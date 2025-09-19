En Texas: intentaban cruzar a EE.UU. con “mango congelado” cuando la CBP descubrió algo inesperado

Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), a cargo de uno de los puentes de comercio en Laredo, Texas, inspeccionaron un tráiler que intentaba cruzar a EE.UU. con mango congelado, pero descubrieron algo inesperado e ilegal.

La droga escondida que CBP descubrió en el mango congelado

La agencia informó en un comunicado que el pasado martes 9 de septiembre, los oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo en el Puente de Comercio Mundial frustraron un intento de contrabando de narcóticos, y confiscaron 16 millones de dólares en presunta metanfetamina escondida en un envío de mango congelado.

El Puente del Comercio Mundial es uno de los cuatro internacionales ubicados en la ciudad de Laredo CBP - CBP

La agencia explicó que un oficial remitió un tráiler que transportaba mango congelado para una revisión secundaria. Luego de realizar un escaneo con el sistema de inspección no intrusiva y un rastreo canino, los agentes descubrieron 733 paquetes ocultos.

“Los narcóticos tienen un valor estimado en la calle de US$16.006.837″, precisó el organismo. Asimismo, indicó que incautaron los cientos de paquetes y los agentes especiales de la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) iniciaron una pesquisa criminal sobre el decomiso.

El World Trade Bridge o Puente del Comercio Mundial es un importante cruce fronterizo comercial ubicado entre Laredo, Texas; y Nuevo Laredo, Tamaulipas, en México, por el que diario pasan miles de camiones de carga.

Oficiales de CBP incautaron paquetes que contenían más de 800 kilos de metanfetamina CBP - CBP

Alberto Flores, director del puerto de entrada de Laredo, comentó que no es inusual encontrar narcóticos fuertes mezclados con productos frescos, y los oficiales emplearon una combinación eficaz de herramientas de alta tecnología y de localización para desmantelar la carga de metanfetamina.

Añadió: “Las incautaciones de narcóticos fuertes a esta escala subrayan no solo la omnipresencia de la amenaza de las drogas, sino también nuestro firme compromiso con la seguridad de nuestra frontera”.

Otra incautación de narcóticos en Laredo

Unos días antes, en la instalación de carga del Puente Colombia-Solidaridad, también en Laredo, oficiales de la agencia interceptaron un cargamento de presunta metanfetamina y confiscaron un envío valuado en más de US$37 millones dentro de un camión comercial que transportaba rebabas de aluminio.

Fue el 29 de agosto cuando los oficiales asignados a la instalación de carga del Puente encontraron un camión que ingresaba desde México y fue remitido para una revisión más exhaustiva, que incluyó el uso del sistema de inspección no intrusivo y un equipo canino.

La inspección física condujo al descubrimiento de cuatro sacos de presunta metanfetamina con un peso total de 1923,76 kg CBP - CBP

La inspección física condujo a que los oficiales descubrieran cuatro sacos con presunta metanfetamina en su interior, con un peso total de 4200 libras (1923 kilogramos) ocultos dentro del cargamento de rebabas de aluminio. Los narcóticos tiene un valor total estimado en la calle de US$37.913.462.

La Oficina de Operaciones decomiso los narcóticos, y al igual que en el caso anterior, los agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional iniciaron una indagación criminal.

Al respecto, Flores señaló: “Incautaciones como esta gran interceptación de metanfetamina ilustran no solo la gravedad de la amenaza de las drogas que nuestros oficiales de primera línea enfrentan todos los días, sino también su determinación y el uso eficaz de la tecnología y la interceptación para detener este veneno de inmediato”.