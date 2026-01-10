En Texas: los centros que ofrecen ayuda gratis para hacer la declaración del IRS en 2026

La temporada de impuestos en Texas y en todo Estados Unidos está cada vez más cerca, y muchos contribuyentes tienen dudas sobre cómo presentar correctamente sus declaraciones anuales para evitar multas y recibir sus reembolsos a tiempo, antes de que venza el plazo establecido por el Servicio Interno de Impuestos (IRS, por sus siglas en inglés).

Dónde obtener ayuda gratis para la declaración anual de impuestos 2026 en Texas

Para las personas que necesitan orientación para presentar su declaración anual correspondiente al ejercicio fiscal 2025, en Texas existen varias opciones de ayuda gratuita, ya sea directamente a través del IRS o mediante programas certificados por la dependencia, según informó Univision.

En abril es la fecha límite para presentar la declaración anual de impuestos en 2026 (Freepik)

Las formas en que los contribuyentes pueden realizar sus declaraciones de impuestos son las siguientes:

IRS Free File : es un sistema con programas guiados que ayudan a las personas a hacer sus declaraciones paso a paso. Aplica para contribuyentes con ingresos anuales de hasta US$84.000. Se puede acceder desde la página oficial del IRS para que sea gratis y algunas opciones están en español.

: es un sistema con programas guiados que ayudan a las personas a hacer sus declaraciones paso a paso. Aplica para contribuyentes con ingresos anuales de hasta US$84.000. Se puede acceder desde la página oficial del IRS para que sea gratis y algunas opciones están en español. De manera presencial: Para quienes prefieren ayuda cara a cara, el servicio ofrece dos programas oficiales con voluntarios certificados: VITA y TCE. El primero atiende a personas con ingresos bajos o moderados, y con dominio limitado de inglés. Mientras que el segundo está orientado a los adultos mayores y temas de retiro. Se puede ubicar un centro cercano al llamar al 800 906 9887.

En Texas, hay diversas organizaciones que suelen operar los programas VITA y TCE. Sin embargo, los horarios de atención cambian cada año, por lo que se sugiere confirmarlo antes de asistir a los lugares.

Las organizaciones que ayudan de manera gratuita a los contribuyentes son:

Norte de Texas y Dallas - Fort Worth : Dallas College ofrece ayuda gratuita en varios campus del área metropolitana, y United Way of Tarrant County también coordina centros en Fort Worth y Arlington con atención gratuita.

: Dallas College ofrece ayuda gratuita en varios campus del área metropolitana, y United Way of Tarrant County también coordina centros en Fort Worth y Arlington con atención gratuita. Houston : BakerRipley opera múltiples sedes y, en algunos casos, tiene atención virtual.

: BakerRipley opera múltiples sedes y, en algunos casos, tiene atención virtual. Austin y Centro de Texas: Foundation Communities ofrece Prosper Tax Help, con sedes físicas y atención en español durante la temporada de impuestos.

Cuáles son los documentos que se deben llevar para obtener atención gratuita

El IRS recomienda que las personas que soliciten ayuda gratuita reúnan previamente toda la documentación, ya que de lo contrario podrían tener que reprogramar su cita.

Realizar la declaración de impuestos a tiempo evita multas y retrasos en el reembolso (Unsplash)

Los documentos requeridos son:

Información de la cuenta bancaria (para depósito directo del reembolso, si aplica)

(para depósito directo del reembolso, si aplica) Formularios W-2 de todos los empleadores

de todos los empleadores Formularios 1099 de bancos u otros pagadores

de bancos u otros pagadores Registros de transacciones de activos digitales

Número de Seguro Social o ITIN

Contar con estos documentos agiliza el proceso y evita contratiempos.

Cuál es la fecha límite para presentar la declaración de impuestos en 2026

Según Univision, el IRS comenzará a aceptar las declaraciones del ejercicio fiscal 2025 a partir del 26 de enero de 2026, lo que deja a los contribuyentes cerca de mes y medio para cumplir con sus obligaciones fiscales.

Estas son las fechas clave para la declaración de impuestos en 2026 (Unsplash)

Las fechas clave que los contribuyentes deben tomar en cuenta para preparar sus declaraciones y documentos son:

15 de enero de 2026: último pago estimado del año fiscal 2025

último pago estimado del año fiscal 2025 2 de febrero de 2026: envío de formularios W-2 y 1099

envío de formularios W-2 y 1099 16 de febrero de 2026: renovación de la exención de retenciones laborales

renovación de la exención de retenciones laborales 15 de abril de 2026: fecha límite para presentar la declaración anual

El 15 de abril también es el último día para solicitar una extensión del plazo para presentar la declaración de impuestos, de acuerdo con Telemundo.