Sin SNAP en Texas: instaló una alacena con comida gratis en la puerta de su casa y desató una oleada solidaria
Varios voluntarios se sumaron a la iniciativa y realizaron donaciones de alimentos y dinero para las familias afectadas
El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) beneficia a 3,5 millones de familias en Texas, pero los fondos federales continúan paralizados en medio de la incertidumbre por el cierre del gobierno de Estados Unidos. Con intención de ayudar a los afectados, una vecina del estado instaló una alacena con alimentos gratis en la puerta de su casa y el gesto conmovió a los residentes.
La iniciativa solidaria de una vecina de Texas ante la paralización de los beneficios SNAP
Yesenia colocó un puesto en la puerta de su casa en Texas y solicitó donaciones de comida para destinar a las personas de bajos recursos y que se vieron afectadas por la suspensión de los beneficios de SNAP, tras el cierre del gobierno el 1º de octubre pasado.
En las imágenes difundidas por Univisión, se observó cómo una pareja se acercó a la instalación y guardó en una bolsa algunos de los productos que se encontraban sobre la mesa y los estantes. El puesto tiene el objetivo de que los vecinos adquieran alimentos gratis que necesiten para sus casas y familias.
Esta iniciativa se desarrolló en las inmediaciones de una vivienda en Texas, ubicada en el 1200 de Santa Monica Boulevard, en la ciudad de San Antonio. A Yesenia se unieron varios voluntarios de forma solidaria para recaudar los alimentos y entregarlos a quienes se vieron afectados por los ajustes.
Yesenia cololcó un cartel en la valla de su casa con esta leyenda: “Comida gratis. Agarre lo que usted necesite”. Allí se encontraba desde fruta hasta productos no perecederos, como harinas o latas de alimentos en conservación, y botellas de gaseosas.
Qué pasará con los beneficios de SNAP en Texas en noviembre
El Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA, por sus siglas en inglés) publicó un aviso firmado por el subsecretario adjunto de Alimentación, Nutrición y Servicios al Consumidor, Patrick A. Penn, sobre una directriz para los estados acerca de los beneficios SNAP. En el escrito, instruyó a los territorios a entregar el 65% de las ayudas hasta la reapertura del gobierno federal.
Esta decisión afecta a 3,5 millones de familias en Texas, que reciben cada mes los cupones que oscilan entre los 210 dólares y los US$1789, en función del tamaño de la familia y los ingresos del hogar.
Además, el organismo gubernamental emitió un aviso para los territorios que otorgaron pagos completos del programa este mes. “Esto no estuvo autorizado. Por consiguiente, los estados deben deshacer de inmediato cualquier medida tomada para emitir beneficios completos de SNAP”, dijo.
Cooperación en Texas para ayudar a las personas afectadas por la pausa de SNAP
El Departamento de Agricultura del estado (TDA, por sus siglas en inglés) detalló las sedes de bancos de alimentos en el territorio para las familias que deseen acudir en medio de la incertidumbre sobre los cupones.
Entre ellos, se encuentra el ubicado en el 5200 de Historic Old Hwy 90 en San Antonio, además de otros como:
- Central Texas Food Bank, en 6500 Metropolis Drive de Austin.
- Pasoans Fighting Hunger en 9541 Plaza Circle de El Paso.
- High Plains en 815 Ross Street de Amarillo.
- En el 535 Portwall St. y en 146 Knobcrest Dr. en Houston.
