Atención, conductores en Texas: la nueva infracción que Austin podría aplicar para cobrar multas

En la ciudad de Austin, capital de Texas, los legisladores evalúan aprobar una nueva ley que crearía una infracción para los conductores de vehículos motorizados. A partir de esta norma, los agentes podrían multar a las personas por ruidos excesivos, pero se deben cumplir determinados factores. La medida fue propuesta a causa de las constantes quejas de los vecinos y el riesgo de maniobras peligrosas.

La nueva infracción que Austin podría aplicar para cobrar multas

En un memorando con fecha del 23 de febrero, la jefa de policía de Austin, Lisa Davis, propuso al alcalde y al Concejo Municipal crear una enmienda al Código de la Ciudad (Capítulo 12-1) para abordar el ruido excesivo de los motores de los vehículos.

La nueva infracción propuesta por la jefa de policía de Austin tipifica el ruido de motor como una ofensa Freepik

De acuerdo al documento, el objetivo es agregar una nueva sección que tipifica el ruido de motor como una ofensa (delito menor de Clase C). Los elementos clave incluyen:

Intencionalidad : para que haya una violación, se debe probar que el conductor actuó de manera intencional , a sabiendas, por imprudencia o negligencia criminal .

: para que haya una violación, , a sabiendas, por . Conductas sancionables : se prohíbe causar ruidos o vibraciones fuertes u ofensivas mediante el escape del vehículo , a menos que se use un silenciador eficiente . Esto incluye: acelerar excesivamente sin necesidad de emergencia y accionar el motor (revving) innecesariamente mientras se está detenido o en movimiento.

: se prohíbe mediante el , a menos que se use un . Esto incluye: acelerar excesivamente sin necesidad de emergencia y accionar el motor (revving) innecesariamente mientras se está detenido o en movimiento. Límite de decibeles: se presume que el ruido es ofensivo si supera los 85 decibeles después de que un oficial haya advertido que el ruido constituye una molestia pública.

Dado que la aplicación de la norma requiere juicio, los oficiales deben considerar factores como:

La intensidad y naturaleza del ruido (si es inusual).

(si es inusual). El ruido de fondo y la proximidad a zonas residenciales .

. La hora del día, la duración y si el ruido es recurrente o intermitente.

El motivo por el que Austin podría cobrar nuevas multas

El memorando publicado por Davis indica que el Departamento de Policía de Austin (APD, por sus siglas en inglés) y las oficinas del Concejo han recibido numerosas quejas sobre ruidos excesivos, especialmente de motocicletas, que afectan la calidad de vida.

Los residentes asocian este exceso con comportamientos de conducción peligrosos, como el sobrepaso de velocidad en vías principales. Actualmente, los oficiales no pueden abordar el ruido del motor de manera efectiva porque el lenguaje del Código de la Ciudad es “insuficiente”, según la jefa de policía.

Para aplicar la medida, el APD recomienda un enfoque por fases con un período de gracia de 30 días tras su entrada en vigor. Durante este plazo, se emitirán advertencias en lugar de multas para educar a la comunidad.

En cuanto al valor de las sanciones, si bien el monto definitivo depende de cada municipio, de acuerdo con Texas Law, la multa máxima para delitos menores de clase C varía según la infracción, pero no supera los US$500.

Además, se llevará a cabo un entrenamiento para los oficiales y campañas de educación comunitaria antes de la plena implementación.

El corredor de vehículos inteligentes en Austin

En otra medida sobre el tránsito en la capital del estado, en la carretera estatal 130 se implementó recientemente el “Corredor de Carga Inteligente”. Es el primero de esas características en todo Estados Unidos: permite que camiones circulen en forma autónoma, sin que nadie los conduzca.

Cavnue, la empresa que construyó este recorrido inteligente y obtuvo la aprobación de las autoridades locales para ponerlo en marcha, indicó en su sitio web que el camino está equipado con infraestructura avanzada, que incluye sensores, cámaras, radares y sistemas de comunicación inalámbrica.

Camiones que se manejan solos ya circulan por la carretera estatal 130 en Austin, Texas Cavnue

El recorrido consiste en un tramo de 34 kilómetros a lo largo de la SH 130, que abarca la región de Georgetown hasta Mustang Ridge. Allí, pueden transitar camiones semirremolque sin conductor.

De manera automática, las carreteras alertarán a los camiones sobre peligros como escombros o vehículos atascados. Los funcionarios prometen que esta medida reducirá las demoras en autopistas.