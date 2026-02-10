Texas prohíbe invertir fondos públicos en países “de preocupación”: qué dice la ley HB 34 firmada por Greg Abbott

En Texas, una legislación firmada por el gobernador Greg Abbott el año pasado prohíbe invertir fondos públicos en “países de preocupación” y empresas relacionadas con estas naciones. La HB 34 incluye en la lista a China, Irán, Corea del Norte y Rusia. Además, permite al gobernador designar otros bajo esa categoría si lo considera necesario.

Qué dice la ley HB 34 firmada por Abbott en Texas que apunta contra los países “de preocupación”

En mayo de 2025, la Cámara y el Senado de Texas aprobaron la HB 34, y un mes después Abbott la promulgó. El objetivo de la legislación es impedir que el dinero del Estado de la Estrella Solitaria -lo que incluye inversiones públicas- fluya hacia países o empresas que puedan representar riesgos geopolíticos o de seguridad, especialmente aquellos con tensiones estratégicas con Estados Unidos.

La HB 34 firmada por Abbott en Texas impide que el estado use dinero público para comprar inversiones en los países "de preocupación"

La medida modifica el Capítulo 2270 del Código de Gobierno de Texas para evitar que el estado use dinero público para comprar inversiones (por ejemplo, acciones o bonos) que:

Sean emitidas por gobiernos de naciones definidas como “países de preocupación” .

. Sean emitidas por empresas privadas que están controladas por esos países.

El texto define como “países de preocupación” a China, Irán, Corea del Norte y Rusia. También otorga al gobernador en funciones la autoridad para designar otras naciones si lo considera necesario.

En qué empresas Texas prohíbe invertir fondos públicos por la ley firmada por Abbott

De acuerdo con el texto de la HB 34, una empresa se puede considerar escrutada si:

Está organizada, tiene su sede o negocio en uno de esos países.

Está controlada por una de esas naciones.

Tiene la mayoría de su propiedad o acciones en manos de uno de esos gobiernos.

A partir de la entrada en vigor, las entidades públicas de inversión de Texas deben vender o desinvertir sus inversiones existentes si una compañía ya fue identificada como escrutada y no cambia su estructura o control en un plazo de tiempo establecido.

La obligación de desinvertir no incluye los valores que sean participaciones indirectas en fondos de inversión gestionados activamente o fondos de capital privado.

La ley firmada por el gobernador Greg Abbott en Texas obliga a los inversores públicos a retirar su financiación de los proyectos afectados

Para asegurarse de que la ley se cumpla, la Contraloría de Texas tiene una lista con los nombres y la información de las empresas escrutadas. Antes de quedar definitivamente en la lista, las compañías afectadas reciben una notificación y pueden apelar.

En ese caso, tienen 90 días para cambiar su estructura organizativa o de propiedad o ubicación antes de perder la inversión estatal.

Países “de preocupación”: la otra ley en Texas que apunta contra Rusia, China, Irán y Corea del Norte

En sintonía con la HB 34, el gobernador tejano firmó a finales de agosto del año pasado la SB 17. Esta ley prohíbe que las personas, empresas y entidades vinculadas a los gobiernos de China, Irán, Corea del Norte y Rusia adquieran la mayoría de los tipos de bienes raíces en Texas, incluidas tierras de cultivo, viviendas y propiedades comerciales.

Greg Abbott firmó una ley para prohibir a los ciudadanos y empresas de ciertos países "de preocupación" comprar tierras en Texas

Al firmarla, Abbott publicó un comunicado en el que calificó de “adversarios extranjeros hostiles” a los países mencionados y sostuvo que “no deben poseer tierras en Texas”.

En ese sentido, el gobernador republicano agregó: “No se les debe permitir el acceso a nuestra infraestructura crítica, y posiblemente no se les permita explotar nuestra frontera. Se impondrán severas sanciones penales a quienes violen estas leyes”.

Las restricciones se aplican también a personas con ciudadanía, residencia permanente o vínculos políticos con esos países. A partir de la entrada en vigor de la ley, el 1° de septiembre, quienes residan en Texas con visas de estudiante o de trabajo de los cuatro países mencionados podrán comprar una vivienda, pero no podrán adquirir más.