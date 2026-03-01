El sospechoso del ataque de Austin llevaba un buzo con la frase “Propiedad de Alá” y una camiseta con la bandera iraní

Un funcionario policial citado por AP informó que el principal sospechoso del tiroteo en Austin, originario de Senegal, vestía una prenda con la frase “Propiedad de Alá” y una camiseta con un diseño de la bandera iraní. El ataque dejó al menos tres muertos y más de una decena de heridos. El tirador fue abatido por agentes en el lugar. El FBI investiga el caso como un posible acto de terrorismo.

Ndiaga Diagne, el presunto atacante del tiroteo en Austin, Texas

De acuerdo con la agencia, el sospechoso se llamaba Ndiaga Diagne, un hombre senegalés de 53 años. Llegó a Estados Unidos en 2006 y era ciudadano estadounidense naturalizado.

Al momento del ataque, Ndiaga Diagne vestía una sudadera con la inscripción “Property of Allah” (“Propiedad de Alá”, en español) y una camiseta con un diseño de bandera iraní.

Esta descripción fue confirmada por cadenas como Fox News, quienes difundieron una foto del sospechoso usando un hoodie con esa frase.

Noticia en desarrollo.