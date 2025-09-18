Es mexicano, intentó entrar a Texas con su Chrysler Voyager, pero la CBP descubrió un cargamento oculto de US$557.000

Un ciudadano mexicano intentó ingresar con un cargamento ilegal a Texas, Estados Unidos, a través del puerto de entrada de Laredo. Sin embargo, agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CPB, por sus siglas en inglés) descubrieron que en su Chrysler Voyager ocultaba heroína, valuada de 577 mil dólares.

Un mexicano fue detenido por la CBP en Laredo con un cargamento valuado en US$557 mil

El hombre oriundo de México de 63 años, cuya identidad fue preservada, se presentó en el Puente Juárez-Lincoln, mientras conducía su Chrysler Voyager 2008. Según informó la CBP en un comunicado oficial, fue remitido para una inspección secundaria, donde los agentes realizaron un análisis exhaustivo del vehículo y descubrieron el cargamento oculto.

Los paquetes incautados por CBP en el puerto de Laredo @CBP

En específico, hallaron 12 paquetes de presunta heroína con un peso total de 29,05 libras (13,18 kilogramos) escondidos dentro del vehículo Chrysler Voyager. Según consideraron, esa droga tiene un “valor estimado en la calle” de US$557.237.

Los oficiales incautaron los narcóticos y el auto, mientras que los agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) arrestaron al conductor e iniciaron una investigación para determinar la procedencia del cargamento.

Alberto Flores, Director del Puerto de Entrada de Laredo, expresó que la CBP “continúa la aplicación de sus habilidades de inspección junto con la tecnología más avanzada”. Y agregó: “Incautaciones como estas ejemplifican nuestro firme compromiso con la misión de seguridad fronteriza de la CBP”.

Otra gran incautación de la CBP en Laredo

El Puente Internacional de Comercio Mundial (World Trade International Bridge), en Laredo, fue testigo el 9 de septiembre de una impresionante incautación por parte de la CBP: 16 millones de dólares en presunta metanfetamina se encontraban ocultos en un cargamento de mango congelado.

Los agentes remiten a inspección secundaria a vehículos sospechosos CBP

Un camión que se disponía a ingresar a Estados Unidos fue derivado a una inspección secundaria. Tras un escaneo, los oficiales de la CBP descubrieron 733 paquetes que contenían más de 800 kilos de presunta metanfetamina, tal como precisaron en un comunicado.

Este cruce es uno de los puentes más importantes comerciales, dado que se procesan cientos de camiones a diario. Está dedicado exclusivamente para el tráfico comercial que atraviesa el río Bravo, entre Laredo, Texas, y Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Más casos de incautación de metanfetamina en la frontera de EE.UU.

Otro caso similar ocurrió semanas atrás en Texas, más precisamente el 25 de agosto. Sucedió en el Puerto de Entrada de Del Río, Texas, donde un ciudadano mexicano con green card fue sorprendido al intentar ingresar a Estados Unidos con una carga ilegal de metanfetamina escondida dentro de su camioneta Dodge Ram 2004, según explicó la CBP.

Un agente derivó al migrante a una inspección secundaria, realizado con perros policías y un sistema de inspección no intrusivo. Los oficiales encontraron ocho paquetes con un total de 81,70 libras (aproximadamente 37 kg) de presunta metanfetamina, por un valor de en US$730.378

Los descubrimientos se dieron en distintos puertos de entrada City of Laredo

Tres días antes, en Indio, California, miembros de la CBP arrestaron a dos mujeres ciudadanas estadounidenses, de 36 y 42 años, por intentar ingresar 176 libras (79 kilogramos) de metanfetamina. El valor en el mercado de esa droga incautada es de US$149.727.