Elecciones en Texas: el político republicano que aumenta su intención de voto, según las encuestas

En el estado de Texas, uno de los bastiones republicanos más relevantes del país, la primaria al Senado de Estados Unidos empezó a mostrar un giro inesperado. John Cornyn, legislador con cuatro mandatos a cuestas, consiguió recortar la ventaja de su contrincante interno, el fiscal general Ken Paxton, gracias a un empuje financiero y a un reposicionamiento en su perfil político.

El vuelco en las encuestas texanas y la lucha de John Cornyn

Durante el inicio del verano boreal, Ken Paxton lideraba con comodidad la contienda interna. De acuerdo con los registros de opinión pública, antes de la aprobación del denominado “Big Beautiful Bill”, impulsado por Donald Trump a comienzos de julio, el fiscal general aventajaba a Cornyn por 17 puntos en promedio. Ese margen colocaba al actual senador en una posición débil y hacía pensar que la primaria ya tenía un vencedor anticipado, indicaron desde Politico.

Texas Southern University y Texans for a Conservative Majority dan a Paxton cinco puntos de ventaja, Emerson College coloca a Cornyn un punto arriba Mark Schiefelbein - AP

Sin embargo, el escenario empezó a modificarse con la intervención de distintos comités de acción política que decidieron apuntalar al veterano senador. Entre el 1° de julio y el 21 de agosto, organizaciones como Texans for a Conservative Majority y One Nation inyectaron sumas millonarias: la primera destinó US$4,3 millones y la segunda US$3,1 millones. Esta inversión alteró el curso de la elección en apenas siete semanas y le permitió a Cornyn achicar la brecha frente a Paxton.

Encuestas recientes sobre Cornyn y Paxton

Los números más recientes muestran un panorama mucho más competitivo:

Encuesta de la Texas Southern University (6 al 12 de agosto): Paxton cinco puntos arriba.

(6 al 12 de agosto): Paxton cinco puntos arriba. Estudio de Texans for a Conservative Majority (7 al 12 de agosto): Paxton cinco puntos arriba.

(7 al 12 de agosto): Paxton cinco puntos arriba. Encuesta de Emerson College (11 y 12 de agosto): Cornyn un punto arriba

(11 y 12 de agosto): Cornyn un punto arriba Medición del Senate Leadership Fund (17 al 19 de agosto): Paxton ocho puntos arriba.

Aunque las cifras todavía ubican a Paxton con una leve delantera, el contraste con los 17 puntos de ventaja de julio refleja que el respaldo hacia el fiscal general es más frágil de lo que se creía.

El fiscal general Ken Paxton aventajaba cómodamente a Cornyn por 17 puntos en promedio, lo que colocaba al senador con cuatro mandatos en una posición aparentemente insalvable Jose Luis Magana - FR159526 AP

El factor Paxton y los temores republicanos

Los líderes del Partido Republicano temen que, de imponerse Paxton en la primaria, la banca en el Senado quede en riesgo frente a los demócratas en las elecciones generales de 2026. El fiscal general de Texas arrastra denuncias de corrupción, procesos de destitución y un desgaste político que lo convierte en un candidato vulnerable, según el medio citado.

Un sondeo realizado por la consultora GBAO para la campaña del demócrata Colin Allred, entre el 13 y el 15 de agosto, indicó que Paxton perdería por dos puntos frente a este en un escenario de elección general. Estos resultados reforzaron la idea de que el fiscal general podría comprometer un escaño clave en un estado que, pese a ser de mayoría republicana, se transformó en terreno de disputa.

La lucha por consolidar la imagen de Cornyn como un "verdadero conservador" será central en los próximos meses, mientras Paxton intentará sostener la fidelidad de los votantes republicanos Stephanie Scarbrough - AP

El panorama hacia las elecciones de Texas

Con la fecha límite de presentación de candidaturas fijada para el 8 de diciembre de 2025 y las primarias programadas para el 3 de marzo de 2026, la carrera aún tiene un largo recorrido.

La lucha por consolidar la imagen de Cornyn como un verdadero conservador será central en los próximos meses, al igual que la estrategia de Paxton para sostener la fidelidad de los votantes republicanos y en particular de los seguidores de Trump.

Los demócratas, mientras tanto, observan con atención las fracturas internas de los republicanos. Además de Allred, quien ya confirmó una nueva candidatura, el senador estatal James Talarico también analiza postularse.