Es de Texas, encontró un sobre en el suelo lleno de dólares y un cheque: su gesto conmovió a todos

Un residente de Boerne, Texas, devolvió dinero en efectivo y un cheque que encontró el viernes a la noche en una gasolinera. El gesto de Shawn Davis, propietario de la empresa local Ranch Hand Rover, se viralizó en Facebook y desató una ola de reacciones positivas entre vecinos de la zona.

El hallazgo y la publicación en Facebook

Davis relató a KSAT que vio unos papeles en el piso mientras cargaba combustible, en un local de Valero. “Iba a tirarlos a la basura, pero al sentir el grosor decidí revisarlos”, contó. En el sobre había billetes y “un cheque para una orden de efectivo”, emitido a nombre de Lil Explorers, una guardería local.

Shawn Davis, dueño de Ranch Hand Rover, decidió buscar a la propietaria. Facebook Shawn Davis

El empresario explicó que pensaba entregar el cheque en el horario laboral de la guardería, pero buscó una vía más rápida: “Quise publicarlo en los grupos de Facebook porque he perdido mi billetera como un millón de veces, y acostarse sin saber dónde es feo”.

La publicación se compartió de inmediato. Dos residentes identificaron a la propietaria, que resultó ser también la dueña del centro infantil.

El reencuentro y la devolución del dinero

Davis se reunió con la mujer esa misma noche, cerca de las 22 horas (horario local del estado de Texas, Estados Unidos), en la estación de servicio. “Fue increíble, ella estaba tan feliz”, expresó. Antes de entregarle el sobre quiso asegurarse: “Le pedí que me mostrara su identificación porque no quería dárselo a la persona equivocada. Le dije: ‘En mi corazón sé que eres tú, pero debo estar seguro’, y nos reímos”, recordó.

Davis se reunió con la mujer esa misma noche y le devolvió todo Freepick

Las reacciones de la comunidad en Boerne

La historia se difundió rápidamente en redes sociales y recibió mensajes de apoyo. “Mucha gente en Facebook estaba feliz de escuchar la actualización. Decían que necesitaban buenas noticias como esta”, señaló Davis.

El empresario, que se mudó con su esposa a Boerne en 2024, sostuvo que la experiencia confirmó la fama de la región: “Seguíamos escuchando lo comunitarios y asombrosos que eran San Antonio y Hill Country. Esto realmente lo probó. Las reacciones y la ayuda nos volaron la cabeza”.

Davis y su esposa, recién mudados a Boerne en 2024, vieron en esta experiencia una confirmación del espíritu comunitario de la región Facebook Shawn Davis

¿Qué pasa si alguien intenta cobrar un cheque encontrado en EE.UU.?

De acuerdo con la información publicada en Abogados Houston, cobrar un cheque encontrado en Estados Unidos puede constituir un delito. La normativa estatal y federal considera que un cheque perdido pertenece a su legítimo propietario y que cualquier intento de usarlo sin autorización puede derivar en cargos por fraude, robo o apropiación indebida.

Según el portal, las sanciones penales varían según la gravedad del caso. En situaciones menores, como el cobro de un cheque de bajo monto, la persona puede enfrentar multas desde US$500 hasta US$10.000 y pasar días o meses en prisión. En casos más graves —cuando se comprueba falsificación o uso reiterado— las penas pueden extenderse a varios años de cárcel, además de dejar antecedentes penales que afectan la vida laboral y financiera.

El propietario legítimo o el banco pueden presentar demandas por daños y perjuicios. Eso implica el reembolso del monto, el pago de intereses y hasta la cobertura de gastos legales. Incluso si el cheque fue utilizado de forma indebida, se pueden sumar reclamos por daño moral o reputacional.

Al encontrar un cheque, lo correcto es notificar a las autoridades y contactar al banco emisor. Informar a la policía crea un registro formal del hallazgo y evita sospechas de apropiación indebida. En paralelo, el banco puede identificar al beneficiario y cancelar el documento para emitir uno nuevo.