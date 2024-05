Es venezolano, trabaja con DoorDash en Texas y reveló qué tan rentable es: “Bastante rápido”

Escuchar

Un inmigrante venezolano que reside en la ciudad Houston, Texas, en EE.UU., compartió en sus redes sociales un video en el que mostró su experiencia como repartidor en la plataforma DoorDash, así como también reveló cuánto dinero ganó en un día de trabajo con esa aplicación de delivery de comidas.

“¿Es rentable o no?”, fue la pregunta con la que el joven, que se identificó como Roger en su cuenta en TikTok, inició el clip. “Les voy a contar todo acerca de mi experiencia con DoorDash, si vale la pena o no, y cuánto hago en seis horas de trabajo”, comenzó. Junto a su esposa, utilizan la plataforma para compartir consejos para emigrar a EE.UU.

El hombre mostró toda la experiencia en un video que publicó en su cuenta de TikTok TikTok @aventurasyuyro

En principio, aclaró que se trataba de una forma de trabajo rápido para aquellos que querían manejar sus propios horarios y contaban con licencia de conducir. “Quiero mostrarles cuánto se tarda en las entregas y llevar las bolsas. No tengo experiencia en este tipo de aplicaciones, empecé desde cero. Tengo 154 millas (247 kilómetros) de gasolina en el tanque”, explicó antes de aceptar el primer pedido, por el cual recibió cinco dólares.

La meta que le propuso a sus seguidores fue ganar lo mismo que en un trabajo regular, entre US$15 y US$20 la hora. “Obviamente, si hago más, mejor, pero sería para saber si realmente se puede vivir de esto, tener un sueldo”, comentó.

Los consejos del inmigrante venezolano para trabajar en Doordash

Para la segunda entrega tuvo algunas dificultades. “Hay algo en lo que se tienen que fijar, y es que uno se tiene que ubicar bien para que el trámite sea más rápido. Llevo cinco minutos buscando el segundo restaurante. En Google Maps aparece una ubicación, pero no está por ningún lado. No estaba tan cerca como pensaba”, expresó.

En la primera hora, generó US$20. “Llevé una bebida alcohólica y por eso tuve que identificarme. Valió la pena, porque con este pedido me dieron US$15 de propina”, señaló. Acto seguido, ofreció otros tips para aquellos que trabajan con esta aplicación “¿Qué pasa cuando uno llega al restaurante? En la aplicación aparece dónde es la dirección de entrega, pero hay que verificarla y confirmarla cuando ya tengas el paquete, no antes de tenerlo en las manos”, destacó.

Roger reveló diversos comentarios acerca de cómo fue trabajar como repartidor en la conocida aplicación TikTok@aventurasyuyro

En el tercer pedido, dejó otra sugerencia sobre los tiempos de entrega y qué hacer en caso de que aún no esté el pedido listo en el restaurante. “Hay algo que tenemos que tener en cuenta. Llegué temprano al lugar, pero la comida no estaba aún. Hay una opción para aclararle esto al que realizó el pedido”, explicó. En dicha entrega, recibió US$8.

“Hasta ahora llevo US$28 y acaba de salir otro pedido. Lo hice bastante rápido, fue en un McDonald’s cercano. Son US$3 más”, agregó. Por otro lado, explicó detalles de lo que sucede si el repartidor decide tomarse un descanso y pausar el trabajo. “Si uno necesita ir al baño, finalizar el día o algo por el estilo, se puede pausar la aplicación. Te dan media hora máximo y después puedes retomar. No hay que cumplir ciertas horas”, dijo.

En otra de las entregas, cuando ya cumplía con la tercera hora de trabajo, tuvo un inconveniente que pudo resolver gracias a que hablaba inglés. “¿Se necesita inglés o no? No lo sé, pero es importante. Hubo una confusión en la entrega, me estaban dando una caja de Uber Eats, me preguntaron qué caja era y les expliqué que era una orden de DoorDash. A mí parecer no se necesita inglés, pero cuando pasan este tipo de cosas, no se sabe”, remarcó.

El dinero generado por un día de trabajo en DoorDash

Al final del video, el joven hizo foco en el dinero recaudado durante la jornada laboral en DoorDash. “Me dieron US$10 de propina por la espera en McDonald’s. Llevo US$57”, contó. Sin embargo, tras cumplirse cinco horas y media de trabajo, decidió ponerle fin a las entregas. “Decidí no trabajar más porque tengo hambre, quiero ir a casa a descansar. En total me van a pagar US$70 por el día. Terminé con 75 millas (120 kilómetros) en el auto”, dijo.

DoorDash es una de las plataformas de pedidos y entrega de alimentos en línea que se utiliza en EE.UU.

Con más de 20.000 visualizaciones, el autor del video se dirigió a quienes ejercen este tipo de labor y concluyó: “Estuvo buena la aventura, pero quiero descansar. Mis respetos para las personas que hacen esto todos los días, la verdad es que agota”.

LA NACION