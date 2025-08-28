Greg Abbott firma tres leyes contra “adversarios extranjeros” en Texas: a quiénes apuntan y qué prohíben

El gobernador de Texas, Greg Abbott, formalizó la entrada en vigor de un paquete de tres leyes que buscan limitar la influencia de naciones consideradas “enemigas” y de organizaciones criminales internacionales dentro del estado. La iniciativa, presentada como una estrategia de seguridad, apunta principalmente a China, Rusia, Irán y Corea del Norte, además de redes delictivas como el Tren de Aragua.

HB 128: fin de los acuerdos de ciudades hermanas con países hostiles

La Cámara de Representantes y el Senado estatal aprobaron la House Bill 128, que elimina la posibilidad de mantener vínculos oficiales con ciudades y regiones de países catalogados como “adversarios”. La medida también obliga a cortar convenios previos en plazos establecidos por la norma.

La definición de “adversario extranjero” incluye a China, Irán, Corea del Norte y Rusia , aunque la lista puede ampliarse según lo determine la legislación federal.

Los gobiernos locales y agencias estatales ya no podrán establecer ni renovar acuerdos de hermanamiento con ciudades de esas naciones.

Aquellas instituciones que mantengan convenios vigentes deberán retirarse de los mismos antes del 1° de octubre de 2025.

La política estatal establece, en cambio, que se incentive este tipo de lazos con países considerados aliados de Estados Unidos, entre ellos Taiwán, con el objetivo de fomentar intercambios culturales, educativos y turísticos.

“Es muy simple. Países hostiles como China, Rusia, Irán y Corea del Norte, así como grupos criminales como el Tren de Aragua, no deben poseer tierras en Texas. Tampoco pueden tener acceso a nuestra infraestructura crítica ni aprovecharse de nuestra frontera”, sostuvo Abbott al rubricar la legislación, según un comunicado oficial del gobierno de Texas.

SB 17: prohibición de compra de tierras por parte de extranjeros de ciertos países

La Senate Bill 17 concentra la atención en uno de los temas más sensibles: la posesión de terrenos agrícolas, residenciales e industriales por parte de personas o empresas vinculadas a países adversarios.

La Senate Bill 17 prohíbe a personas domiciliadas en países adversarios y empresas controladas por sus gobiernos adquirir propiedades agrícolas, residenciales, industriales, comerciales o con recursos naturales en Texas x.com/GregAbbott_TX

El texto legal se apoyó en el Informe Anual de Amenazas de la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos 2025, que identificó riesgos específicos en torno a la minería, la ciberseguridad, el espionaje y las operaciones de influencia política.

La ley establece que:

Ninguna persona domiciliada en esos países ni empresas controladas por sus gobiernos podrá adquirir propiedades agrícolas, residenciales, industriales, comerciales o con recursos naturales dentro de Texas.

Quienes violen la prohibición podrán enfrentar penas de cárcel de hasta varios años, dado que se tipificó como delito estatal.

El procurador general tendrá la potestad de investigar y llevar a tribunales las adquisiciones ilegales, con la posibilidad de ordenar la venta forzada de los bienes.

tendrá la potestad de , con la posibilidad de ordenar la venta forzada de los bienes. Las sanciones civiles podrán llegar a US$250 mil o al 50% del valor de mercado de la propiedad adquirida, lo que resulte mayor.

El gobernador podrá además ampliar la lista de países o grupos afectados, en consulta con el Departamento de Seguridad Pública.

SB 1349: “represión transnacional” y delitos vinculados

El tercer componente del paquete, la Senate Bill 1349, introduce en el Código Penal de Texas la figura de “represión transnacional”. La norma busca frenar acciones de gobiernos extranjeros o de organizaciones terroristas que intenten intimidar, perseguir o coaccionar a personas en territorio texano.

La Senate Bill 1349 introduce en el Código Penal de Texas la figura de "represión transnacional"