Dónde encontrar alimentos y despensas gratis en Texas para noviembre 2025

Durante noviembre de 2025, los residentes de Texas tendrán la posibilidad de conseguir alimentos gratis y nutritivos en caso de necesitarlos. Este apoyo se ofrecerá en todos los condados y se espera que el próximo mes aumentará la demanda por comida gratuita en el estado.

Dónde encontrar alimentos gratis en Texas en noviembre de 2025

El Banco de Alimentos de San Antonio (San Antonio Food Bank, en inglés) anunció que están preparados para “tomar medidas extraordinarias” para cubrir las necesidades alimentarias de los tejanos .

(San Antonio Food Bank, en inglés) anunció que están preparados para “tomar medidas extraordinarias” para . De acuerdo con un comunicado de prensa publicado por KSAT, se estima que la cantidad de personas que acudirán a esta organización aumentará un 50% en noviembre.

San Antonio Food Bank compartió su información de contacto para ayudar a quienes necesiten comida (Faceboook/San Antonio Food Bank)

Para recibir ayuda del Banco de Alimentos de San Antonio, primero se necesita ingresar a su página oficial y seleccionar la opción que dice Get Help (conseguir ayuda) en el menú superior.

Después se debe presionar el botón Find Food (encontrar comida), el cual se encuentra en la sección de Food Assistance (asistencia alimentaria).

El sitio de San Antonio Food Bank redireccionará la petición a la página de FreshTrak. En este buscador se coloca el código postal del lugar de residencia. FreshTrak mostrará la sede más cercana del San Antonio Food Bank, junto con su dirección, número telefónico y página web.

En la página del Banco de Alimentos de San Antonio también se publican calendarios con las fechas de distribución de comida. Actualmente, está disponible la información correspondiente a las semanas del 27 de octubre y el 3 de noviembre.

En estos listados se especifica la dirección de cada banco de alimentos, el horario de atención y si es necesario registrarse antes de acudir.

El prerregistro se realiza desde ese mismo sitio web y la organización enviará un código para confirmar que la cita que solicitó con éxito. No es necesario cumplir con ningún otro requisito para recibir comida gratis.

Cómo encontrar bancos de alimentos en Texas

San Antonio no es la única región de Texas donde sus habitantes tendrán acceso a comida gratuita en caso de requerirla. Feeding Texas es una red de bancos de alimentos que opera en el estado. De acuerdo con su página de internet, esta alianza alimenta a más de cuatro millones de tejanos cada año.

De acuerdo con Feeding Texas, todos los condados del estado están cubiertos por un banco de alimentos (Feeding Texas)

Al ingresar al sitio de Feeding Texas, se muestra una opción en el menú superior que dice Find My Food Bank (encontrar mi banco de alimentos). Dentro de esa sección, se puede consultar el catálogo de asociaciones según el condado o el código postal.

Como mencionó Feeding Texas, contactarse con los bancos de alimentos tiene otros beneficios, además de conseguir comida sin costo. Estas organizaciones también pueden proveer información sobre servicios educativos o de salud, así como fortalecer los lazos entre los miembros de la comunidad.

Por qué los bancos de alimentos esperan un aumento en su demanda

San Antonio Food Bank señaló en el comunicado de prensa que calculan un incremento del 50% en la demanda de alimentos gratis por las consecuencias del cierre de gobierno que atraviesa Estados Unidos.

El cierre de gobierno terminará cuando el congreso apruebe el presupuesto para el próximo año fiscal (Wikimedia Commons/Martin Falbisoner) Martin Falbisoner

Reuters reportó el 25 de octubre que el Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA) no tiene fondos suficientes para entregar los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) correspondientes al mes de noviembre.

Esta medida afectará a más de 41 millones de estadounidenses que recurren a los cupones del SNAP para comer cada mes.

De acuerdo con Associated Press, la administración del presidente Donald Trump rechazó la propuesta de emplear un fondo de emergencia de US$5 mil millones para evitar la cancelación de la asistencia alimentaria. El gobierno federal tampoco le reembolsará el dinero a los estados que decidan usar sus propios recursos.

“Nadie debería irse a la cama con hambre”, expresó Erik Cooper, presidente de San Antonio Food Bank. “Queremos que nuestra comunidad sepa que tendremos comida y que los respaldaremos mientras continúe el cierre de gobierno”.