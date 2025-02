El miedo de una familia latina en medio de las redadas en Colony Ridge: “Estamos en la mira”

En medio de la ejecución del plan de deportación masivo de Donald Trump, en Texas anunciaron nuevas redadas para ubicar, detener y expulsar a inmigrantes indocumentados. El gobernador Greg Abbott fue quien comunicó un fuerte operativo en Houston y causó terror entre la comunidad latina que habita el estado. En este sentido, una familia del barrio Colony Ridge expresó su miedo las redadas.

El anuncio de Abbott sobre las redadas en Houston

"Colony Ridge está en la mira. Los agentes especiales y tropas del Departamento de Seguridad Pública (DPS, por sus siglas en inglés) de Texas ayudan a Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) con una operación en ese barrio. Apuntan a criminales e inmigrantes ilegales. He trabajado con Tom Homan en esto durante meses", escribió Abbott en su cuenta de X durante el lunes por la mañana.

Las redadas de las autoridades federales siguen en Texas ICE

El terror invade el barrio Colony Ridge

Colony Ridge, el blanco marcado por las autoridades federales y estatales, es conocido por albergar a una gran comunidad de inmigrantes. Entre los cientos de personas que viven allí, Univision dialogó con una familia que expresó todo el terror y la angustia que enfrentan en las últimas horas. “El día va un poco estresante para la comunidad aquí. Hay muchos policías y presencia de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas)“, señaló la madre del hogar, quien pidió resguardar su identidad por temor.

La mujer explicó que hace ya varias semanas que toman medidas extremas para evitar ser detenidos. En este sentido, contó que intentan salir lo menos posible de la casa y que un pariente envía a sus hijos a la escuela en Uber. Además, evitan llamar la atención y se preocupan por mantener sus vehículos con los papeles actualizados y sin luces quemadas, según señalaron.

ICE impone dura sanciones los inmigrantes que viven de forma irregular en EE.UU. Foto ICE.gov

En medio del operativo antiinmigrantes, la comunidad se mantiene informada y comunicada a través de grupos de WhatsApp y otras redes sociales como Facebook. Allí, los habitantes de Colony Bridge se comparten las actualizaciones sobre el despliegue de los uniformados por la zona.

Los migrantes “hicieron crecer la zona”

A diferencia de lo que indican los grupos más conservadores de Estados Unidos, la familia señaló que los migrantes no son criminales y que ellos hicieron progresar a ese sector de Houston. “Aunque ellos no lo quieran aceptar, nosotros hemos hecho crecer el área, porque aquí no había nada”, señaló la pareja, y explicó que se encuentran en territorio estadounidense hace nueve y 19 años, respectivamente.

En este sentido, reconocieron que no cuentan con papeles, pero que son “gente trabajadora y luchadora”. A pesar de no ser criminales, aclararon: “Sabemos que debemos quedarnos callados”.

Los oficiales del ICE deben de tener una orden firmada por un juez para entrar a una casa Amanda Mason - Flickr/ICE

También hubo redadas en Los Ángeles

Durante el pasado fin de semana, funcionarios del ICE lanzaron una nueva ronda de redadas masivas en el área de Los Ángeles, California, según información publicada por CNN. Un documento interno del gobierno al que tuvo acceso Los Angeles Times semanas atrás afirmaba que el ICE planeaba llevar a cabo una operación de control de inmigración “a gran escala” en esa área a finales de mes.

Cabe destacar que, aún no se hizo oficial el total de personas que fueron detenidas como parte de las operaciones del domingo.