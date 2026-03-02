¿Adiós Jasmine Crockett? Nueva encuesta preocupa a la rival de Greg Abbott, antes de las primarias

Una de las mayores rivales del gobernador Greg Abbott en el arco político de Texas, la congresista demócrata Jasmine Crockett, corre por detrás del representante estatal James Talarico en la carrera al Senado, según una reciente encuesta. El sondeo muestra un estrecho margen en la votación anticipada, a un día para las elecciones primarias.

La encuesta que no le gusta a Jasmine Crockett, la fuerte crítica de Greg Abbott

El 3 de marzo se llevarán a cabo las elecciones primarias en Texas. Al margen del cargo de gobernador, uno de los puestos más importantes y reñidos corresponde al del Senado. En los análisis recientes, la encuesta del Emerson College Polling/Nexstar Media muestra a Crockett por detrás de Talarico.

El representante estatal tiene una ligera ventaja sobre Crockett en las primarias demócratas para el Senado: 52% frente a 47%. Desde la encuesta de enero, el apoyo a Talarico aumentó cinco puntos porcentuales y el de la representante, nueve.

Al respecto, el director ejecutivo de Emerson College Polling, Spencer Kimball, analizó: “Talarico tiene una ventaja considerable entre los votantes que votaron anticipadamente, 58% a 41%. Crockett lidera la votación del día de las elecciones, 50% a 39%, lo que sugiere que el resultado dependerá de qué grupo se presente en mayor número al final del martes”.

Instalada como una de las mayores rivales de Abbott en el Estado de la Estrella Solitaria, Crockett anunció su postulación en diciembre. En su presentación, la legisladora declaró que “el sueño americano estaba en terapia intensiva mientras Trump intentaba desconectarlo”.

Por su parte, a sus 36 años, Talarico busca imponer un cambio radical de políticas en Texas. En su plataforma se define como un tejano de octava generación, exmaestro de una escuela primaria en el oeste de San Antonio y seminarista presbiteriano.

Los datos de la nueva encuesta que preocupa a la rival de Greg Abbott antes de las primarias

Además de los números sobre la intención de voto definitiva, otros datos importantes recopilados por la encuesta son:

El apoyo a Talarico se basa en el voto blanco, con una ventaja de 71% frente a 29% sobre Crockett; el voto hispano, con un 60% frente al 39%; y el voto masculino, con un 58% frente al 41%.

El apoyo a Crockett se basa en el voto femenino, con una ventaja del 51% frente al 48%; y el voto negro, con un 80% frente al 18%.

Los votantes menores de 40 años se inclinan por el representante por 10 puntos, con un 54% frente a un 44%, mientras que los electores de entre 40 y 60 años están divididos en partes iguales: el 50% apoya a Talarico y el 49% a Crockett.

Los mayores de 70 años apoyan al miembro de la Cámara de Representantes estatal con un 55% frente a un 42%.

Los votantes que se afilian al Partido Demócrata están divididos: 50% por Crockett y 49% por Talarico. Aquellos que se mantienen como independientes se inclinan por el exseminarista presbiteriano (62% contra 35%).

Elecciones primarias en Texas: la nueva encuesta que muestra el panorama republicano

Otra parte importante del sondeo del Emerson College se trata del panorama republicano para el Senado. En este escenario, el 40% apoya al fiscal general Ken Paxton y el 36% al senador John Cornyn, mientras que el 17% prefiere al representante Wesley Hunt. Desde enero, el apoyo a Paxton ha aumentado 13 puntos, el de Cornyn 10 y el de Hunt uno.

Cornyn lidera entre los primeros votantes, 38% a 34%, mientras que Paxton tiene una ventaja de 12 puntos entre los posibles votantes del día de las elecciones, 44% a 32%.

“El senador Cornyn obtiene el mejor resultado entre los votantes de las primarias republicanas con títulos universitarios. Supera a Paxton con un 43% frente a un 32%, y a los votantes mayores de 70 años con un 52% frente a un 35%. El fiscal general lidera entre los votantes menores de 50 años con un 38% frente a un 22%, y los votantes de entre 50 y 60 años con un 44% frente a un 30%”, analizó Kimball.