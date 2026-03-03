Cuántas veces puede ser reelegido Greg Abbott en Texas: el clima político que lo podría dejar fuera este 2026

La Constitución de Texas no fija un límite de mandatos para el cargo de gobernador. Greg Abbott, en funciones desde 2015, transita su tercer periodo consecutivo y busca competir nuevamente en 2026. Aunque el marco legal le permite postularse sin restricciones, el clima político presenta desafíos internos y externos.

Reelección indefinida en Texas: qué dice la Constitución estatal

El Artículo 4 de la Constitución de Texas regula el funcionamiento del Poder Ejecutivo. El texto establece que el gobernador ejercerá el cargo durante un periodo de cuatro años.

Greg Abbott buscará su cuarto mandato en Texas durante los comicios en 2026 Archivo

También dispone que el mandatario continuará en funciones hasta que su sucesor sea debidamente investido. En la práctica, la transición ocurre el primer martes posterior a la organización de la Legislatura, lo que suele ubicarse en enero del año siguiente a la elección.

En ningún apartado de la ley de Texas se fija un límite a la cantidad de mandatos que puede desempeñar una misma persona. Por ese motivo, el esquema permite la postulación indefinida si el candidato mantiene el respaldo en las urnas.

En ese marco, Abbott tiene la posibilidad de aspirar a un nuevo periodo en 2026 y, eventualmente, a otros posteriores. El desenlace dependerá del comportamiento del electorado en las primarias y en la elección general de noviembre.

La llamada entre Abbott y Trump en medio de la campaña electoral

Trayectoria de Greg Abbott y duración de los mandatos

Abbott inició su gestión como gobernador en enero de 2015, tras imponerse en las elecciones de 2014. Cuatro años más tarde, obtuvo un segundo mandato y en 2022 consiguió un tercero.

Cada periodo tiene una duración de cuatro años. De ganar en 2026, iniciaría un cuarto ciclo consecutivo al frente del Ejecutivo estatal.

La Constitución define al gobernador como el director ejecutivo del estado. Entre sus atribuciones, se incluyen:

La facultad de aprobar o vetar leyes

Convocar a sesiones extraordinarias de la Legislatura

Ejercer el mando de las fuerzas militares estatales cuando no están bajo control federal

Texas vota el 3 de marzo en las primarias partidarias Freepick

El clima político que podría dejar fuera a Greg Abbott

En el frente demócrata, la representante Gina Hinojosa se posiciona como una de las principales aspirantes a disputar la gobernación. Su campaña apunta a cuestionar la gestión de Abbott en distintos frentes.

Gina Hinojosa criticó al ICE y dijo que los republicanos pierden apoyo en Texas

Entre los ejes que plantea Hinojosa, se encuentran:

El acceso a servicios de salud

La situación del mercado de vivienda

El financiamiento del sistema de educación pública

Un enfoque centrado en la rendición de cuentas tras los años de gobierno republicano

Según lo retomado por El Paso Times, el Partido Demócrata registró un aumento en la participación durante la votación anticipada. La estrategia incluyó reforzar la movilización en comunidades latinas y sectores progresistas del electorado.

En el plano interno republicano, se señalan posibles fricciones vinculadas al respaldo del presidente Donald Trump. Un eventual distanciamiento de Abbott podría generar divisiones entre votantes conservadores.

Una fractura en ese segmento tendría impacto en la dinámica de la primaria republicana y, eventualmente, en la elección general. Hasta el momento, Abbott mantiene una posición consolidada dentro del partido, aunque el desarrollo de la campaña podría modificar alianzas y respaldos.

Las encuestas ubican a Gina Hinojosa como la principal oponente demócrata de Greg Abbott ARchivo

Elecciones en Texas 2026: primarias y generales

El calendario electoral para 2026 ya se encuentra en marcha y las elecciones primarias de cada partido se llevan a cabo este martes 3 de marzo. En caso de que ningún aspirante alcance la mayoría requerida, está prevista una segunda vuelta el 26 de mayo.

Los comicios generales se realizarán el martes 3 de noviembre de 2026. El plazo para registrarse como votante vencerá el 5 de octubre, mientras que la modalidad anticipada para esa instancia tendrá lugar del 19 al 30 de octubre.