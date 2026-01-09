Residentes de Texas reciben paquetes que no pidieron y las autoridades advierten que pueden ser peligrosos: “Repórtenlos”

El Departamento de Agricultura de Texas (TDA, por sus siglas en inglés) emitió una alerta para los residentes del estado y llamó a reportar paquetes misteriosos. De acuerdo con la agencia, desde febrero de 2025, se han presentado cientos de casos de personas recibieron correspondencia semillas que no pidieron.

El llamado de las autoridades de Texas por paquetes de semillas misteriosas

En un comunicado, la agencia estatal solicitó a los residentes que se mantengan alerta ante la continua llegada a los hogares de sobres no solicitados con semillas no identificadas. Agregó que desde febrero del año pasado, han recolectado entregas en 109 ubicaciones, con un total de 1101 paquetes.

El TDA advierte que aunque los paquetes son pequeños en apariencia, “representan una amenaza grave y continua para la bioseguridad agrícola del país”.

El comisionado de Agricultura de Texas, Sid Miller, explicó que la posible introducción de una especie invasora al estado a través de estas semillas representa un riesgo real para las familias texanas y la industria agrícola.

“Necesitamos que todos reporten estos paquetes cuando lleguen para que su contenido se pueda recolectar y desechar adecuadamente”, instó el funcionario.

Paquetes con semillas de China se reportan desde hace meses

La TDA se percató del problema a principios de febrero, cuando un residente de Clute, recibió un envío que no pidió procedente de China que contenía semillas no identificadas y un líquido desconocido. En respuesta, se advirtió a los texanos que extremaran precauciones en caso de recibir este tipo de paquetería.

El último reporte de la agencia señala que los residentes de Texas no han sido los únicos afectados, ya que en 2025 se dieron a conocer casos similares en todo el país, como en Ohio, Nuevo México, Alabama, Florida y el estado de Washington.

El Departamento estatal señaló que sigue en colaboración estrecha con socios federales para “recolectar, analizar y desechar de forma segura todos los paquetes de semillas no solicitados”, con el objetivo de proteger las granjas, ranchos, jardines y ecosistemas naturales de Texas de especies invasoras y plagas agrícolas.

Qué hacer si recibe un paquete no solicitado

El comunicado del TDA señala que la última recolección de paquetes de semillas no solicitadas en Texas se realizó el pasado 29 de diciembre de 2025, por lo que se trata de una problemática que sigue vigente.

Ante la alerta, explica que si se recibe un paquete no solicitado, lo mejor es no abrir el contenido, y en su lugar, mantenerlo sellado en el embalaje original y comunicarse inmediatamente con el Departamento de Agricultura de Texas al 1-(800) TELL-TDA para obtener orientación y una recolección segura.

La posible estafa de los paquetes misteriosos

“Estos incidentes se asemejan a casos similares a nivel nacional observados por primera vez en 2020 y subrayan el riesgo continuo que representan los envíos no solicitados de semillas extranjeras, incluyendo las estafas de cepillado”, señala el organismo.

Una estafa de “brushing” ocurre cuando los vendedores envían artículos no solicitados y de bajo valor a personas al azar, para crear compras falsas y luego publicar reseñas de cinco estrellas en nombre de los destinatarios. Así, logran inflar artificialmente la reputación de un producto y engañan a otros compradores.

“Ya sea parte de una estafa continua o algo más siniestro, estamos decididos a proteger a los texanos”, dijo el comisionado Miller. Debido al riesgo de introducir una especie invasora u otras preocupaciones, estas semillas misteriosas podrían representar una amenaza significativa para la agricultura y los productores.