Documentos válidos y qué hacer si el ICE o la CBP te detienen en una parada de autobús en Texas

Agencias como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) han incrementado sus operativos en Texas y otros estados. Ante una posible detención en una parada de autobús, estos es lo que se aconseja hacer y los documentos válidos para mostrar.

Qué hacer si el ICE o la CBP te detienen en una parada de autobús en Texas

Una guía del Immigrant Legal Resource Center (ILRC) señala que si un agente de inmigración se acerca en la calle, como sería una parada de autobús, lo más recomendable es no huir, ya que esto podría ser motivo de arresto.

El ICE aumentó sus operativos en Texas y otros estados de EE.UU. Archivo

Asimismo, indica que el migrante tiene la posibilidad de no consentir que lo registren ni a sus bienes y de planificar con un abogado cómo prepararse para esta situación.

En general, las organizaciones explican que esto se debe hacer:

Mantener la calma: no huir ni intentar detener a los agentes.

ni intentar detener a los agentes. Grabar lo que sucede en el teléfono o pedirle a otra persona que lo haga.

en el teléfono o pedirle a otra persona que lo haga. Preguntar de qué agencia gubernamental son.

de qué agencia gubernamental son. Si los agentes hacen preguntas, decir: “Estoy usando mi derecho a permanecer en silencio”.

“Estoy usando mi derecho a permanecer en silencio”. Preguntar: “¿Soy libre de irme?” Si dicen que sí, alejarse con calma.

¿Qué documentos llevar ante un encuentro con agentes de inmigración?

El National Immigration Law Center señala cuáles son los documentos que se deben tener y llevar ante un posible encuentro con el ICE o la CBP, según el estatus migratorio:

Si se tiene un estatus de inmigración válido : aconsejan llevar la tarjeta de residente permanente (green card) o documentos de inmigración para verificar la estancia legal, como de asilo o refugiado; una visa válida de estudiante o de otro tipo; o estatus de protección temporal (TPS, por sus siglas en inglés) no vencido. Si la policía le pide ver sus documentos, muéstreles su copia.

: aconsejan llevar la o documentos de inmigración para verificar la estancia legal, como de asilo o refugiado; una visa válida de estudiante o de otro tipo; o estatus de protección temporal (TPS, por sus siglas en inglés) no vencido. Si la policía le pide ver sus documentos, muéstreles su copia. Si se solicitó un beneficio migratorio o tiene un caso abierto : recomiendan tener a mano una copia de los documentos de inmigración que demuestran que se solicitó un estatus legal o se apela una decisión.

: recomiendan tener a mano una que demuestran que se solicitó un estatus legal o se apela una decisión. Para los indocumentados o con estatus inmigratorio vencido: si ha estado en EE.UU. al menos por dos años, tener un comprobante de haber vivido en el país norteamericano, ya que puede protegerlo de una deportación rápida sin poder ver a un juez.

Las organizaciones de ayuda a inmigrantes indican que es posible grabar las acciones del ICE u otras agencias MARK FELIX� - AFP�

¿El ICE o la CBP me pueden detener en una parada de autobús en Texas?

La American Civil Liberties Union (ACLU), precisa en su sitio web que los agentes de la CBP pueden abordar autobuses y trenes, en la estación o durante el viaje, en la región que se encuentra dentro de 160 kilómetros de la frontera.

“Más de un agente típicamente aborda. Los agentes hacen preguntas a los pasajeros sobre su estatus migratorio, les piden muestren sus documentos migratorios, o ambos”, advierten.

Agrega que las preguntas de los oficiales deben ser breves y relacionadas con verificar la presencia legal del pasajero en EE.UU. En ese sentido, indica: “Usted no está obligado a responder y puede decir simplemente que no desea hacerlo. Como siempre, tiene el derecho a permanecer callado”.

Derechos de los inmigrantes en un lugar público

De acuerdo con un manual del American Immigration Lawyers Association (AILA), todas las personas que viven en Estados Unidos, incluidos los inmigrantes indocumentados, poseen ciertos derechos constitucionales.

El AILA destaca que todas las personas que viven en EE.UU., incluidos los inmigrantes indocumentados, poseen derechos constitucionales X (antes Twitter) @HSI_SanAntonio

Si los oficiales ICE hacen una detención en un lugar público, se deben recordar: