En Texas: cronograma de pagos de SNAP en marzo de 2026

Los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) en Texas ya pueden consultar el calendario oficial de pagos correspondiente a marzo de 2026. Además, desde este año se aplican nuevos requisitos para conservar los beneficios.

Cuándo pagan el SNAP en marzo de 2026 en Texas

El calendario fue publicado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). En Texas, los pagos se distribuyen según los dos últimos dígitos del número de Grupo de Determinación de Elegibilidad (EDG) y se dividen en dos grupos: quienes se inscribieron después del 1° de junio de 2020 y quienes lo hicieron antes de esa fecha.

Para los afiliados del SNAP después del 1° de junio de 2020, los depósitos quedan de la siguiente manera:

00-03 o 54-57: recibirán el depósito el día 16 de cada mes

04-06 o 58-60: recibirán el depósito el día 17 de cada mes

07-10 o 61-64: recibirán el depósito el día 18 de cada mes

11-13 o 65-67: recibirán el depósito el día 19 de cada mes

14-17 o 68-71: recibirán el depósito el día 20 de cada mes

18-20 o 72-74: recibirán el depósito el día 21 de cada mes

21-24 o 75-78: recibirán el depósito el día 22 de cada mes

25-27 o 79-81: recibirán el depósito el día 23 de cada mes

28-31 u 82-85: recibirán el depósito el día 24 de cada mes

32-34 u 86-88: recibirán el depósito el día 25 de cada mes

35-38 u 89-92: recibirán el depósito el día 26 de cada mes

39-41 o 93-95: recibirán el depósito el día 27 de cada mes

42-45 o 96-99: recibirán el depósito el día 28 de cada mes

Para los beneficiarios que están inscritos desde antes del 1 de junio de 2020:

0: El depósito estará disponible el día 1º de mes

1: El depósito estará disponible el día 3 del mes

2: El depósito estará disponible el día 5 del mes

3: El depósito estará disponible el día 6 del mes

4: El depósito estará disponible el día 7 del mes

5: El depósito estará disponible el día 9 del mes

6: El depósito estará disponible el día 11 del mes

7: El depósito estará disponible el día 12 del mes

8: El depósito estará disponible el día 13 del mes

9: El depósito estará disponible el día 15 del mes

Restricciones en la compra de alimentos con Snap en Texas

El USDA implementó nuevas restricciones para la compra de alimentos con los recursos del programa SNAP en Texas. Desde el primer día de abril de 2026, los beneficiarios no podrán utilizar sus cupones alimentarios para adquirir productos como bebidas endulzadas y dulces, así como alcohol y comidas preparadas calientes.

En su sitio web, el Departamento de Agricultura indicó que esta restricción busca eliminar la compra de productos no nutritivos y asegurar que los recursos se utilicen para mejorar la salud de los estadounidenses.

Qué alimentos se pueden comprar con Snap en Texas

La dependencia indicó en su sitio oficial que hay productos que sí se pueden adquirir con el dinero de Snap, tanto en tiendas como en comercios autorizados. Los alimentos que no tienen restricciones son:

