Es colombiana y revela cómo es vivir en un pueblo de Texas “sin redadas del ICE”: “La policía no busca migrantes”

Después de vivir durante varios años en Austin, Texas, una migrante colombiana y su pareja decidieron mudarse a un pequeño pueblo de Texas. Ambos se sintieron motivados por el costo de vida más accesible y el contacto con la naturaleza.

Tras la mudanza a su nuevo hogar, la migrante descubrió algo que no había notado: todos los habitantes de la localidad son estadounidenses. “La policía no busca migrantes”, aseguró.

Cómo es ser latina y vivir en un pueblito de Texas donde no hay otros migrantes

“Me mudé a un pueblito y creo que, literalmente, es el único en Estados Unidos en el cual no existen los latinos”, afirmó Sarita, la migrante colombiana en un video que subió a su cuenta de TikTok.

De acuerdo con su testimonio, ella y su pareja dejaron Austin en busca de nuevos horizontes. Sara contó que se sorprendió al descubrir que era la única persona de origen latino en toda la localidad. “Son todos gringos”, relató.

Asimismo, Alvarado señaló que todos los habitantes del poblado tienen las mismas características físicas: tez blanca y ojos claros, verdes o azules. En cambio, ella, que es latina, tiene otro tipo de rasgos y la piel más trigueña.

Además de tener un aspecto distinto, la mujer enfatizó que todos en el pueblo se comunican en inglés. “Ninguno habla español”, remarcó.

Así se vive en un pueblo donde no hay redadas del ICE

Uno de los aspectos que más llamó su atención fue la tranquilidad con la que se vive en el pueblo texano, en medio del endurecimiento de las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump. Mientras en otras localidades los migrantes viven con temor a ser blanco de las redadas del ICE, Sara dijo que se siente ajena a esa realidad.

“La policía no está buscando migrantes, porque se supone que no hay inmigrantes”, explicó. En ese lugar, agregó, las fuerzas de seguridad se enfocan en controlar la velocidad en las calles y no en verificar el estatus migratorio de las personas.

Incluso, mencionó que los bomberos se dedican a tareas de poco riesgo. “La prioridad de ellos es buscar un viejito que se cayó o un gato se montó en un árbol”, relató. Tanta es la calma que se respira en el lugar, que la mujer describió que parece “una vida de película”.

Los detalles de la vida en un pueblo de Texas

La migrante también comentó algunas costumbres locales que llamaron su atención. Según dijo, los pobladores son muy sociables.

Además, la mujer remarcó que como la mayoría de los habitantes se conocen entre sí, ella y su pareja no pasan desapercibidos. “Nosotros somos los nuevos”, dijo.

Otra cuestión que confunde a los habitantes del pueblo es su apariencia física. “Piensan que soy como hija de moreno”, expresó.

A pesar de que ella claramente se reconoce como latina, comentó que en ese contexto la consideran como “una especie rara”, a lo que se le suma la barrera idiomática. “Me sacan conversación en inglés”, contó divertida y resaltó: “Soy la única latina”.