Greg Abbott lanza un recordatorio para los votantes en las elecciones de Texas 2026: “Solo ciudadanos”

A falta de menos de dos meses para las elecciones primarias de Texas en 2026, el gobernador Greg Abbott enfatizó que solo los ciudadanos estadounidenses podrán votar. Además, recordó que el estado envió al gobierno federal datos del padrón electoral como parte de un proceso de verificación. La medida despertó la crítica de los demócratas que sostienen que esto podría “suprimir la participación”.

El recordatorio de Greg Abbott para los votantes en las elecciones de Texas 2026

El próximo 3 de marzo, el Estado de la Estrella Solitaria celebrará las elecciones primarias, en las que se definirán los candidatos para noviembre. En este escenario, el gobernador recordó a través de un mensaje en X: “Texas envió al Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) una lista de los votantes registrados el mes pasado”.

Greg Abbott insistió en que quiere que las listas de votantes de Texas “sean verificadas por posibles inscripciones de no elegibles” Facebook Office of the Governor Greg Abbott - Facebook Office of the Governor Greg Abbott

En esa línea, Abbott insistió en que quiere que las listas de votantes “sean verificadas por posibles inscripciones de no elegibles” y enfatizó un requisito principal. “Solo los ciudadanos estadounidenses pueden votar en Texas”, sentenció.

El gobernador escribió el mensaje y citó un artículo del Dallas News en el que se abordaba el envío de la lista. Al respecto, Alicia Pierce, portavoz de la oficina de la Secretaria de Estado de Texas, dijo que el estado entregó los datos como parte de un acuerdo con el DOJ.

El año pasado, el DOJ solicitó a ciertos estados información del padrón electoral para verificar la integridad del proceso. No obstante, la medida atrajo críticas rápidamente.

Según denunciaron dirigentes demócratas, Texas y otros estados habrían violado la ley electoral federal al aceptar compartir datos de los electores. El Comité Nacional Demócrata (DNC, por sus siglas en inglés) envió cartas a los funcionarios nacionales en las que sostuvo que la medida entra en conflicto con la Ley de Registro Nacional de Votantes.

Además, el presidente del DNC, Ken Martin, indicó que los demócratas están dispuestos a emprender acciones legales.

Las elecciones de Texas 2026 y fechas más importantes

Los comicios del 3 de marzo definirán a los candidatos de cada partido que se enfrentarán en las elecciones del 3 de noviembre. Durante esa jornada, según el gobierno, los votantes elegirán, entre otros cargos:

Gobernador y vicegobernador de Texas

Fiscal General estatal

Representantes federales y estatales

Miembros de la Corte Suprema de Texas

Miembros de la Junta de Educación estatal

Cargos del condado, como juez o comisionados

Greg Abbott afrontará unas nuevas elecciones por el cargo de gobernador de Texas en 2026 AP Foto/Alex Brandon

Además, de acuerdo al calendario compartido por la Secretaria de Estado, Jane Nelson, en su sitio web oficial, las fechas más importantes a tener en cuenta para los votantes son:

2 de febrero de 2026: último día para registrarse para votar en las primarias

último día para registrarse para votar en las primarias 17 de febrero de 2026: primer día de votación anticipada en persona

primer día de votación anticipada en persona 20 de febrero de 2026: último día para recibir solicitudes de boleta por correo

último día para recibir solicitudes de boleta por correo 27 de febrero de 2026: último día de votación anticipada

último día de votación anticipada 5 de octubre de 2026: último día para registrarse para votar en elecciones generales de noviembre

último día para registrarse para votar en elecciones generales de noviembre 19 de octubre de 2026: inicio de votación anticipada presencial

inicio de votación anticipada presencial 23 de octubre de 2026: último día para recibir solicitudes de boleta por correo

último día para recibir solicitudes de boleta por correo 30 de octubre de 2026: último día de votación anticipada en persona

Quiénes podrían postularse a las elecciones de Texas 2026

Actualmente, el gobernador conservador atraviesa su tercer mandato, que finalizará el 20 de enero de 2027. Como en Texas no hay límite de reelección, Abbott presentó previamente su candidatura.

Antes de participar en los comicios del 3 de noviembre, deberá vencer en las internas de marzo a la republicana Evelyn Brooks, miembro de la junta educativa estatal y figura emergente del partido.

En su plataforma, Brooks destaca que cree que los texanos “merecen escuelas públicas sólidas basadas en métodos de enseñanza probados, un presupuesto responsable que respete a los contribuyentes y un alivio real del aumento de los impuestos a la propiedad”.

Gina Hinojosa es la candidata demócrata de mayor impulso que busca enfrentar a Abbott en las elecciones de Texas 2026 en noviembre Web: ginafortexas.com

De cara a los comicios de noviembre, por el lado demócrata, la figura que se presenta como la principal opositora a la actual gestión es la representante estatal Gina Hinojosa. La abogada de 51 años estudió en escuelas públicas locales y luego se graduó de la Universidad de Texas.

Al lanzar su candidatura, sostuvo que durante el gobierno de Abbott se benefició a los multimillonarios en Texas. Bajo esta afirmación, lanzó la campaña con la promesa de “lograr que Texas vuelva a funcionar para los tejanos”, según escribió en su cuenta de X.