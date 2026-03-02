Dónde voto en las elecciones primarias de Texas 2026
Las fuentes oficiales del Estado de la Estrella Solitaria disponen de información para los votantes
Para las elecciones primarias de Texas, las autoridades estatales disponen de un portal para consultar el centro de votación al que cada ciudadano debe dirigirse según su condado y domicilio. Además, también se especifica cuáles son las opciones de identificación aceptable para hacerlo. El detalle de la información comenzará a estar disponible en las horas previas al 3 de marzo.
Cómo saber dónde votar en las elecciones primarias de Texas
En la previa al 3 de marzo, quienes planeen votar de manera presencial primero deben chequear si su distrito participa en el llamado Programa de Lugares de Votación para Todo el Condado. En caso de que así sea, los electores podrán dirigirse a cualquier centro dentro del territorio.
Según el sitio web oficial, si el condado no está registrado en esta iniciativa, lo más probable es que la persona deba dirigirse a una ubicación en específico para participar del proceso democrático.
Esto ocurre porque el sistema dispone la distribución en “precintos” electorales, que dividen el mapa para organizar la actividad de votación de los ciudadanos registrados.
Para chequear cuál es el precinto y la ubicación que le corresponde, un votante puede acceder al buscador de la herramienta oficial My Voter Portal. Dos días antes de la elección, es decir el domingo 1° de marzo, se carga la información sobre los padrones para que los sufragantes de Texas cuenten con los datos necesarios.
Cuáles son los documentos aceptables para votar en las elecciones de Texas
Además de estar registrados, quienes participen presencialmente en las primarias del 3 de marzo deben presentar una identificación con foto que esté dentro de las opciones aceptadas por el Estado de la Estrella Solitaria.
De acuerdo con lo que presentan las fuentes oficiales, estas son las opciones de documentación:
- Licencia de conducir de Texas emitida por el Departamento de Seguridad Pública (DPS, por sus siglas en inglés).
- Certificado de identificación electoral del estado.
- Tarjeta de Identificación Personal de Texas emitida por el DPS
- Licencia de portación de armas del Estado de la Estrella Solitaria.
- Tarjeta de identificación militar de EE.UU. con fotografía.
- Certificado de ciudadanía estadounidense que contiene fotografía del votante.
- Pasaporte de EE.UU.
Además, hace una aclaración respecto a la validez de las identificaciones. “Con excepción del certificado de ciudadanía estadounidense, que no caduca, para los votantes de 18 a 69 años, la identificación con foto válida puede estar vencida como máximo cuatro años antes de su presentación”, indica el estado.
En el caso de votantes mayores de 70 años, no importa la fecha de vencimiento, siempre y cuando el documento cumpla con los otros requisitos de validez.
Elecciones primarias de Texas: todos los candidatos registrados
Junto con la información sobre el proceso de votación, los sufragantes deben conocer los nombres que integrarán las boletas. Según la recopilación de Ballotpedia, estos son los candidatos:
Partido Republicano
- Greg Abbott
- R.F. Achgill
- Evelyn Brooks
- Pete Chambers
- Charles Crouch
- Arturo Espinosa
- Mark Goloby
- Kenneth Hyde
- Stephen Samuelson
- Ronnie Tullos
- Nathaniel Welch
Partido Demócrata
- Gina Hinojosa
- Patricia Abrego
- Chris Bell
- Bobby Cole
- Carlton Hart
- José Navarro Balbuena
- Zach Vance
- Angela Villescaz
Independiente
- Jenn Mack Raphoon
