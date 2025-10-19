Huertos de calabazas en Texas para elegir las mejores decoraciones para Halloween

El otoño es la mejor época del año para visitar varios huertos de calabazas en Texas y elegir las mejores decoraciones para Halloween. Se trata de una experiencia completa, ya que también se pueden realizar otras actividades que incluyen atracciones, juegos y comidas para toda la familia.

Cuáles son los mejores huertos de calabazas en Texas

La mayoría de los mejores huertos se encuentra en el norte de Texas. En estos sitios se puede escoger la calabaza ideal para decorar la casa durante octubre, mes en que se celebra Halloween, informó Dallas News.

En estos huertos encontrarás una gran variedad de calabazas (Instagram/@ulyssesblanco)

Pumpkin Nights, en Arlington

Reúne más de 7500 ejemplares reales y artificiales de calabazas talladas a mano e incluye una zona de festival con espectáculos de fuego, juegos y comida. Está ubicado en Howell Farms (4016 W. Division St., Arlington).

La entrada de lunes a jueves cuesta US$24; de viernes a domingo, US$36, y la entrada VIP se consigue entre US$37 y US$62.

Autumn at the Arboretum, en Dallas

El jardín exhibe miles de flores coloridas y 100.000 calabazas, calabacines y zapallos. El tema de este año, ¡Mundo México!, resalta las conexiones ecológicas entre Texas y México. Abre hasta el 2 de noviembre (8525 Garland Road, Dallas), consignó Dallasites101.

Entradas: de lunes a jueves: US$21,95 por adulto y US$17,95 para menores de entre 2 y 12 años. De viernes a domingo: US$25,95 para adultos y US$21,95 para menores. Estacionamiento: US$15 por auto.

Pumpkin Patch en el Dallas Farmers Market

Ofrece más de 25 variedades de calabazas provenientes de los campos de Pumpkin Pyle, en Floydada, Texas. Se puede visitar hasta el 31 de octubre en The Shed, en el Dallas Farmers Market (920 S. Harwood St., Dallas). Entrada libre.

La mayoría de los huertos abre hasta el 31 de octubre o 2 de noviembre (Instagram/@mainstayfarmpark)

Fritz Park Pumpkin Patch

Es un huerto vecinal que ofrece calabazas y un zoológico interactivo donde los visitantes pueden tener contacto directo con los animales. Abre del 4 al 26 de octubre en Fritz Park (312 E. Vilbig Street, Irving). La entrada cuesta US$4 para residentes de Irving y US$6 para el público general, destacó Visit Irving.

NorthPark Pumpkin Patch

Abre del 1 de octubre al 2 de noviembre de 2025, en CenterPark Garden. Este huerto atrae a las familias del norte de Texas que buscan experiencias memorables en otoño, consignó NorthPark Center.

Hall’s Pumpkin Farm, en Grapevine

Ofrece calabazas de todos los tamaños y variedades en una auténtica granja. Abre del 3 de octubre al 2 de noviembre (3420 Hall Johnson Road, Grapevine). La entrada cuesta US$5 los miércoles y jueves, y de viernes a domingo, US$15 por adulto y US$10 para menores de 4 a 11 años.

Pumpkins on the Prairie, en Frisco

Tiene calabazas de todas las formas y tamaños. Además de recolectarlas, los visitantes pueden disfrutar de paseos en carreta, castillos inflables, un laberinto de heno, pintura facial y una catapulta de calabazas. Se puede visitar del 1 al 31 de octubre en Grace Avenue United Methodist Church (3521 Main St., Frisco). Entrada libre.

Además de escoger una calabaza, los interesados podrán degustar diferentes platos y tomar fotos (Instagram/@mainstayfarmpark)

Condados del norte

Goober Bub’s Orchard and Bakery: abierto los martes, jueves y sábados, del 27 de septiembre al 29 de octubre (10534 Eakin Cemetery Road, Justin). Entrada: US$10 por persona o US$20 por familia, destacó Dallas News .

abierto los martes, jueves y sábados, del 27 de septiembre al 29 de octubre (10534 Eakin Cemetery Road, Justin). Entrada: US$10 por persona o US$20 por familia, destacó . Sunset Trails Pumpkin Patch: esta granja familiar se transforma en un huerto de calabazas durante el otoño. Abre los viernes y sábados, del 26 de septiembre al 27 de octubre, en Sunset Trails Farm (1794 Sunset Trail, McKinney). Entrada: US$11 en línea y US$15 en puerta.

esta granja familiar se transforma en un huerto de calabazas durante el otoño. Abre los viernes y sábados, del 26 de septiembre al 27 de octubre, en Sunset Trails Farm (1794 Sunset Trail, McKinney). Entrada: US$11 en línea y US$15 en puerta. Big Orange Pumpkin Farm: permite recoger calabazas directamente de la planta. Está abierta todo el año en 15102 Texas 289, Gunter. Entrada: US$12 de lunes a viernes y US$15 los fines de semana, informó Preston Trail Farms .

permite recoger calabazas directamente de la planta. Está abierta todo el año en 15102 Texas 289, Gunter. Entrada: US$12 de lunes a viernes y US$15 los fines de semana, informó . Cobbins Family Pumpkin Patch: finca familiar con gran variedad de calabazas. Abre hasta el 31 de octubre en 926 Milam Road East, Sanger. Entradas: US$15 desde los 13 años y US$12 para niños de 3 a 12.

finca familiar con gran variedad de calabazas. Abre hasta el 31 de octubre en 926 Milam Road East, Sanger. Entradas: US$15 desde los 13 años y US$12 para niños de 3 a 12. Pumpkin Patch at Elves Farm: produce más de 100.000 libras de calabazas, calabacines y maíz indio para su huerto. Abre del 4 al 26 de octubre en Elves Tree Farm and Pumpkin Patch (601 Harvey Lane, Denison). Entrada: US$10 con actividades incluidas o US$15 con actividades y una calabaza.

Calabazas de todos los tamaños y variedades se pueden encontrar al norte de Texas (Instagram/@andkyl4)

Condados del este

Blase Family Farm: abre hasta el 2 de noviembre (1232 E. Fork Drive, Rockwall). Entrada general: US$11, los niños de 1 año y menores entran gratis.

abre hasta el 2 de noviembre (1232 E. Fork Drive, Rockwall). Entrada general: US$11, los niños de 1 año y menores entran gratis. Pitchfork Pumpkin Patch: abre del 26 de septiembre al 1 de noviembre (7126 South FM 548, Royse City). Entrada libre. Las actividades y eventos tienen costo adicional.

abre del 26 de septiembre al 1 de noviembre (7126 South FM 548, Royse City). Entrada libre. Las actividades y eventos tienen costo adicional. Fall Festival and Spooktacular Nights at Yesterland Farm: se realiza de viernes a domingo, del 20 de septiembre al 2 de noviembre. Las Spooktacular Nights son los viernes y sábados, del 26 de septiembre al 1 de noviembre. Entrada general: US$36,95; VIP: US$56,95, según Dallas News.

Condados del sur