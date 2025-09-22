Greg Abbott la firmó: la nueva ley en Texas que impacta en los aficionados a los deportes

El gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó una nueva ley que cambió las reglas del juego para los fanáticos que asisten a competencias escolares. La medida apuntó a frenar el comportamiento agresivo en las tribunas, un fenómeno que en los últimos años se volvió cada vez más frecuente en los estadios de secundaria.

Lo que firmó Abbott: Una respuesta al problema del mal comportamiento en las gradas en Texas

En Texas, los partidos de fútbol americano de secundaria son frecuentados por muchas personas. Sin embargo, la pasión desmedida de algunos padres y seguidores dio paso a un escenario de tensión, con insultos, empujones e incluso agresiones físicas a árbitros, entrenadores y jugadores. Ante ese panorama, la Legislatura estatal aprobó el Senate Bill 2929, presentado por el senador Brandon Creighton, con el objetivo de devolverle seguridad a los eventos deportivos escolares.

La ley permite a los árbitros expulsar inmediatamente a cualquier espectador que altere el orden en eventos deportivos escolares, con el objetivo de frenar el creciente problema de comportamiento agresivo en las gradas Shutterstock

De acuerdo con el texto legislativo, la norma habilitó a los referís y jueces a expulsar de inmediato a cualquier aficionado que altere el orden, sin necesidad de emitir una advertencia previa. Hasta ahora, la ley exigía que se diera primero un aviso verbal y que la persona reincidiera en su conducta para que se la pudiera retirar del recinto.

Los análisis legislativos subidos al portal oficial indican que la intención del proyecto fue “garantizar que los árbitros sean respetados y que los padres y otros espectadores comprendan que existen límites claros a su comportamiento”.

Qué establece la nueva ley deportiva de Texas

La normativa modificó el Código de Educación de Texas y otorga un poder inédito a los oficiales en los juegos organizados por distritos escolares o avalados por la University Interscholastic League (UIL).

Entre los puntos más relevantes se destacan:

Los jueces, árbitros u otros oficiales pueden retirar inmediatamente a un espectador que perturbe un partido .

. No es necesario que exista un aviso verbal previo ni que se repita la conducta indebida.

ni que se repita la conducta indebida. La medida aplica a todas las actividades extracurriculares deportivas auspiciadas por escuelas públicas o la UIL.

auspiciadas por escuelas públicas o la UIL. Entró en vigencia en mayo de 2025, pero sus disposiciones se aplicaron de lleno con el inicio del ciclo escolar 2025-2026.

La ley otorga este poder a los oficiales en todos los juegos organizados por distritos escolares o avalados por la University Interscholastic League

Un problema en aumento: agresiones durante deportes escolares en Texas

El maltrato hacia árbitros y jugadores no es exclusivo de Texas, pero en este estado el fenómeno adquirió gran visibilidad. Según datos de la National Association of Sports Officials, un 12 % de los jueces encuestados en todo el país norteamericano aseguró en 2022 haber sufrido una agresión física durante o después de un partido, según consignó Chron.

El contexto es aún más preocupante si se considera la escasez de réferis deportivos. La National Federation of High School Associations calculó que desde 2018 y hasta 2022 se perdieron 50.000 árbitros a nivel nacional, en parte por la pandemia de COVID-19, pero también debido al hostigamiento constante en los estadios.

En Houston, Alvin White, representante local de la Texas Association of Sports Officials (TASO), afirmó a ABC13 que en 2023 la ciudad contaba con 1000 réferis cuando en realidad necesitaba 1400 para cubrir la demanda. “A veces el problema es el comportamiento de los padres en los partidos. Estamos en medio de eso todo el tiempo”, señaló.

La nueva normativa, que entró en vigencia en mayo de 2025 pero se aplica plenamente con el inicio del ciclo escolar 2025-2026, modifica el Código de Educación de Texas Eduardo Leal (TGA)

No es la primera vez que Texas intenta frenar la violencia de los aficionados al deporte

La firma de Abbott en mayo no fue el primer intento de controlar la violencia en los estadios escolares. En 2022, TASO había instaurado una “regla de tres faltas”: si una escuela acumulaba tres reportes escritos de incidentes por maltrato verbal o físico de los espectadores, la asociación intervenía con un plan de acción.

Un año después, Abbott sancionó la House Bill 2484, que obligaba a los distritos escolares a vetar durante al menos un año a cualquier aficionado que agrediera físicamente a un árbitro. Pero esa medida no alcanzó a los casos de insultos racistas, amenazas o agresiones verbales.