, ya que esto podría ser motivo de arresto.
Asimismo, indica que el migrante tiene la posibilidad de no consentir que lo registren ni a sus bienes y de planificar con un abogado cómo prepararse para esta situación.
En general, las organizaciones explican que esto se debe hacer:
- Mantener la calma: no huir ni intentar detener a los agentes.
- Grabar lo que sucede en el teléfono o pedirle a otra persona que lo haga.
- Preguntar de qué agencia gubernamental son.
- Si los agentes hacen preguntas, decir: “Estoy usando mi derecho a permanecer en silencio”.
- Preguntar: “¿Soy libre de irme?” Si dicen que sí, alejarse con calma.
¿Qué documentos llevar ante un encuentro con agentes de inmigración?
El National Immigration Law Center señala cuáles son los documentos que se deben tener y llevar ante un posible encuentro con el ICE o la CBP, según el estatus migratorio:
- Si se tiene un estatus de inmigración válido: aconsejan llevar la tarjeta de residente permanente (green card) o documentos de inmigración para verificar la estancia legal, como de asilo o refugiado; una visa válida de estudiante o de otro tipo; o estatus de protección temporal (TPS, por sus siglas en inglés) no vencido. Si la policía le pide ver sus documentos, muéstreles su copia.
- Si se solicitó un beneficio migratorio o tiene un caso abierto: recomiendan tener a mano una copia de los documentos de inmigración que demuestran que se solicitó un estatus legal o se apela una decisión.
- Para los indocumentados o con estatus inmigratorio vencido: si ha estado en EE.UU. al menos por dos años, tener un comprobante de haber vivido en el país norteamericano, ya que puede protegerlo de una deportación rápida sin poder ver a un juez.
¿El ICE o la CBP me pueden detener en una parada de autobús en Texas?
La American Civil Liberties Union (ACLU), precisa en su sitio web que los agentes de la CBP pueden abordar autobuses y trenes, en la estación o durante el viaje, en la región que se encuentra dentro de 160 kilómetros de la frontera.
“Más de un agente típicamente aborda. Los agentes hacen preguntas a los pasajeros sobre su estatus migratorio, les piden muestren sus documentos migratorios, o ambos”, advierten.
Agrega que las preguntas de los oficiales deben ser breves y relacionadas con verificar la presencia legal del pasajero en EE.UU. En ese sentido, indica: “Usted no está obligado a responder y puede decir simplemente que no desea hacerlo. Como siempre, tiene el derecho a permanecer callado”.
Derechos de los inmigrantes en un lugar público
De acuerdo con un manual del American Immigration Lawyers Association (AILA), todas las personas que viven en Estados Unidos, incluidos los inmigrantes indocumentados, poseen ciertos derechos constitucionales.
Si los oficiales ICE hacen una detención en un lugar público, se deben recordar:
- El derecho a preguntar si se está detenido o libre para irse: si dicen que sí, retirarse con calma. Si dicen que no, quedarse donde se está y no intentar marcharse.
- El derecho a permanecer en silencio: no se está obligado a hablar con el agente, responder preguntas, ni mostrar documentos. Si decide guardar silencio, puede decir “Elijo permanecer en silencio”.
- El derecho a no mostrar documentos migratorios: es posible negarse a mostrar documentación de identidad que revele nacionalidad. Sin embargo, advierte sobre nunca mostrar documentos falsos ni declare ser ciudadano estadounidense si no se es.
- El derecho a negarse a un registro: se puede rehusar un registro de su persona o pertenencias, a menos que los oficiales tengan causa probable o una orden judicial. Si intentan registrarlo, puede decir: “No doy mi consentimiento para un registro”. “No se resista físicamente si lo registran de todas formas, pero documente lo sucedido”, aconseja la organización.
- El derecho a hablar con un abogado: ante una detención, se tiene derecho a contactar a un abogado. Debe notificar a los oficiales al decir: "Quiero hablar con un abogado“. También se puede solicitar una lista de abogados pro bono o low bono.
- El derecho a no firmar nada: no se recomienda firmar ningún documento sin hablar primero con un abogado, ya que podría significar la renuncia a los derechos o llevar a la deportación.
