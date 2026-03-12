¿Los republicanos pierden Texas? La estrategia de Trump que tambalea las elecciones en la tierra de Greg Abbott

En Texas, un estado que durante décadas funcionó como bastión republicano, algunos analistas comenzaron a detectar señales de un posible cambio en el escenario político. Según un grupo de especialistas, la caída en las encuestas del presidente Donald Trump, el descontento de los votantes con la economía y las divisiones internas del Partido Republicano abrieron una nueva posibilidad: que los demócratas tengan una oportunidad real en territorio texano.

El discurso de Trump y el desafío económico: impacto directo sobre los votantes

De acuerdo con un debate público entre analistas reunidos por The New York Times, uno de los factores centrales centrales que podría influir en la dinámica electoral es el creciente escepticismo de los votantes respecto a la gestión económica del presidente.

A pesar de la narrativa de prosperidad presentada en el discurso del Estado de la Unión, analistas como David French destacan una desconexión crítica entre las métricas macroeconómicas de la administración y la experiencia financiera real Freepik

Durante su reciente discurso sobre el Estado de la Unión, Trump intentó presentar una narrativa de prosperidad y éxito económico, y destacó logros de su administración.

No obstante, varios observadores señalaron que esa estrategia podría no ser suficiente para convencer a una ciudadanía que experimenta dificultades cotidianas. El columnista David French explicó que existe una desconexión entre los mensajes políticos y la percepción real de los sufragantes.

“No se puede mentir para salir de las experiencias reales de los votantes”, afirmó French durante el análisis. Según su interpretación, si las personas sienten presión económica, los discursos optimistas difícilmente logren revertir esa percepción.

Ken Paxton vs John Cornyn: la primaria republicana que expone divisiones en Texas

Más allá de la economía, la elección primaria en Texas también expuso tensiones dentro del propio Partido Republicano. El comicio para el Senado enfrenta a figuras con perfiles muy distintos, lo que evidencia la disputa interna sobre el rumbo que debería tomar la fuerza política, según indicaron los analistas a The New York Times.

De acuerdo con los especialistas, uno de los candidatos más controvertidos es el fiscal general del estado, Ken Paxton, conocido tanto por su postura política alineada con el movimiento MAGA como por una larga lista de escándalos y acusaciones. Su candidatura representa el sector más combativo del trumpismo dentro del espacio.

La contienda interna republicana expone una división ideológica profunda entre el ala institucionalista, representada por el senador de cuatro mandatos John Cornyn, y el sector más combativo del movimiento MAGA, liderado por el fiscal general Ken Paxton (foto) Tony Gutierrez� - AP�

En contraste aparece el senador John Cornyn, un veterano legislador con cuatro mandatos que muchos votantes del ala más conservadora consideran demasiado cercano al establishment. A pesar de ser un republicano tradicionalmente conservador, algunos sectores del espacio lo critican por haber apoyado medidas bipartidistas, como ciertas reformas en materia de control de armas.

El voto latino y una posible pérdida de apoyo para los republicanos

Otro elemento clave en el panorama electoral es la evolución del voto latino en Texas. Este grupo representa aproximadamente un tercio del electorado del estado, lo que lo convierte en un factor decisivo en cualquier elección competitiva.

En los comicios de 2024, Donald Trump logró avances significativos entre algunos sufragantes latinos, especialmente entre hombres. Sin embargo, expertos citados por The New York Times señalan que ese respaldo podría estar debilitándose.

Según el análisis, uno de los errores estratégicos del Partido Republicano habría sido asumir que esos votantes se habían integrado permanentemente a su coalición política. En realidad, muchos de ellos habrían apoyado a Trump por motivos específicos —como expectativas económicas o promesas de ayuda directa— sin desarrollar un vínculo duradero con el espacio político.

Las políticas posteriores del gobierno, particularmente en materia migratoria y social, podrían haber erosionado ese respaldo inicial. Algunos observadores sostuvieron que parte del electorado latino esperaba medidas que mejoraran su situación económica, pero en cambio percibió políticas más centradas en temas ideológicos.

Una debilidad estructural para el GOP en Texas es que gran parte de su electorado reciente está vinculado a la figura de Donald Trump y no a la institución del Partido Republicano Alex Brandon - AP

El “voto Trump”: el desafío del Partido Republicano cuando Trump no está en la boleta

Otro desafío para los republicanos es que parte del electorado movilizado en las últimas elecciones no necesariamente se identifica con el partido, sino con la figura personal de Donald Trump. Ese fenómeno, descrito por analistas en el debate de The New York Times, crea una dinámica política particular.

Muchos sufragantes de baja participación electoral acudieron a las urnas en 2016, 2020 y 2024 motivados principalmente por la personalidad y el estilo del expresidente. Sin embargo, su compromiso con el Partido Republicano como institución es mucho más débil.

Esto genera una incertidumbre importante en elecciones en las que Trump no aparece directamente en la boleta. Si esos votantes no se movilizan a las urnas con la misma intensidad, el mapa electoral podría cambiar considerablemente.