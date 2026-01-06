Dónde entregan alimentos gratis en Texas del 6 al 10 de enero 2026

En Texas, diversas organizaciones de caridad, incluido el Banco de Alimentos del Norte del estado, entregan comida preparada y despensas gratis a las familias que cumplan con los requisitos. Recientemente, se confirmaron los horarios y ubicaciones en las que repartirán alimentos durante la semana del 6 al 10 enero de 2026.

Texas entrega alimentos gratis en enero 2026

El Banco de Alimentos del Norte de Texas (NTFB, por sus siglas en inglés), así como las Caridades Católicas Dallas, distribuyen alimentos a quienes lo necesiten, sin cuotas ni registros previos, según su sitio web.

Los bancos de alimentos al norte de Texas entregarán comida gratis durante la primera semana de enero de 2026 (Facebook/North Texas Food Bank)

Además de tener centros de distribución de alimentos gratis, también cuentan con jornadas móviles que cubren diferentes ciudades al norte del Estado de la Estrella Solitaria.

El calendario con ubicaciones y horarios de la entrega de comida durante la primera semana de enero:

Martes 6 de enero

9.30 hs en Biltmore Apartments - Dallas, 75231.

9.30 hs en St. Michaels Grand Prairie - Grand Prairie, 75052.

11.30 hs en Northway Christian Church - Dallas, 75225.

13.00 hs en Rosser United Methodist - Rosser, 75157.

13.00 hs en Comforter Christian Center International - Grand Prairie, 75051.

Miércoles 7 de enero

9.30 hs en Julian T. Saldivar Elementary School - Dallas, 75220.

9.30 hs en Holy Spirit - Duncanville, 75137.

9.30 hs en St. Philip - Dallas, 75227.

9.30 hs en Portfolio The Belleview - Dallas, 75215.

13.00 hs en Divine Solution Covenant - Dallas, 75243.

Jueves 8 de enero

9.30 hs en Our Lady of Perpetual Help - Dallas, 75235.

9.30 hs en KIPP Pleasant Grove Leadership Academy - Balch Springs, 75180.

9.30 hs en Sacred Heart Rowlett - Rowlett, 75089.

9.30 hs en Villas of Lancaster - Lancaster, 75146.

9.30 hs en Mt. Carmel Baptist Church/DCHSSTD Division - Dallas, 75215.

13.00 hs en St. Michael’s - McKinney, 75069.

13.00 hs en Arrington Angels Village Tech Odyssey - Grand Prairie, 75051.

13.00 hs en Strong Tower Temple - Grand Prairie, 75051.

13.00 hs en Our Savior Lutheran/Texas Health - Rockwall, 75032.

13.00 hs en Portfolio Riverstation Apartments - Dallas, 75217.

Cualquier persona que lo necesite puede acceder a la comida gratis que reparte el Banco de Alimentos del Norte de Texas (Facebook/North Texas Food Bank)

Viernes 9 de enero

9.30 hs en Portfolio Juniper Pointe - Kaufman, 75142.

9.30 hs en Christ Apostolic Church Vineyard - Dallas, 75254.

9.30 hs en Strong Arms COGIC - Dallas, 75217.

9.30 hs en Iglesia Episcopal San Francisco de Asís - Dallas, 75228.

Sábado 10 de enero

9.30 hs en Holy Cross - Dallas, 75216.

9.30 hs en Christ Embassy Collin - Wylie, 75098.

9.30 hs en St. Joseph (Richardson) - Richardson, 75081.

9.30 hs en Heartline Ministries - Dallas, 75228.

13.00 hs en St. Francis-Frisco - Frisco, 75033.

13.00 hs en Grace Place Church - Duncanville, 75137.

13.00 hs en Holy Family-Van Alstyne - Van Alstyne, 75495.

Otros bancos de alimentos en Texas

La asistencia alimentaria en las localidades de Tarrant, Bosque, Cooke, Denton, Erath, Hamilton, Hill, Hood, Johnson, Palo Pinto, Parker, Somervell y Wise Counties se proporciona a través del Tarrant Area Food Bank.

Las personas que necesiten asistencia alimentaria en Texas pueden consultar las direcciones de bancos de alimentos en los sitios web de NTFB y TAFB (Facebook/Tarrant Area Food Bank)

Algunos de los bancos de alimentos disponibles en esta zona son:

Northside Inter-Community Agency , en 1600 Circle Park Blvd. Fort Worth, TX 76164.

, en 1600 Circle Park Blvd. Fort Worth, TX 76164. All Saints Catholic Church , en 214 NW 20th St. Fort Worth, TX 76164

, en 214 NW 20th St. Fort Worth, TX 76164 Central Christian Church , en 3205 Hamilton Ave. Fort Worth, TX 76107.

, en 3205 Hamilton Ave. Fort Worth, TX 76107. Greenway Church Mobile , en 1816 Delga St. Fort Worth, TX 76102.

, en 1816 Delga St. Fort Worth, TX 76102. First Street Methodist Mission , en 801 W 1st Street en Fort Worth, TX 76102.

, en 801 W 1st Street en Fort Worth, TX 76102. First Missionary Baptist Church , en 4928 Miller Ave. Fort Worth, TX 76119.

, en 4928 Miller Ave. Fort Worth, TX 76119. Mount Zion’s Food Pantry en 6300 Hartman Rd. Forest Hill, TX 76119

Estas entidades no piden requisitos o documentos para acceder a la comida gratis, aunque al llegar sí es necesario llenar un formulario de registro que pide algunos datos personales, como nombre, y un código postal.