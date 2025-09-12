Intentó ingresar a Texas con US$890.700 en droga en su Dodge Durango, pero la CBP lo descubrió e incautó todo
El conductor quería ingresar desde México con ítems no permitidos; la Patrulla Fronteriza descubrió que tenía una infracción de tránsito y le hizo una revisión exhaustiva
Un conductor fue detenido por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) en el Puente Internacional de Hidalgo, en Texas. Una inspección rutinaria reveló una impactante sorpresa: 890.700 dólares en presuntos paquetes con cocaína ocultos dentro de su vehículo. La intervención de los oficiales permitió decomisar 26 paquetes con un peso total de 30,26 kilogramos.
Detención en el Puente Internacional de Hidalgo
Según un comunicado de prensa de la CBP, el 5 de septiembre, las autoridades del paso fronterizo detuvieron un Dodge Durango que intentaba ingresar a Estados Unidos desde México.
El agente principal identificó al conductor como posible objetivo de una orden pendiente, la cual fue confirmada durante la inspección secundaria y correspondía a una infracción de tránsito no extraditable.
Durante la revisión más detallada del vehículo, que incluyó equipos de inspección no intrusivos y un equipo canino, los oficiales descubrieron 26 paquetes de presunta cocaína ocultos dentro del vehículo.
“Nuestros agentes de primera línea de la CBP se encontraron con un conductor que tenía una orden pendiente por una infracción de tránsito no extraditable. Al inspeccionar más a fondo el vehículo, también descubrieron una cantidad significativa de narcóticos sólidos. Incautaciones y detenciones como esta ilustran perfectamente nuestro continuo compromiso con la misión de seguridad fronteriza de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos”, dijo Carlos Rodríguez, Director del Puerto de Entrada de Hidalgo.
La Oficina de Operaciones de Campo (OFO, por sus siglas en inglés) de la CBP incautó la cocaína y el vehículo. Mientras que las autoridades de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) arrestaron al conductor e iniciaron una investigación criminal.
Incautaciones en el Puente Internacional Los Indios
Un hecho similar ocurrió el 14 de agosto en el Puente Internacional Los Indios, cuando un ciudadano estadounidense de 32 años, residente en San Benito, Texas, intentó ingresar a Estados Unidos en un Honda 2011.
Tras la inspección primaria, el vehículo fue remitido a un control secundario para un examen más detallado. Durante este proceso, los agentes de la CBP descubrieron 19 paquetes ocultos en el vehículo, los cuales contenían un total de 19,44kg de presunta cocaína valorada en US$572.235.
“Nuestros agentes permanecen siempre atentos para mantener nuestra frontera segura y proteger al país; y sus esfuerzos dieron lugar a esta importante incautación de drogas”, dijo Tater Ortiz, Director del Puerto de Entrada de Brownsville.
Cuatro días después, en el mismo puente de ingreso, los oficiales enviaron a un tráiler a una revisión secundaria tras un escaneo con sistema de imágenes no intrusivo que detectó irregularidades. Durante el examen, con la asistencia de un equipo canino, los agentes localizaron nueve envoltorios escondidos en el auto, los cuales contenían un total de 10,11 kg de presunta cocaína valorada en US$297.892.
“Independientemente del modo de transporte, nuestros agentes permanecen vigilantes en el desempeño de sus funciones. Sus esfuerzos dieron lugar a esta importante incautación de drogas, evitando que llegara a nuestras calles y comunidades”, aseguró Ortiz.
En ambos casos, las autoridades incautaron los narcóticos junto con los vehículos y los oficiales de la HSI iniciaron una investigación criminal de los conductores detenidos.
