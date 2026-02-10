LA NACION

Texas prohíbe invertir fondos públicos en países “de preocupación”: qué dice la ley HB 34 firmada por Greg Abbott

La disposición legal impacta en las naciones y las empresas privadas controladas por los gobiernos afectados; las compañías pueden apelar para evitar entrar en la lista de restricción

  • icono tiempo de lectura4 minutos de lectura'
LA NACION
La ley firmada por Abbott en Texas prohíbe que el gobierno invierta en países y en empresas privadas relacionadas
La ley firmada por Abbott en Texas prohíbe que el gobierno invierta en países y en empresas privadas relacionadasFacebook Greg Abbott

En Texas, una legislación firmada por el gobernador Greg Abbott el año pasado prohíbe invertir fondos públicos en “países de preocupación” y empresas relacionadas con estas naciones. La HB 34 incluye en la lista a China, Irán, Corea del Norte y Rusia. Además, permite al gobernador designar otros bajo esa categoría si lo considera necesario.

Qué dice la ley HB 34 firmada por Abbott en Texas que apunta contra los países “de preocupación”

En mayo de 2025, la Cámara y el Senado de Texas aprobaron la HB 34, y un mes después Abbott la promulgó. El objetivo de la legislación es impedir que el dinero del Estado de la Estrella Solitaria -lo que incluye inversiones públicas- fluya hacia países o empresas que puedan representar riesgos geopolíticos o de seguridad, especialmente aquellos con tensiones estratégicas con Estados Unidos.

La HB 34 firmada por Abbott en Texas impide que el estado use dinero público para comprar inversiones en los países "de preocupación"
La HB 34 firmada por Abbott en Texas impide que el estado use dinero público para comprar inversiones en los países "de preocupación"Facebook Office of the Governor Greg Abbott

La medida modifica el Capítulo 2270 del Código de Gobierno de Texas para evitar que el estado use dinero público para comprar inversiones (por ejemplo, acciones o bonos) que:

  • Sean emitidas por gobiernos de naciones definidas como “países de preocupación”.
  • Sean emitidas por empresas privadas que están controladas por esos países.

El texto define como “países de preocupación” a China, Irán, Corea del Norte y Rusia. También otorga al gobernador en funciones la autoridad para designar otras naciones si lo considera necesario.

En qué empresas Texas prohíbe invertir fondos públicos por la ley firmada por Abbott

De acuerdo con el texto de la HB 34, una empresa se puede considerar escrutada si:

  • Está organizada, tiene su sede o negocio en uno de esos países.
  • Está controlada por una de esas naciones.
  • Tiene la mayoría de su propiedad o acciones en manos de uno de esos gobiernos.

A partir de la entrada en vigor, las entidades públicas de inversión de Texas deben vender o desinvertir sus inversiones existentes si una compañía ya fue identificada como escrutada y no cambia su estructura o control en un plazo de tiempo establecido.

La obligación de desinvertir no incluye los valores que sean participaciones indirectas en fondos de inversión gestionados activamente o fondos de capital privado.

La ley firmada por el gobernador Greg Abbott en Texas obliga a los inversores públicos a retirar su financiación de los proyectos afectados
La ley firmada por el gobernador Greg Abbott en Texas obliga a los inversores públicos a retirar su financiación de los proyectos afectadosFacebook Office of the Governor Greg Abbott - Facebook Office of the Governor Greg Abbott

Para asegurarse de que la ley se cumpla, la Contraloría de Texas tiene una lista con los nombres y la información de las empresas escrutadas. Antes de quedar definitivamente en la lista, las compañías afectadas reciben una notificación y pueden apelar.

En ese caso, tienen 90 días para cambiar su estructura organizativa o de propiedad o ubicación antes de perder la inversión estatal.

Países “de preocupación”: la otra ley en Texas que apunta contra Rusia, China, Irán y Corea del Norte

En sintonía con la HB 34, el gobernador tejano firmó a finales de agosto del año pasado la SB 17. Esta ley prohíbe que las personas, empresas y entidades vinculadas a los gobiernos de China, Irán, Corea del Norte y Rusia adquieran la mayoría de los tipos de bienes raíces en Texas, incluidas tierras de cultivo, viviendas y propiedades comerciales.

Greg Abbott firmó una ley para prohibir a los ciudadanos y empresas de ciertos países "de preocupación" comprar tierras en Texas
Greg Abbott firmó una ley para prohibir a los ciudadanos y empresas de ciertos países "de preocupación" comprar tierras en TexasArchivo

Al firmarla, Abbott publicó un comunicado en el que calificó de “adversarios extranjeros hostiles” a los países mencionados y sostuvo que “no deben poseer tierras en Texas”.

En ese sentido, el gobernador republicano agregó: “No se les debe permitir el acceso a nuestra infraestructura crítica, y posiblemente no se les permita explotar nuestra frontera. Se impondrán severas sanciones penales a quienes violen estas leyes”.

Las restricciones se aplican también a personas con ciudadanía, residencia permanente o vínculos políticos con esos países. A partir de la entrada en vigor de la ley, el 1° de septiembre, quienes residan en Texas con visas de estudiante o de trabajo de los cuatro países mencionados podrán comprar una vivienda, pero no podrán adquirir más.

LA NACION
Más leídas
  1. Cinco famosos que creen que divorciarse fue un error; "Nunca volví a encontrar esa paz"
    1

    Cinco famosos que creen que divorciarse fue un error; “Nunca volví a encontrar esa paz”

  2. Martín Palermo explicó el quiebre personal con Riquelme en la época gloriosa del Boca de Bianchi
    2

    Martín Palermo habló del quiebre con Juan Román Riquelme y contó cuándo dejó de ser el mismo vínculo en Boca

  3. Procesaron al exintendente de la Quinta de Olivos y a la empresa del broker amigo de Alberto Fernández
    3

    Caso Seguros: procesaron al exintendente de la Quinta de Olivos y a un grupo de empresas que se beneficiaron con contratos

  4. Si se actualizara la canasta, la pobreza sería seis puntos más alta a la estimada por el Gobierno
    4

    Si se actualizara la canasta con la encuesta de gastos de 2017/2018, la pobreza sería seis puntos más alta que la estimada por el Gobierno, según Di Tella