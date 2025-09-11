El popular parque temático de Texas que subasta todos sus juegos en septiembre tras su cierre definitivo

Tras 40 años de diversión, el parque de atracciones Funplex de Houston, Texas, cerró sus puertas para siempre en agosto. El sitio había dejado de funcionar en diciembre por renovaciones, pero finalmente fue vendido. Ahora, los nuevos dueños iniciaron una subasta de todos sus juegos.

Funplex subasta todos sus juegos tras el cierre en Houston

El parque de diversiones Funplex cerró silenciosamente a comienzos de 2025 y pasó a manos de 13700 DATA LLC, una empresa administrada por el desarrollador y productor inmobiliario Brett Miles. Los nuevos propietarios buscan desalojar el predio y ofrecen la posibilidad de comprar la mayoría sus atracciones, desde las enormes montañas rusas hasta los icónicos juegos de arcade.

Tras el cierre de Funplex, los nuevos propietarios comenzaron a vender los juegos del parque Tara Flannery - Houston FunPlex

Si bien parece casi imposible llevarse una atracción de Funplex a casa, quienes cuenten con el dinero y el espacio podrán hacerlo. Actualmente, los nuevos dueños realizan la subasta, cuyo primer cierre de ofertas será el próximo 24 de septiembre.

Atracciones y juegos disponibles en la subasta

Entre las opciones de juegos y utilidades más prácticas para el hogar se encuentran:

La clásica mesa de hockey de aire

Un juego de baloncesto pop-a-shot

Diferentes simuladores de carreras de realidad virtual

Gran sala de videojuegos y de realidad virtual

y de realidad virtual Docenas de máquinas recreativas Quarter Pony/Car

Peloteros y camas elásticas con arnés

Gran variedad de equipos audiovisuales, tecnología, escenografía, decoración e iluminación

Los que verdaderamente podrán aprovechar esta mega venta son los propietarios de otras salas de juego, parques infantiles o parques temáticos. Entre las opciones se encuentran:

La icónica noria de Funplex

El sistema de bowling completo

La pista de karts completa, el soporte y todos los karts

Las montañas rusas 3D de realidad virtual

El gran tobogán y la piscina de bolas

Autitos chocadores

Una pista de patinaje sobre ruedas, que utilizaron en el videoclip Blow de Beyoncé en 2013

de Beyoncé en 2013 Utilidades del Sports Bar como equipos de restaurante, concesiones y máquinas expendedoras

Entre las atracciones a la venta, se encuentra la pista completa de karts Tara Flannery - Houston FunPlex

El segundo cierre de la subasta, para terminar de vender los servicios de comida, catering, escenografía, mobiliario y sistemas de audio y video, será el jueves 25 de septiembre.

¿Qué pasará con el predio de Funplex?

El predio del ex parque de diversiones, ubicado en Alief, al suroeste del condado de Harris, podría convertirse en un centro de datos.

La concejala de Alif, Tiffany Thomas, señaló al Chronicle Houston que escuchó el rumor del centro de datos por parte de un grupo de patinadores. La funcionaria manifestó su preocupación al respecto y advirtió sobre los problemas ambientales que traería que el predio tenga esa finalidad.

Se cree que el ex predio de Funplex se convertirá en un nuevo centro de datos Houston FunPlex - Houston FunPlex

“Reemplazar un activo vibrante de la comunidad con algo que podría dañar a los residentes ambientalmente no es el camino correcto”, consideró Thomas.

Y adelantó sobre su posición: “Si esto se convierte eventualmente en un centro de datos, me costaría mucho apoyarlo y hasta sería una lucha que estaría dispuesta a emprender”.

En declaraciones al medio estadounidense, el empresario Brett Miles, nuevo propietario del sitio, aseguró que todavía “no hay planes inmediatos” para el predio. Aunque indicó que la decisión dependerá del mercado.