En Texas: es venezolano, tiene 13 años y se entregó al ICE para ser deportado junto a su madre

Un adolescente venezolano de 13 años se presentó de forma voluntaria ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Houston, Texas. Lo hizo con un único objetivo: reunirse con su madre, detenida desde abril en un centro de detención, y ser deportado junto a ella. “Me siento muy feliz porque ya me voy a mi país con mi mamá”, expresó el menor antes de ingresar al centro donde se encuentra la mujer.

La infracción vial que envió a una migrante a un centro de detención y la separó de su hijo

La historia de esta familia separada comenzó en abril, cuando Yusmari Galíndez, una migrante venezolana de 27 años, fue arrestada por agentes del ICE luego de una infracción de tránsito en Houston. En ese momento, Eduardo José Murillo -su hijo de 13 años- se encontraba en la escuela. Desde entonces, ella quedó bajo custodia de las autoridades migratorias y el adolescente al cuidado de la pareja de su madre.

Según explicó Yusmari, tanto ella como su hijo habían ingresado legalmente a Estados Unidos a través de la aplicación CBP One, que les permitió obtener un permiso temporal conocido como “parole humanitario”. Sin embargo, este beneficio fue revocado por el gobierno de Donald Trump y la familia quedó en una suerte de limbo legal.

El ruego de la madre detenida: “Traigan a mi hijo”

Desde su lugar de detención, Galíndez denunció en una entrevista con Telemundo Houston que los oficiales del ICE la presionaban para obtener información sobre el paradero de su hijo. Ella contó que el menor estaba bajo el cuidado de su actual pareja, quien también enfrenta un proceso migratorio en una corte de Dallas.

Su mayor temor, explicó, era que la deportaran sin su hijo. “Tengo miedo de que me saquen sin mi hijo”, lamentó.

La madre venezolana fue detenida tras cometer una infracción de tránsito en Houston Captura de telemundohouston

Por este motivo, la mujer hizo un pedido desesperado. “Quiero que me traigan a mi hijo hasta el centro de detención y que ese mismo día me saquen. Yo ya firmé y ellos me pueden deportar en cualquier momento sin mi hijo”, relató entonces Galíndez.

Un acto decidido: entregarse para no quedar solo

Ante la posibilidad de que su madre fuera deportada a Venezuela y de quedar separado de ella por tiempo indefinido, el adolescente tomó una decisión drástica. Se presentó junto a una abogada en un centro de detención de Houston para entregarse y solicitar su deportación conjunta con su madre.

Yusmarí había pedido que no la deportaran sin su hijo Captura de telemundohouston

Antes de entregarse, el chico se despidió de la pareja de su madre, quien lo cuidó desde que ella quedó detenida, y habló con Telemundo Houston. “Me siento muy feliz, porque ya me voy a mi país, con mi familia y mi mamá”, afirmó.

También contó que había hablado por teléfono con su abuela materna, que se encuentra en Venezuela, y que le había dicho que le avisara cuando llegara a su país, que lo iba a recibir “con toda la felicidad del mundo”.

Con un pequeño maletín y una mochila, el adolescente llegó hasta la puerta del centro de detención junto a su representante legal. Una agente del ICE salió a la puerta, tomó las pertenencias y los documentos de Eduardo y entró con él a las instalaciones.

“Una de mis metas es ayudar a los inmigrantes, mantener a las familias juntas lo más que se pueda”, detalló la abogada de inmigración, Priscila Mendoza, quien acompañó al chico a entregarse.