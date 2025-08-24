La angustia de una venezolana separada de su familia durante una redada del ICE en Texas: “Quiero estar con mis hijas”

Una familia que vivía en Texas fue detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) durante una redada y fueron derivados a distintos centros de detención. La madre expresó su angustia y aseguró que no le importa si la deportan de Estados Unidos: “Solo quiero estar con mis hijas”.

El ICE detuvo a una familia migrante en Texas y separó a sus miembros

Yocelyn Hallak y Rubén Salvatierra, de 27 y 30 años, abandonaron Venezuela y llegaron a EE.UU. hace cinco años. Desde entonces, vivían en Canutillo, en El Paso, junto a sus dos hijas, de cuatro y 10 años. La agencia migratoria derivó a la pareja a dos centros de detención distintos y las menores de edad fueron entregadas a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR).

(Archivo) El ICE confirmó la detención de una familia venezolana en Texas X (antes Twitter) @HSIHonolulu

En diálogo con Telemundo, Hallak señaló desde el Centro de Detención de Laredo que la familia fue detenida en medio de una redada el 30 de mayo pasado y que, desde entonces, no tuvieron novedades sobre su caso. Por su parte, Salvatierra se encuentra bajo custodia de las autoridades en Conroe y las pequeñas, en Brownsville.

“Les dije que estábamos en un proceso migratorio, que teníamos los grilletes y todo. Pero me respondieron que teníamos que ir con ellos para comprobar el domicilio y, hasta ahora, seguimos todos separados”, relató la mujer.

En la redada en Texas, 10 miembros fueron detenidos por el ICE. Según el medio mencionado, unos fueron derivados a Estancia y Chaparral (Nuevo México), otros a El Paso y Dilley, y otro a Pine Prairie (Luisiana).

Hallak comunicó a las autoridades migratorias que quería salir voluntariamente de ese país. “Solo quiero estar con mis hijas. No me importa que me deporten, pero con ellas”, expresó.

En tanto, mantiene una llamada a la semana con las pequeñas desde el centro de detención en el que se encuentra. “La chiquita me dice que me extraña. Me dice: ‘Mami, no me gusta estar aquí, ¿por qué no vienes a buscarme?’. La mayor me pregunta qué ha pasado, si fui a la corte…“, contó. Y añadió una pregunta frecuente por parte de ambas:”¿Cuándo vas a venir por nosotras?“.

La mujer señaló que tenían una cita de inmigración prevista para el 8 de julio, pero no obtuvieron novedades al respecto.

La mujer venezolana relata las comunicaciones con sus hijas desde distintas instalaciones Facebook/Yocelyn Hallak

Los expertos consultados por el medio mencionado calificaron estas acciones como “tolerancia cero” por parte de la administración de Donald Trump, que tiene el objetivo de ejercer un mayor control migratorio y deportar a un millón de migrantes sin estatus legal al año.

Qué dijo el ICE sobre la detención de la familia venezolana en Texas

La agencia federal señaló que la pareja de Hallak y Salvatierra está acusada de presuntos vínculos con el Tren de Aragua, la banda criminal de origen venezolano que fue designada por EE.UU. como organización terrorista global en febrero pasado.

El ICE indicó que ambos enfrentan un proceso de remoción sin cargos penales y que las dos menores de edad fueron transferidas “sanas y salvas a la custodia de la ORR”. Por su parte, Hallak negó que pertenezcan a la organización criminal.

Las autoridades migratorias vincularon a la pareja de venezolanos con el Tren de Aragua ICE.gov

A su vez, los expertos señalaron que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y la ORR revisaron 81 casos de “posibles separaciones familiares” y confirmaron 14 de ellos.