En Texas: Greg Abbott anuncia una inversión millonaria que creará más de 400 puestos de trabajo

El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció una nueva inversión millonaria que se destinará a un condado del estado y que derivará en la creación de decenas de puestos de trabajo. El líder republicano celebró el proyecto en redes sociales.

Qué condado de Texas contará con un proyecto millonario y de qué se trata

El 12 de marzo pasado, la administración estatal compartió un comunicado sobre el Fondo de Innovación en Semiconductores de Texas, que incluyó 17,3 millones de dólares para que Space X expanda sus instalaciones en Bastrop. Se trata de la quinta subvención de la iniciativa en investigación y desarrollo.

El comunicado de Abbott sobre los puestos de trabajo en Bastrop X/@GregAbbott_TX

“Space X está creciendo en Bastrop”, expresó el gobernador del Estado de la Estrella Solitaria en su perfil de X el domingo 7 de septiembre. Y añadió: “Esta expansión generará más empleos, innovación y fortalecerá el impacto de Starlink en todo el mundo”.

El comunicado oficial indicó que, en los próximos tres años, las instalaciones de la compañía en Bastrop se ampliarán en nueve hectáreas para proporcionar internet de banda ancha de alta velocidad a mayor población.

Esta inversión millonaria es la quinta perteneciente al Fondo del Consorcio de Innovación de Semiconductores de Texas, que comprende un total de US$698,3 millones desde 2023 y que forma parte de la Ley CHIP.

Bastrop, en Texas, se convirtió en la sede de X VisitTexas.com

Desde julio de 2024, la ciudad de Bastrop se convirtió en la sede de X, ubicada a media hora de Austin, tras la decisión de Elon Musk de mudar la compañía de California a Texas.

Cuántos puestos de empleo creará este proyecto en el condado de Texas

Este proyecto en Bastrop cuenta con placas de circuito impreso, un laboratorio de análisis de fallos de semiconductores y empaquetado avanzado a nivel de panel. Se espera que estas instalaciones conformen la mayor planta de PCB y PLP de Estados Unidos.

A su vez, Abbott indicó que la iniciativa generará más de 400 empleos y más de US$280 millones en inversión de capital, en el condado que cuenta con aproximadamente 115 mil habitantes.

“Texas seguirá siendo líder en investigación de semiconductores y fabricación de alta tecnología, y asegurará cadenas de suministro nacionales cruciales mientras construimos un estado más fuerte y próspero que nunca”, aseveró el republicano.

Space X se expandirá en un condado de Texas con una iniciativa apoyada por Greg Abbott Eric Gay - AP

En julio pasado, también anunció la incorporación de Collins Aerospace en Richardson, donde la compañía tecnológica RTX potenciaría 570 nuevos empleos con una inversión de capital de US$57 millones. Estas acciones denotan un ímpetu del líder republicano por representar un crecimiento de la industria en el territorio.

Qué trabajos se ofrecen en Space X en Bastrop

En su página web oficial, Space X detalló los puestos de trabajo a cubrir en este proyecto en Bastrop. Entre ellos, se anunciaron: