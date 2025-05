Es abogado de inmigración en Texas y ciudadano estadounidense, pero el DHS le pidió autodeportarse: “Es hora”

Raed González, abogado de inmigración en Houston, Texas, se sorprendió al recibir un correo electrónico en el que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) le pedía que se autodeportara, a pesar de ser ciudadano estadounidense. Ante la confusa solicitud, el letrado explicó cuál podría ser la explicación del error.

El mail fallido de DHS a un abogado estadounidense

“Es hora de que salgas de Estados Unidos”, decía el correo electrónico que recibió Raed González, el pasado 11 de abril por parte del DHS. Además de solicitarle que abandonara el país norteamericano, la notificación amenazaba: “No intentes permanecer en Estados Unidos. El gobierno federal te encontrará”.

El gobierno de Trump le envió por error a ciudadanos estadounidenses una advertencia de deportación CBP

Según informó Fox News, en medio de los esfuerzos de la administración Trump por expulsar a los migrantes del país norteamericano, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense (CBP por sus siglas en inglés), dependiente del DHS, les envió por error un aviso a ciudadanos nacidos en Estados Unidos para que se vayan de ese país inmediatamente.

“Enviaron un correo electrónico masivo a 936 mil personas, pero solo hay registro de la entrada de 900 mil. Obviamente, hubo destinatarios no previstos”, consideró Raed González en declaraciones al medio estadounidense.

En ese sentido, agregó: “No estoy seguro si esto es parte de una campaña para asustar o intimidar a las personas para que abandonen el país por su cuenta, o si esto es realmente un accidente y nadie se dio cuenta“.

CBP Home, la aplicación para que los migrantes se autodeporten de EE.UU.

El mensaje fue emitido a través de la aplicación CBP Home. La plataforma, anteriormente denominada CBP One, era utilizada por los inmigrantes para gestionar las peticiones de ingreso a EE.UU. como refugiados potenciales durante la administración Biden.

Al asumir, Donald Trump la desmanteló y lanzó la nueva versión: CBP Home, que ofrece a los extranjeros que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos o a aquellos cuya libertad condicional ha sido revocada, un proceso voluntario para notificar al gobierno la intención de salir de Estados Unidos.

El mensaje al abogado estadounidense fue emitido a través de la aplicación CBP Home Sitio web: cbp.gov

Las explicaciones de la CBP sobre las amenazas de deportación a ciudadanos estadounidenses

Las autoridades migratorias confirmaron en un comunicado que les anunciaron el fin del estatus legal temporal a diferentes migrantes, que habían obtenido el beneficio mediante la CBP One. Sin embargo, no especificaron de cuántas personas se trataba.

Un portavoz migratorio declaró a Fox News en un comunicado: “La CBP ha emitido notificaciones de cancelación de la libertad condicional para personas que no tienen estatus legal para permanecer en el país. Este proceso no se limita a los usuarios de CBP One y no aplica a quienes tienen libertad condicional bajo programas como U4U y OAW”.

La CBP confirmó que dio por terminado el estatus legal temporal de diferentes migrantes Fernando Llano - Ap News

Para justificar las solicitudes erróneas enviadas a ciudadanos estadounidenses, especialmente a abogados, explicó que el gobierno usó las direcciones de correo electrónico otorgadas por los migrantes para enviar las notificaciones.

“Si el extranjero proporcionó un correo electrónico no personal, como el de un ciudadano estadounidense, es posible que las notificaciones se hayan enviado a destinatarios no deseados”, precisaron.

La CBP aseguró que revisan las comunicaciones y que abordará los problemas caso por caso. “Si usted es extranjero, estar en Estados Unidos es un privilegio, no un derecho. Actuamos en el mejor interés del país y aplicamos la ley en consecuencia”, concluyeron.