En Texas: calendario de pagos SNAP para el mes de diciembre 2025

Más de 3 millones de habitantes en Texas están anotados en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) y resultaron afectados por el cierre de gobierno que se extendió hasta noviembre. Los beneficios de esta iniciativa volverán a la normalidad en diciembre de 2025, después de haber sido pausados.

Cuándo depositarán el pago del SNAP de diciembre en Texas

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) es la agencia de gobierno que administra al SNAP. De acuerdo con el cronograma oficial, la fecha de entrega de los cupones del SNAP en Texas depende de dos factores:

La fecha en la cual se certificó el hogar para recibir este apoyo económico.

en la cual para recibir este apoyo económico. Los últimos dos dígitos del número del grupo de determinación de elegibilidad (EDG).

Los beneficiarios deben tener a la mano su número del grupo de determinación de elegibilidad (EDG) para saber cuándo recibirán su pago mensual (Pexels/Michael Burrows)

Las familias que fueron certificadas después del día 1° de junio de 2020 recibirán sus pagos en el siguiente orden:

EDG termina en 00-03 y 54-57 : beneficios disponibles el día 16 de diciembre .

: beneficios disponibles el día . EDG termina en 04-06 y 58-60 : beneficios disponibles el día 17 de diciembre .

: beneficios disponibles el día . EDG termina en 07-10 y 61-64 : beneficios disponibles el día 18 de diciembre .

: beneficios disponibles el día . EDG termina en 11-13 y 65-67 : beneficios disponibles el día 19 de diciembre .

: beneficios disponibles el día . EDG termina en 14-17 y 68-71 : beneficios disponibles el día 20 de diciembre .

: beneficios disponibles el día . EDG termina en 18-20 y 72-74 : beneficios disponibles el día 21 de diciembre .

: beneficios disponibles el día . EDG termina en 21-24 y 75-78 : beneficios disponibles el día 22 de diciembre .

: beneficios disponibles el día . EDG termina en 25-27 y 79-81 : beneficios disponibles el día 23 de diciembre .

: beneficios disponibles el día . EDG termina en 28-31 y 82-85 : beneficios disponibles el día 24 de diciembre .

: beneficios disponibles el día . EDG termina en 32-34 y 86-88 : beneficios disponibles el día 25 de diciembre .

: beneficios disponibles el día . EDG termina en 35-38 y 89-92 : beneficios disponibles el día 26 de diciembre .

: beneficios disponibles el día . EDG termina en 39-41, 46-49 y 93-95 : beneficios disponibles el día 27 de diciembre .

: beneficios disponibles el día . EDG termina en 42-45, 50-53 y 96-99: beneficios disponibles el día 28 de diciembre.

3,19 millones de personas en Texas dependen de los cupones del SNAP para comprar suficientes alimentos cada mes (Pexels/Jill Wellington)

En cambio, los hogares que recibieron su certificación antes del 1° de junio de 2020 percibirán su apoyo económico en este orden:

EDG termina en 0 : beneficios disponibles el día 1° de diciembre .

: beneficios disponibles el día . EDG termina en 1 : beneficios disponibles el día 3 de diciembre .

: beneficios disponibles el día . EDG termina en 2 : beneficios disponibles el día 5 de diciembre .

: beneficios disponibles el día . EDG termina en 3 : beneficios disponibles el día 6 de diciembre .

: beneficios disponibles el día . EDG termina en 4 : beneficios disponibles el día 7 de diciembre .

: beneficios disponibles el día . EDG termina en 5 : beneficios disponibles el día 9 de diciembre .

: beneficios disponibles el día . EDG termina en 6 : beneficios disponibles el día 11 de diciembre .

: beneficios disponibles el día . EDG termina en 7 : beneficios disponibles el día 12 de diciembre .

: beneficios disponibles el día . EDG termina en 8 : beneficios disponibles el día 13 de diciembre .

: beneficios disponibles el día . EDG termina en 9: beneficios disponibles el día 15 de diciembre.

Cuándo volvieron a la normalidad los pagos del SNAP

El presidente Donald Trump firmó el miércoles 12 de noviembre una legislación para terminar con el cierre de gobierno de Estados Unidos, como reportó Reuters. Este cierre se convirtió en el más largo en la historia, con una duración de 43 días.

El cierre de gobierno inició porque el Congreso no aprobó el presupuesto para el próximo año fiscal en la fecha estipulada (Unsplash/Louis Velazquez)

Con la reapertura, trabajadores gubernamentales retomaron actividades el jueves siguiente, mientras que otros servicios se han reanudado de forma paulatina. Reuters informó que el fin del cierre de gobierno alivia dos de los problemas más críticos que se vivieron durante este periodo: