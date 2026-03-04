Duro golpe para Greg Abbott en Texas: el candidato respaldado por el gobernador que perdió las chances para elegirse este 2026

La interna republicana por la Contraloría de Texas dejó una resultado distinto al que anticipaban las encuestas: el postulante impulsado por el gobernador Greg Abbott fue derrotado con amplitud y quedó fuera de la carrera rumbo a 2026.

Huffines derrota al candidato de Abbott en la primaria para contralor de Texas

Según informó KSAT, el exsenador estatal Don Huffines se impuso en la primaria republicana para contralor y superó con claridad a Kelly Hancock, el candidato promovido por Abbott y quien se desempeñaba en el puesto de forma interina desde julio pasado.

Kelly Hancock, el candidato del gobernador Abbott para la contraloría, perdió la primaria republicana Archivo

Los resultados, con el 95,56% de los votos contabilizados según The Texas Tribune, marcaron una ventaja contundente para Huffines, que obtuvo 1.173.931 sufragios, equivalentes al 57,4%. Hancock quedó relegado al segundo lugar con 483.355 votos, es decir, el 23,6%.

Más atrás finalizaron la comisionada de Ferrocarriles Christi Craddick, con el 15,1%, y Michael Berlanga, con el 3,9%. La diferencia confirmó lo que las encuestas públicas ya anticipaban en las semanas previas: el empresario de Dallas era el claro favorito.

KSAT detalló que Abbott había invertido millones de dólares en los días finales de la campaña para intentar apuntalar a Hancock, sin éxito. De hecho, un informe de financiamiento presentado una semana antes de la elección mostró que, de los 2,6 millones de dólares que el entonces contralor interino gastó en un período de dos semanas, aproximadamente dos tercios provenían del propio gobernador. El respaldo financiero no alcanzó para revertir la tendencia.

Quién es Don Huffines, el republicano que venció al candidato de Abbott

The Texas Tribune reconstruyó el perfil político de Huffines, un empresario inmobiliario acaudalado de Dallas que ya había enfrentado a Abbott en 2022 en la primaria para gobernador. En aquella ocasión, cuestionó al mandatario por considerar que no era lo suficientemente conservador en temas como los mandatos de vacunación contra el Covid-19 y los impuestos a la propiedad. Aunque perdió esa disputa, adquirió experiencia en campañas estatales y consolidó una base alineada con el ala más dura del partido.

Con el 95,56% de los votos escrutados, Huffines consolidó su triunfo con 1.173.931 sufragios (57,4%) X: Huffines

Huffines y su hermano fundaron una de las mayores compañías de desarrollo inmobiliario del área de Dallas-Fort Worth. Durante su paso por el Senado estatal, encabezó una ofensiva contra la agencia de autobuses escolares del condado de Dallas en medio de acusaciones de mala gestión financiera, un proceso que culminó con el cierre de la entidad tras una votación popular.

Identificado como un republicano alineado con el movimiento MAGA, con raíces libertarias y cristianas, Huffines prometió que no aceptará salario estatal si es elegido contralor y que “erradicará el despilfarro” en la administración pública.

También planteó la necesidad de auditar el gasto gubernamental y devolver recursos a los contribuyentes mediante alivios en el impuesto a la propiedad. Su campaña hizo hincapié en “DOGE-ar” el gobierno texano, en alusión a los recortes impulsados a nivel federal por Elon Musk.

Quién es Kelly Hancock, el contralor interino que perdió la primaria

The Texas Tribune también describió a Hancock como un dirigente con casi dos décadas de experiencia legislativa, primero en la Cámara de Representantes y luego en el Senado estatal. Presidió el Comité de Negocios y Comercio y formó parte durante diez años del Comité de Finanzas, encargado de elaborar el presupuesto estatal. Antes de asumir como contralor interino en 2025, fue miembro de una junta escolar.

Kelly Hancock llegó a la elección con una vasta experiencia legislativa y como contralor interino desde julio de 2025 X: Hancock

Desde su llegada al cargo tras la salida de Glenn Hegar —quien dejó la Contraloría en julio para convertirse en canciller del Sistema Universitario Texas A&M— Hancock intentó presentarse como un funcionario con resultados concretos. Supervisó el lanzamiento del nuevo programa estatal de vales escolares, promovió la eliminación de iniciativas de diversidad, equidad e inclusión en la contratación estatal y destacó subvenciones a alguaciles que colaboran con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

En materia ideológica, combinó posturas conservadoras en lo social y lo fiscal. Resaltó haber impulsado una ley que impide que el gasto estatal crezca por encima de la inflación y del aumento poblacional, y defendió límites a la recaudación de los gobiernos locales sin aprobación de los votantes.