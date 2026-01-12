Rebelión en Texas: Greg Abbott apunta contra el jefe de la policía de Dallas por la seguridad en la ciudad

En los últimos días, el gobernador de Texas, Greg Abbott, criticó a Dallas por su gestión en materia de seguridad. Sus dichos llegaron después de que AT&T anunciara que trasladará su sede central. Tras esas declaraciones, el jefe de la policía local respondió y el departamento difundió un comunicado sobre la situación actual.

Abbott criticó a Dallas por la salida de AT&T

El enfrentamiento entre el gobernador y la ciudad de Texas se dio la semana pasada. Todo comenzó con el anuncio de AT&T sobre la mudanza de su sede central. De acuerdo con WFAA, el CEO de la empresa, John Stankey, comunicó a los empleados que se moverá a la ciudad de Plano, también dentro de Texas.

AT&T comunicó que mudará su sede central de Dallas a Plano Shutterstock

El proceso se llevará a cabo durante los próximos tres años y la compañía aseguró que es una “inversión en la experiencia de los empleados”. Luego de que se dio a conocer el hecho, Abbott reaccionó.

Las declaraciones tuvieron lugar en un evento de campaña en Fort Worth, cuando el líder estatal citó el supuesto fracaso de Dallas para financiar y dotar de personal al departamento de policía.

De acuerdo con sus palabras, que retomó CBS News, adjudicó la mudanza de AT&T a este asunto y a la incapacidad para contener a la cantidad de personas sin hogar.

“Líderes locales, es su responsabilidad garantizar que las personas sin hogar no pongan en peligro a sus ciudadanos”, declaró durante la conferencia de prensa en la Asociación de Oficiales de Policía de Fort Worth.

Greg Abbott cargó contra Dallas en un evento de campaña en Fort Worth Facebook Greg Abbott - Facebook Greg Abbott

En ese sentido, Abbott cargó contra la administración de la ciudad: “Es responsabilidad de los líderes locales financiar completamente a sus fuerzas policiales locales. Debido a que Dallas no lo hizo, AT&T se está mudando”.

El jefe de policía de Dallas le respondió a Abbott

Luego de la conferencia del mandatario republicano, el jefe de policía de la ciudad, Daniel Comeaux, dijo que la descripción del gobernador sobre la situación no es cierta.

En una entrevista con The Dallas Morning News, aseguró que los supuestos motivos que enumeró Abbott sobre la salida de AT&T no eran reales.

“La delincuencia disminuyó, el reclutamiento está en su punto más alto y este año mejoramos la retención de oficiales. La moral está alta”, detalló Comeaux sobre la situación en Dallas.

El jefe de policía de Dallas, Daniel Comeaux, desmintió los dichos de Greg Abbott Dea.gov

El comunicado de la policía de Dallas tras las acusaciones de Abbott

Más allá de la respuesta directa de Comeaux, la entidad lanzó un comunicado sobre algunos ejes de seguridad que mantiene. El texto no hace referencia al gobernador y no lleva firma, pero destaca: