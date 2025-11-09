Compró un objeto en una tienda de segunda mano de Louisiana y quedó impactada al descubrir una carta de amor de 1954

Lo que comenzó como una compra rutinaria en la localidad de Baton Rouge, Louisiana, se transformó en un hallazgo inesperado: dentro de un mueble adquirido en una tienda de segunda mano había una carta escrita hace más de 70 años. El mensaje, cuidadosamente guardado junto a un camisón, relataba una luna de miel celebrada en 1954, lo cual despertó la curiosidad de quien la encontró, que ahora busca a los herederos de su antigua dueña.

La carta encontrada en una tienda de segunda mano

Michelle Morgan pagó 100 dólares por una cómoda en Joseph’s Storehouse, una tienda de segunda mano. Al llevarla a su casa y revisarla, notó algo en el fondo del cajón inferior: una pequeña caja colocada con cuidado, casi escondida entre la madera.

“Me encantan las historias detrás de las cosas”, dijo Morgan al descubrir el contenido oculto en la cómoda Foto de Michelle Chenevert Morgan

“Estaba revisando los cajones y abrí el de abajo, donde encontré esta caja”, contó Morgan al medio local WBRZ. Dentro había una bata y un camisón cuidadosamente doblados, envueltos en el papel de seda original y guardados en su caja de la desaparecida tienda Maison Blanche.

En la tapa un mensaje decía: “Esta bata y este camisón formaron parte de mi ropa de luna de miel. John y yo fuimos a Ruidoso después de la ceremonia, el sábado 10 de abril de 1954“.

La inscripción, sencilla pero cargada de emoción, revelaba el significado que esas prendas habían tenido para su dueña. Morgan reconoció que el hallazgo la impactó. “Me encantan las historias detrás de las cosas. Cuando la leí, dije: ‘Paren todos, miren esto’.”

La publicación se volvió viral y recibió cientos de mensajes con posibles pistas sobre la pareja Foto de Michelle Chenevert Morgan

La compradora intenta devolver las prendas a sus verdaderos dueños

Convencida de que los objetos fueron donados por error, Morgan volvió a la tienda para pedir información. El personal le explicó que no conservan registros detallados de las donaciones, solo listados generales.

Ante la falta de respuestas, decidió publicar un mensaje en Facebook para pedir ayuda en la búsqueda de la familia de la mujer que escribió la nota. “Necesito que esto se vuelva viral”, escribió.

La publicación despertó gran interés entre los usuarios, que empezaron a dejar comentarios con posibles pistas. Algunos sugirieron revisar los archivos del Morning Advocate, diario de Baton Rouge que después se fusionó con The Advocate, donde se publicaban las bodas de la época. Otros recomendaron consultar los registros matrimoniales en Orleans Parish o contactar al museo textil de la Universidad Estatal de Louisiana.

Varios lectores aportaron detalles sobre el contexto: una usuaria señaló que Ruidoso es una localidad de Nuevo México, por lo que la pareja podría no haber sido de Louisiana, y otros recordaron que la tienda Maison Blanche tenía sede en Nueva Orleans durante los años cincuenta. Entre los mensajes se repetían expresiones de admiración por el gesto de Morgan: “Qué tesoro tan especial”; “Qué hermoso acto de bondad”; “Espero que encuentres a la familia”.

Ahora, Michelle espera que la difusión en redes la ayude a dar con una hija o nieta de la mujer que escribió la nota y así devolver un recuerdo que conservó su historia durante más de 70 años.

Michelle Morgan encontró una bata y un camisón cuidadosamente guardados junto a una carta de 1954 Foto de Michelle Chenevert Morgan

El escenario de la luna de miel en las montañas de Nuevo México

El mensaje encontrado mencionaba que la pareja viajó a Ruidoso, un pueblo enclavado en las Montañas Rocosas del sureste de Nuevo México, donde la naturaleza y el turismo conviven desde hace décadas. Según el sitio oficial, la aldea se encuentra a gran altitud, bajo la imponente Sierra Blanca, que alcanza los 3652 metros sobre el nivel del mar, y ofrece un entorno ideal para el descanso y las escapadas románticas.

El portal describe a Ruidoso como un destino que combina paisajes de montaña, bosques de pinos y actividades durante todo el año, desde el esquí en el resort Ski Apache hasta paseos, pesca y espectáculos en el Spencer Theater for the Performing Arts.