Jugó en los Yankees y ganó series mundiales, pero dio un volantazo a su carrera y ahora va por el Congreso de Texas

Una de las exestrella de los Yankees de Nueva York y campeón de series mundiales de la Major League Baseball (MLB, por sus siglas en inglés) dio un giro a su vida y carrera, ya que se postulará para un cargo político en Texas, en el que defenderá las medidas del presidente Donald Trump.

Mark Teixeira salta del baseball a la política

El exprimera base del equipo neoyorquino de la MLB, Mark Teixeira, anunció que buscará una candidatura en el Congreso de Texas, en un distrito republicano que incluye áreas rojas muy cerca de Austin y San Antonio, de acuerdo con la ABC.

Mark Teixeira busca ser congresista de Texas (X @teixeiramark25)

El excampeón de las Grandes Ligas busca ocupar el lugar del representante republicano Chip Roy, quien ahora aspira a convertirse en fiscal general del estado y es recordado por sus enfrentamientos con la administración del expresidente Donald Trump.

Esta será la primera candidatura de Mark Teixeira para un cargo en el Congreso, después de sus 14 temporadas en el béisbol de las Grandes Ligas, en las que obtuvo distintos reconocimientos y conquistó una Serie Mundial con los Yankees en 2009.

Teixeira defenderá política de Trump, “America First”

A través de su cuenta de X, el exbeisbolista confirmó la noticia de que buscará un lugar en el congreso texano, en donde continuará con las políticas impulsadas por Donald Trump y para defender la agenda de “America First”.

Big news: I’m ready to go!



As a lifelong conservative who loves this country, I’m running for Congress to fight for the principles that make Texas and America great.



It takes teamwork to win – I’m ready to help defend President Trump’s America First agenda, Texas families,… pic.twitter.com/bVb6j9qP6i — Mark Teixeira (@teixeiramark25) August 28, 2025

“Como conservador de toda la vida que ama a este país, me postulo para el Congreso estatal para luchar por los principios que hacen que Texas y Estados Unidos sean grandes. Se necesita trabajo en equipo para ganar: estoy listo para ayudar a defender la agenda de America First del presidente Trump, las familias de Texas y la libertad individual”, indicó.

Teixeira agregó que jugar para los Rangers de Texas y criar a su familia en el Estado de la Estrella Solitaria es una de las mayores bendiciones de su vida, por lo que ahora está preparado para servir a su país, su estado y a los principios conservadores que hicieron de la entidad la “envidia de la nación”.

Después de su retiro en 2016, Mark dejó la Gran Manzana para mudarse a Texas con su familia. En su paso por la MLB ganó tres selecciones All Star, cinco Guantes Dorados y tres bates de plata. Jugó para diferentes equipos como los Rangers de Texas, los Bravos de Atlanta, Los Angelinos y los Yankees de Nueva York.

Teixeira regresa a Texas al dejar la MLB

Después de mudarse al Estado de la Estrella Solitaria junto a su esposa Leigh en 2021, Mark buscó nuevas oportunidades de negocio y continuar con su labor benéfica de apoyo a la educación y los ministerios cristianos. De igual manera, ha apoyado las causas conservadoras y defendió al gobernador Greg Abbott, se lee en el comunicado publicado en su red social.

Mark Teixeira apoya la agenda de Donald Trump (X @teixeiramark25)

Mark es hijo de un veterano de la Marina de los Estados Unidos y de una maestra de escuela, por lo que aprendió disciplina desde temprana edad. Como parte de su campaña política, el exbeisbolista indicó que se reunirá con todos los tejanos del distrito 21, desde Kerrville hasta New Braunfels, con el objetivo de escuchar a la comunidad y a todos los “contribuyentes que trabajan duro”.

De igual manera, agradeció al congresista Chip Roy (de quien espera ocupar su lugar en el Congreso)por haber representado al distrito con coraje y haber dejado un legado conservador con principios.

Por último, indicó que si gana, se compromete a trabajar con el presidente Trump para asegurar la frontera sur, hacer crecer al país, promover la independencia energética, defender la vida y fortalecer el ejército.