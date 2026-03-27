Ken Paxton presenta normas para aplicar la ley que limita la compra de propiedades a los extranjeros

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, presentó una serie de reglas que tienen como objetivo la correcta implementación de la SB 17, una ley estatal que prohíbe la compra de propiedades para ciudadanos o empresas de ciertos países designados. A partir de estas disposiciones, se busca garantizar que se cumpla la normativa.

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, presentó una serie de reglas

A través de un comunicado oficial, la oficina del funcionario texano dio a conocer que publicó un archivo con distintas normas. Divididas en distintas secciones, tienen como objetivo garantizar el cumplimiento de distintas leyes y disposiciones.

Ken Paxton presentó las medidas a través de un comunicado oficial de la Oficina del Fiscal General Tony Gutierrez - AP

Según lo que consta en el documento, una parte apunta concretamente a la SB 17 y a cumplir las reglas con respecto a las restricciones de compra de propiedades que recaen sobre ciertos extranjeros.

“La Oficina del Fiscal General propuso normas integrales para guiar su implementación. Dichas normas definen términos clave, describen la estructura y las atribuciones y detallan los procedimientos de investigación”, indicó el mensaje oficial.

Aunque ya fueron publicadas, estas normas entran en un período de recepción de comentarios públicos que durará 30 días, lo que puede llevar a modificaciones.

Qué dicen las reglas que propuso Ken Paxton sobre la compra de propiedades en Texas

De acuerdo con lo que presenta el documento, estos son los puntos más importantes sobre las disposiciones que introdujo el fiscal general:

Las restricciones se aplican a cualquier compra o adquisición en el estado ocurrida a partir de la fecha de entrada en vigor de la ley , que fue el 1° de septiembre de 2025.

, que fue el 1° de septiembre de 2025. Además de la compra de propiedad directa , se incluyen los arrendamientos de un año o más . Para evitar la evasión de la ley con contratos cortos, se considera que una serie de acuerdos sucesivos que sumen un año o más también están alcanzados por la ley .

, se incluyen los . Para evitar la evasión de la ley con contratos cortos, se considera que o más también están . Esta norma limita asimismo a extranjeros a adquirir empresas que tengan tierras en Texas , incluso si los terrenos se adquirieron antes de la entrada en vigor de la ley.

, incluso si los terrenos se adquirieron antes de la entrada en vigor de la ley. Sobre este punto, el Estado de la Estrella Solitaria considera que cualquier accionista con 10% o más de los intereses de voto tiene control de la empresa .

o más de los intereses de voto . Las entidades facilitadoras , como tasadores, profesionales de bienes raíces y otros, están obligadas a denunciar a la Oficina del Fiscal General si ven un potencial incumplimiento de la SB 17.

, como tasadores, profesionales de bienes raíces y otros, están si ven un potencial incumplimiento de la SB 17. Por su parte, la Oficina del Fiscal General tendrá una unidad especializada encargada de recibir denuncias, realizar investigaciones y asegurar el cumplimiento de la ley.

Las normas apuntan a garantizar el cumplimiento de la SB 17 de Texas, ley firmada por Greg Abbott Facebook Greg Abbott - Facebook Greg Abbott

Qué dice la SB 17 de Texas que restringe la compra de propiedades a ciertos extranjeros

La norma fue aprobada y comenzó a regir en septiembre de 2025. Según lo que establece el texto de la ley, estas son sus claves:

La ley apunta contra ciudadanos de países que fueron identificados por EE.UU. como amenazas a la seguridad nacional, por ejemplo China, Rusia, Irán y Corea del Norte .

a la seguridad nacional, por ejemplo . Por lo que dispone la SB 17, no pueden adquirir propiedades ni terrenos en Texas empresas, entidades gubernamentales y ciudadanos de esos países . La restricción también aplica a extranjeros con domicilio en una nación designada .

. La restricción también aplica a . La prohibición aplica sobre tierras agrícolas, propiedades comerciales, industriales y residenciales, así como derechos mineros, de agua y madera.