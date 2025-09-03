Tesla canceló su contrato y esta empresa de Austin tuvo que despedir a 82 trabajadores

La empresa MPW Industrial Services Inc. despidió a más de 80 empleados, luego de que finalizara inesperadamente uno de sus contratos con Tesla, la firma de Elon Musk. La compañía, que ofrece servicios industriales, dejó de operar en una planta del fabricante de autos ubicada al este de Austin, Texas.

Tesla rompe contrato y MPW despide a 82 empleados en Austin

MPW dejó de funcionar en las instalaciones de Tesla desde el lunes pasado, luego de que terminara abruptamente su contrato con la empresa de Elon Musk. Así, la compañía de servicios de limpieza industrial y tratamiento de agua, desvinculó a 82 empleados de forma permanente.

La empresa comunicó la medida solo una semana antes del comienzo de septiembre. “Le escribimos para informarle que, debido a la terminación inesperada de un contrato importante con un cliente, MPW cesará permanentemente sus operaciones en las instalaciones de la empresa de Elon Musk ubicadas en 1 Tesla Road”, señaló la carta de notificación que recibieron los empleados, según informó Austin American Statesman.

La decisión afecta a 61 técnicos, siete jefes de equipo, siete supervisores y siete gerentes, de acuerdo al aviso de despido masivo presentado ante la Comisión de la Fuerza Laboral de Texas el pasado 27 de agosto. Los trabajadores no estaban representados por ningún sindicato.

A pesar de que la ley federal establece que los avisos se deben presentar al menos 60 días antes de la fecha de finalización del empleo, MPW solicitó una excepción debido a la finalización repentina del contrato con Tesla.

“Este aviso se proporciona lo antes posible debido a circunstancias comerciales imprevistas, específicamente la terminación inesperada y repentina de nuestro contrato con el cliente”, aclaró la compañía.

De acuerdo a Austin American Statesman, estos despidos se unen a la eliminación de miles de puestos, directos y de contratistas, que ha ocasionado Tesla en los últimos años. Entre los que hubo 2688 empleados de Austin desvinculados en abril de 2024.

Además, se suman a la amplia reestructuración de la fábrica de automóviles eléctricos que recortó el 10% de su fuerza laboral global en 2024. Cuando Elon Musk dejó ir a aproximadamente otros 14.000 empleados porque en el primer trimestre de ese año hubo una disminución en la entrega de vehículos, que quedó por debajo de las expectativas de la empresa y de sus accionistas.

Detalles del contrato de limpieza industrial entre MPW y Tesla

A pesar de que hay poca información pública del contrato de Tesla con MPW, My San Antonio sugirió que se trata de la alianza que acordaron en mayo de 2021.

De acuerdo al comunicado de prensa, ese año MPW cerró un acuerdo para proporcionar una limpieza profunda en el taller de pintura de una fábrica de automóviles eléctricos de Texas. “La capacidad de respuesta y la comunicación eficiente del MPW impresionaron al fabricante, lo que llevó a una asociación a largo plazo”, habían destacado.

El contrato estipulaba una limpieza industrial detallada para el equipo de construcción y proceso en varios lugares dentro de la fábrica, entre ellos, el taller de pintura, los departamentos de formación de baterías, celdas de baterías y unidades de transmisión.