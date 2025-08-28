Elecciones en Texas: el político republicano que aumenta su intención de voto, según las encuestas
El fiscal general, Ken Paxton, lideraba con comodidad los sondeos, con una ventaja de 17 puntos; un fuerte crecimiento en los aportes hacia John Cornyn desdibujaron esa brecha
- 4 minutos de lectura'
En el estado de Texas, uno de los bastiones republicanos más relevantes del país, la primaria al Senado de Estados Unidos empezó a mostrar un giro inesperado. John Cornyn, legislador con cuatro mandatos a cuestas, consiguió recortar la ventaja de su contrincante interno, el fiscal general Ken Paxton, gracias a un empuje financiero y a un reposicionamiento en su perfil político.
El vuelco en las encuestas texanas y la lucha de John Cornyn
Durante el inicio del verano boreal, Ken Paxton lideraba con comodidad la contienda interna. De acuerdo con los registros de opinión pública, antes de la aprobación del denominado “Big Beautiful Bill”, impulsado por Donald Trump a comienzos de julio, el fiscal general aventajaba a Cornyn por 17 puntos en promedio. Ese margen colocaba al actual senador en una posición débil y hacía pensar que la primaria ya tenía un vencedor anticipado, indicaron desde Politico.
Sin embargo, el escenario empezó a modificarse con la intervención de distintos comités de acción política que decidieron apuntalar al veterano senador. Entre el 1° de julio y el 21 de agosto, organizaciones como Texans for a Conservative Majority y One Nation inyectaron sumas millonarias: la primera destinó US$4,3 millones y la segunda US$3,1 millones. Esta inversión alteró el curso de la elección en apenas siete semanas y le permitió a Cornyn achicar la brecha frente a Paxton.
Encuestas recientes sobre Cornyn y Paxton
Los números más recientes muestran un panorama mucho más competitivo:
- Encuesta de la Texas Southern University (6 al 12 de agosto): Paxton cinco puntos arriba.
- Estudio de Texans for a Conservative Majority (7 al 12 de agosto): Paxton cinco puntos arriba.
- Encuesta de Emerson College (11 y 12 de agosto): Cornyn un punto arriba
- Medición del Senate Leadership Fund (17 al 19 de agosto): Paxton ocho puntos arriba.
Aunque las cifras todavía ubican a Paxton con una leve delantera, el contraste con los 17 puntos de ventaja de julio refleja que el respaldo hacia el fiscal general es más frágil de lo que se creía.
El factor Paxton y los temores republicanos
Los líderes del Partido Republicano temen que, de imponerse Paxton en la primaria, la banca en el Senado quede en riesgo frente a los demócratas en las elecciones generales de 2026. El fiscal general de Texas arrastra denuncias de corrupción, procesos de destitución y un desgaste político que lo convierte en un candidato vulnerable, según el medio citado.
Un sondeo realizado por la consultora GBAO para la campaña del demócrata Colin Allred, entre el 13 y el 15 de agosto, indicó que Paxton perdería por dos puntos frente a este en un escenario de elección general. Estos resultados reforzaron la idea de que el fiscal general podría comprometer un escaño clave en un estado que, pese a ser de mayoría republicana, se transformó en terreno de disputa.
El panorama hacia las elecciones de Texas
Con la fecha límite de presentación de candidaturas fijada para el 8 de diciembre de 2025 y las primarias programadas para el 3 de marzo de 2026, la carrera aún tiene un largo recorrido.
La lucha por consolidar la imagen de Cornyn como un verdadero conservador será central en los próximos meses, al igual que la estrategia de Paxton para sostener la fidelidad de los votantes republicanos y en particular de los seguidores de Trump.
Los demócratas, mientras tanto, observan con atención las fracturas internas de los republicanos. Además de Allred, quien ya confirmó una nueva candidatura, el senador estatal James Talarico también analiza postularse.
Otras noticias de Elecciones en Estados Unidos
Entra en vigor el 1° de septiembre. La nueva ley de Texas que cambia el uso de celulares en centros de votación
Elecciones. Cittarelli vs. Sherrill: quién es el favorito de los latinos para gobernar de Nueva Jersey
Es oficial. Greg Abbott reveló su futuro político en Texas y la posibilidad de competir por la presidencia de EE.UU.
- 1
“Inmediato cumplimiento”: la Justicia frenó el pase a disponibilidad de empleados del INTA e impuso al Gobierno una millonaria multa diaria
- 2
Jimena Barón emocionó a todos al revelar a quién eligió como madrina de Arturo: “Nadie cuida a mis hijos como vos”
- 3
Horacio Embón abandonó Duro de Domar en vivo tras un duro cruce con Pablo Duggan
- 4
Arrestaron a la madre de la bailarina Ayelén Paleo por el delito de trata de personas