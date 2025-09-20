Feria Estatal de Texas 2025: precio de la entrada y cuándo es más barato ir

La Feria Estatal de Texas 2025 se realiza del viernes 26 de septiembre al domingo 19 de octubre. El evento, con más de 135 años de historia, se celebra en Dallas, en el Fair Park, un recinto que albergará atracciones, espectáculos, shows y más. Para los interesados en asistir, este es el precio de la entrada y los días con descuentos disponibles.

Precios de entrada a la Feria Estatal de Texas 2025

El costo general del ticket es de entre 19 y 29 dólares para adultos y de US$14 a US$24 para niños, lo que dependerá del día de la semana en que se asista. Mientras que el boleto flex, que permite comprar y asistir el día que se quiera, tiene un precio de US$29.

El evento cuenta con cientos de actividades gratuitas incluidas en el precio de la entrada State Fair of Texas - State Fair of Texas

Además, ya se pueden comprar en el sitio oficial los pases de temporada, que son boletos con visitas ilimitadas para toda la temporada.

Pase de Temporada Digital 2025 : disponible en línea por US$52, incluye 24 días de admisión.

: disponible en línea por US$52, incluye 24 días de admisión. Pase de Temporada con Tarjeta Conmemorativa: disponible en la puerta por US$62; es un artículo de colección.

Descuentos: estos son los días en los que sale más barato ir a la feria de Texas

Con los Miércoles de Alimentar a los Necesitados del Banco de Alimentos del Norte de Texas, al llevar cinco alimentos enlatados, los asistentes recibirán entrada por solo US$7. El programa de donaciones Feed the Need finaliza a las 17 hs.

Todos los jueves, las personas mayores de 60 años entran a la Feria por solo US$7 en la puerta, US$9 (incluidas las tarifas) en línea.

Promoción del Día de Apertura (Peanut Butter Drive): si se llevan dos frascos de mantequilla de maní para donarlos al Banco de Alimentos del Norte de Texas y se obtiene un precio promocional de entrada de US$10.

A través de los socios, los organizadores ofrecen descuentos que ayudarán a ahorrar en la taquilla y en el parque State Fair of Texas - State Fair of Texas

Los Días de Descuento se celebran todos los martes y jueves, donde se puede comprar un boleto en línea por un precio reducido de US$12. Solo los Big TexInsiders reciben el código promocional para este ahorro exclusivo.

Cualquier noche de la semana, los visitantes tienen entrada general con descuento después de las 17 hs. Sin importar la edad, todos pagan la tarifa infantil de ese día. Disponible en taquilla y en línea.

Todos los militares en activo, retirados y veteranos ahorran US$5 cualquier día al presentar documentación válida que los acredite. Los cónyuges y sus hijos menores de 18 años que los acompañen también tienen ofertas.

La Feria Estatal de Texas se llevará a cabo del viernes 26 de septiembre al domingo 19 de octubre de 2025 State Fair of Texas - State Fair of Texas

Los socorristas también recibirán un descuento de US$5 en su boleto cualquier día de la semana al presentar una placa o tarjeta de identificación válida de su departamento u organización. La promoción aplica para los cónyuges y sus hijos menores de 18 años que los acompañen.

Los horarios en que abrirá la State Fair of Texas 2025

Se publicará un programa diario de todas las actuaciones y eventos en este sitio web o se puede encontrar en la Guía del Visitante distribuida en cada uno de los puestos de información ubicados en todo el recinto ferial.

Horario de atención: domingos a jueves de 10 a 21 hs y viernes a sábados de 10 a 22 hs (La última hora de entrada es a las 21 hs). Puertas de estacionamiento y taquillas abiertas todos los días a las 9.30 hs.