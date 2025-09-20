Está en Texas: fue elegido como el aeropuerto de Estados Unidos con la peor puntualidad de vuelos en 2025

El Aeropuerto Dallas-Fort Worth (DFW) fue calificado como el peor de todo Estados Unidos en 2025 en términos de puntualidad, según un informe elaborado por la Oficina de Estadísticas de Transporte (BTS, por sus siglas en inglés). En los primeros seis meses de 2025, apenas el 69,28% de los vuelos despegó en horario.

Qué dicen las estadísticas del Aeropuerto Dallas-Fort Worth, el peor en términos de puntualidad

Los registros de la BTS entre enero y junio de 2025 muestran que la principal causa de retrasos en el Aeropuerto Dallas-Fort Worth fueron los aviones que arribaron tarde, con 13.710 vuelos afectados (8,76%) y más de 1,29 millones de minutos perdidos. En específico, esta categoría representó el 37,5% de todas las demoras.

La principal causa de retrasos fueron las aeronaves que arribaron tarde: más de 13.700 vuelos y 1,29 millones de minutos perdidos Foto de dfwairport

A esta causa le siguieron:

Demoras del sistema de aviación nacional (congestión aérea y control de tráfico): 11.660 vuelos - 19,4% de los minutos de demora.

(congestión aérea y control de tráfico): 11.660 vuelos - 19,4% de los minutos de demora. Demoras atribuibles a la aerolínea : 9837 viajes - 31,6% del tiempo de espera.

: 9837 viajes - 31,6% del tiempo de espera. Mal clima : 3163 vuelos - 11,3% del retraso.

: 3163 vuelos - 11,3% del retraso. Seguridad: apenas 64 vuelos - el 0,09% de los minutos demorados.

Además, se registraron 5390 cancelaciones (3,44%) y 735 desvíos (0,47%).

Los otros aeropuertos con más demoras en EE.UU. en 2025

Otro informe de la BTS muestra que Dallas-Fort Worth no fue el único con problemas. Entre los aeropuertos con peores promedios de puntualidad también figuran:

Washington D.C. (DCA – Ronald Reagan National): 70,74%

70,74% Denver, Colorado (DEN): 73,34%

73,34% Atlanta, Georgia (ATL – Hartsfield-Jackson): 73,90%

73,90% Baltimore, Maryland (BWI): 73,91%

73,91% Miami, Florida (MIA): 74,72%

Solo el 69,28% de los vuelos despegó a tiempo, según la Oficina de Estadísticas de Transporte (BTS) Foto de dfwairport

¿Qué aeropuertos fueron los más puntuales en 2025?

En contraste, varios aeropuertos de EE.UU. encabezaron la lista de puntualidad. El mejor desempeño lo tuvo Salt Lake City (SLC), con un 83,94% de vuelos a tiempo, seguido por Los Ángeles (LAX), con 82,82%, y San Francisco (SFO), con 81,94%. También destacaron Minneapolis-St. Paul (MSP), con 81,07%, y Phoenix (PHX), con 80,12%.

Cómo saber si un vuelo de Dallas-Fort Worth está demorado

Para verificar la salida de un vuelo en el Aeropuerto Internacional Dallas-Fort Worth (DFW) se debe ingresar al portal oficial y acceder a la sección “Find your flight”. Allí se encuentra el apartado “Departures”, donde es posible consultar el listado de vuelos programados, buscar por destino, número de vuelo o aerolínea, y conocer en tiempo real si la operación figura a horario, demorada o cancelada.

Dallas Fort Worth fue señalado como el punto aéreo con peor puntualidad en Estados Unidos en el primer semestre de 2025 Foto de dfwairport

La plataforma también muestra información detallada sobre la puerta de embarque, los cambios de último momento y la hora estimada de salida. Además, con una cuenta de usuario en el sitio y app del aeropuerto (MyDFW), se pueden activar alertas personalizadas para recibir notificaciones sobre modificaciones en el itinerario, según explican en su sitio web.

Las dimensiones y la importancia del Aeropuerto Dallas-Fort Worth en Texas

El Aeropuerto Internacional Dallas-Fort Worth dispone de cinco terminales con 171 puertas de embarque. Su infraestructura incluye siete pistas cuyas longitudes varían entre 2590 y 4085 metros, lo que lo posiciona entre los tres aeropuertos con mayor número de operaciones y de pasajeros en el mundo, según comentan en su página.

Se trata de un punto estratégico para la región norte de Texas: ofrece vuelos directos a 193 destinos nacionales y 67 internacionales, mientras que su funcionamiento sostiene más de 600 mil puestos de trabajo directos e indirectos, además de generar ingresos fiscales superiores a 5000 millones de dólares anuales entre aportes estatales y locales.