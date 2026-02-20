En Texas: construyeron una minicasa de 33.000 dólares para su madre en ocho semanas y revelan los retos

En el patio de su propiedad en Texas, Yeli Heidecker y su esposo levantaron una minicasa de 33.000 dólares y 400 pies cuadrados (37 metros cuadrados) para reemplazar la propiedad rodante donde vivía la madre de ella y ofrecerle, así, un espacio propio y permanente. Al no tener experiencia previa en construcciones de este tipo, el proceso los desafió a aprender mientras construían y hoy detallan qué decisiones tomarían de manera diferente.

¿Cómo lograron construir la minicasa con un presupuesto más bajo?

Según contó Heidecker a Business Insider, al ser inexpertos aprendieron “sobre la marcha” y completaron la obra en ocho semanas, aunque el plan inicial contemplaba seis.

Para reducir costos, decidieron realizar casi todos los trabajos por cuenta propia y contratar solo la estructura y los cimientos de concreto

Antes de comenzar, recibieron cotizaciones de entre US$63.000 y US$97.000 para que profesionales construyeran la casa completa. Con el objetivo de reducir costos, decidieron realizar casi todos los trabajos por cuenta propia y solo contrataron a un especialista para ejecutar la estructura exterior y los cimientos de concreto.

El gasto final rondó los US$33.000, lo que implicó un ahorro de al menos US$30.000 frente a los presupuestos iniciales.

¿Qué harían diferente si volvieran a construir la casa?

Tras finalizar la edificación en noviembre de 2025, Heidecker identificó aspectos que hoy modificaría. Uno de ellos es la base de la vivienda.

Explicó que el constructor encargado de la estructura y la losa les indicó que no era necesario elevar más el concreto. Sin embargo, sostuvo que habría preferido aumentar la altura o aplicar una capa más gruesa.

Añadió que confiaron en esa recomendación, aunque hoy cree que debieron seguir su intuición para “evitar que se inunde o algo así”.

Luego señaló que su mayor preocupación es el daño por acumulación de agua y que incluso el riego del césped podría afectar la vivienda si el terreno no drena correctamente. “Es la base, así que es extremadamente importante tenerlo en cuenta”, afirmó.

Sin experiencia previa en construcción, la pareja aprendió sobre la marcha y enfrentó decisiones técnicas mientras avanzaba la obra Caputa de yeli.heidecker

Por otro lado, aunque el tamaño de la minicasa resulta adecuado en la actualidad, Heidecker consideró que habría sido conveniente extenderla para mejorar su funcionalidad a largo plazo.

La mujer indicó que el dormitorio y el baño podrían haber sido más amplios para garantizar accesibilidad total si su madre necesitara un andador o una silla de ruedas. La ducha se diseñó con criterios accesibles, pero el ancho de las puertas y el tamaño del dormitorio no contemplan completamente esa posibilidad.

“Podrían haber sido como US$2000 a US$3000 más si hubiéramos agregado quizá dos pies (0,6 metros) por lado”, explicó. Esa modificación habría llevado la superficie cerca de 500 pies cuadrados (46 metros cuadrados). Reconoció que intentaron cuidar el presupuesto, aunque consideró que invertir un poco más al inicio habría evitado adaptaciones posteriores.

A su vez, la vivienda se construyó en paralelo a la casa principal dentro del mismo terreno. Heidecker valoró la cercanía, ya que sus cuatro hijos visitan con frecuencia a su abuela. Sin embargo, la nueva estructura bloqueó parte de la vista del atardecer desde la casa familiar.

Recordó que en algún momento comentaron que podrían haberla colocado “un poco más a la izquierda o un poco más atrás” para preservar esa vista. Aunque aclaró que no se trata de un problema grave, recomendó analizar con cuidado la ubicación antes de construir. “Estate extremadamente seguro de dónde vas a colocar la unidad”, aconsejó.

La vivienda es de 400 pies cuadrados y tuvo un costo final de US$33.000 Caputa de yeli.heidecker

Por último, mencionó la altura de las ventanas. Según explicó, quedaron algo más elevadas que el estándar. Esa decisión dificulta que su madre observe a los niños jugar desde el interior, en especial desde la cocina y el baño. “Cuando estaba en la casa rodante, tenía la ventana en su dormitorio y podía estar acostada mirando nuestro patio trasero”, relató.

Una vivienda cálida y resistente al frío

El proyecto se extendió dos semanas más de lo previsto y superó levemente el presupuesto inicial. Heidecker recomendó mantener la paciencia y la apertura a cambios durante el proceso.

“Sé paciente y estate abierto a hacer ajustes en el medio según el presupuesto o los tiempos. Creo que es muy importante”, sostuvo.

Pese a los ajustes que hoy introduciría, destacó que la vivienda resistió el frío cuando Texas enfrentó una tormenta invernal en enero. “Funcionó de maravilla”, afirmó, y contó que su madre le dijo: “¡Qué cálido! ¡Qué acogedor!”.