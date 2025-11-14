En Texas: cuándo depositan los pagos de SNAP de noviembre 2025

La incertidumbre sobre los pagos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) marcó el comienzo de noviembre para millones de familias en Texas y todo Estados Unidos. Tras la reapertura del gobierno federal, los beneficiarios del Estado de la Estrella Solitaria esperan recibir el dinero completo correspondiente a los cupones.

Qué cambió con el pago del SNAP en Texas tras la reapertura del gobierno federal

El giro decisivo ocurrió el 12 de noviembre, cuando el presidente Donald Trump aprobó la ley que reabrió el gobierno y restableció el financiamiento anual para SNAP.

El Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA) ordenó a las agencias estatales tomar medidas inmediatas para que los hogares recibieran sus beneficios completos de noviembre

Según el comunicado del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), esta medida permitió habilitar los fondos completos del año fiscal 2026 y, con ello, reactivar la operación habitual del programa después de la prolongada paralización.

En ese mismo aviso, el organismo indicó que las agencias estatales deben garantizar que las familias reciban la totalidad de los beneficios correspondientes a noviembre, lo que anuló el esquema de pagos parciales que se había comenzado a implementar días antes.

La propia USDA especificó que “las agencias estatales deben tomar medidas inmediatas para asegurar que los hogares reciban de manera rápida sus beneficios completos”. De acuerdo con The Texas Tribune, esto significa que los beneficiarios podrán ver el monto total dentro de pocos días.

Qué pasó con los pagos parciales que ya habían comenzado en Texas

Antes del anuncio del USDA, el Estado de la Estrella Solitaria comenzó a emitir montos reducidos al seguir las directrices federales divulgadas durante el cierre. De acuerdo con la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas (HHSC, por sus siglas en inglés), quienes suelen recibir sus beneficios entre el 1° y el 10 del mes vieron acreditados pagos parciales el 10 de noviembre, mientras que los beneficiarios que acostumbran cobrar a partir del día 11 recibieron esos montos reducidos en su fecha habitual.

Durante el cierre gubernamental, la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas (HHSC) siguió las directrices federales y emitió pagos parciales que representaban solo una fracción de los beneficios mensuales habituales de las familias Freepik

Este sistema parcial generó diferencias significativas entre los hogares. Según datos analizados por The Texas Tribune, algunos texanos recibieron hasta un 65% de lo que les llega mensualmente, mientras que otros apenas obtuvieron US$16 para un grupo de dos personas. Incluso hubo beneficiarios que no percibieron ningún importe por el mes.

El cálculo surgió de la fórmula federal que contempló tamaño del hogar e ingresos mensuales, lo que produjo resultados dispares y dejó que muchas familias dependan de bancos de alimentos y redes locales de apoyo durante la primera semana del mes.

El HHSC remarcó en su documento de preguntas frecuentes que esos montos no eran apelables, dado que se aplicaron al seguir exactamente las instrucciones federales distribuidas durante la paralización administrativa.

Cuándo llegarían los pagos completos del SNAP de noviembre en Texas

Con el restablecimiento del financiamiento completo, la atención se centró en los tiempos de acreditación. Un portavoz del HHSC aseguró a The Texas Tribune que el organismo ya estaba “preparándose activamente” para enviar los beneficios totales en cuanto recibiera la guía formal de la agencia federal.

Un portavoz de la HHSC confirmó que el organismo se estaba "preparando activamente" para enviar los beneficios completos tan pronto como recibiera la guía formal del USDA tras la reapertura del gobierno

La experiencia previa indica que el proceso es rápido: durante la emisión de los pagos parciales, el estado tardó apenas dos días en depositar el dinero tras recibir las instrucciones federales. Según información mencionada en la misma cobertura de prensa, el HHSC estimó que la entrega de los importes completos podría demorar alrededor de tres días una vez habilitado el procedimiento.

Esto implica que aquellos que recibieron solo una fracción del beneficio en los primeros días del mes verán el resto del monto acreditado en su tarjeta Lone Star en el corto plazo. En tanto, a quienes no tuvieron ningún pago también debería llegarles la totalidad correspondiente a noviembre dentro de ese mismo plazo operativo.