En Texas: el cambio obligatorio que se aplica en las licencias de conducir de los mayores de 65 años

Los texanos mayores de 65 años no deben acudir de forma presencial a las oficinas del Departamento de Seguridad Pública (DPS, por sus siglas en inglés) para reemplazar la licencia de conducir por una identificación estatal. El organismo habilitó desde noviembre de 2025 un trámite voluntario que permite realizar ese procedimiento de forma remota.

Cambio en la licencia de conducir para mayores de 65 años

El DPS indicó en su comunicado que el objetivo de la medida es ofrecer una alternativa accesible para adultos mayores que opten por dejar de conducir y requieran un ID vigente.

La iniciativa permite reemplazar la licencia de conducir por una tarjeta de identificación estatal sin necesidad de asistir a una oficina.

La decisión queda exclusivamente en manos de la persona interesada y no es obligatoria Freepick

El procedimiento puede realizarse por dos canales:

La vía digital se gestiona a través del portal de licencias de conducir del sitio TxT. Una vez que el usuario inicia sesión en su cuenta, el sistema muestra la opción para comenzar la entrega voluntaria de la licencia y la solicitud de la tarjeta de identificación.

se gestiona a través del portal de licencias de conducir del sitio TxT. Una vez que el usuario inicia sesión en su cuenta, el sistema muestra la opción para comenzar la entrega voluntaria de la licencia y la solicitud de la tarjeta de identificación. La alternativa telefónica está disponible para quienes prefieran ese medio. En ese caso, los solicitantes deben comunicarse con la línea 1-866-DL-RENEW (1-866-357-3639), donde pueden completar el trámite con asistencia del organismo.

Los requisitos para acceder al trámite remoto para reemplazar la licencia de conducir

Los solicitantes deben reunir todas las condiciones establecidas por la agencia estatal. Estas son:

Tener 65 años o más.

Ser ciudadanos de los Estados Unidos.

Contar con una licencia de conducir de Texas compatible con REAL ID.

El organismo remarcó que se trata de una decisión voluntaria por parte del titular de la licencia.

Se exige cumplir requisitos de edad, ciudadanía y compatibilidad del permiso con estándares federales Freepick

¿Cómo solicitan la identificación estatal en Texas las personas menores de 65 años?

Las personas que no tienen 65 años o más también pueden solicitar una tarjeta de identificación de Texas. Sin embargo, para este grupo el trámite se realiza de forma presencial. La agencia emite identificaciones con una vigencia de hasta seis años para residentes del estado, explica el DPS.

Para acceder al documento, se debe presentar prueba de ciudadanía estadounidense o presencia legal, residencia en Texas, identidad y número de Seguro Social. El número de Seguro Social se verifica de manera electrónica. Si la verificación no se completa, la identificación no se emite ni se renueva.

El proceso incluye completar la solicitud, programar una cita y presentar la documentación requerida.

El solicitante debe proveer firma, huellas dactilares y fotografía, y pagar la tarifa correspondiente. Una vez aprobada la solicitud, el DPS entrega una identificación temporal. La tarjeta definitiva llega por correo en un plazo estimado de dos a tres semanas.

El organismo aclara que las personas que poseen una licencia de conducir no pueden solicitar una identificación estatal. La única excepción es entregar la licencia al momento de iniciar el trámite.

La duración de la licencia de conducir se acorta progresivamente según los años cumplidos Freepick

La renovación de la licencia en Texas para los mayores de 79 años

Según el DPS, las personas de 79 años o más deben renovar su licencia de conducir de manera presencial en una oficina estatal.

La vigencia del documento varía según la edad:

Entre los 79 y 84 años , la licencia se emite por ocho años.

, la licencia se emite por A partir de los 85 años su duración se reduce a dos años.

La agencia aclara que no existen exámenes obligatorios basados únicamente en la edad.

Sin embargo, si durante el trámite el personal detecta posibles dificultades vinculadas a la salud o a la capacidad para conducir, puede solicitar información médica adicional o hacer una evaluación de manejo.

Estas instancias se aplican de forma individual, sin criterios automáticos, con el objetivo de garantizar que cada conductor cuente con las condiciones físicas y mentales necesarias para circular de manera segura, en línea con los estándares de seguridad vial del estado.