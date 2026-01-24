La ciudad donde nació Greg Abbott tiene el rascacielos más pequeño del mundo: es producto de una estafa

La cuna del actual gobernador de Texas, Greg Abbott, alberga uno de los récords más inusuales del planeta: el rascacielos más pequeño del mundo. Esta estructura es el resultado de un fraude legendario que ocurrió en 1919, cuando un contratista prometió una torre de gran altura, pero utilizó planos expresados en pulgadas en lugar de pies. Esta curiosidad histórica atrae a turistas que buscan conocer la edificación, que se calificó como una anomalía arquitectónica sin precedentes.

Texano de origen, Greg Abbott nació en Wichita Falls y pasó su juventud en Duncanville. Tras graduarse en la Universidad de Texas en Austin y obtener su doctorado en Derecho por la Universidad de Vanderbilt, enfrentó un giro trágico en su vida: un accidente mientras corría lo dejó paralizado, indicó el sitio oficial de Greg Abbott.

Lejos de retirarse, construyó una carrera pública sin precedentes. Gobernador de Texas desde 2014, su currículum incluye mandos como Fiscal General con más años de servicio en el estado, además de magistrado de la Corte Suprema de Texas y juez de distrito.

Esta figura política nació en la ciudad que alberga el rascacielos más pequeño del mundo, que se encuentra en el corazón de Wichita Falls, específicamente en el 701 de la calle La Salle y se denomina el Edificio Newby-McMahon, señaló Discover Wichita Falls.

Su historia comenzó en 1919, en medio de un frenético auge petrolero donde el espacio de oficina escaseaba. Un enigmático ingeniero de Filadelfia aprovechó la euforia de los inversores para proponer un rascacielos de US$200 mil.

Este rascacielos mide solo 12 metros altura (Instagram/@thechiefeternaloptimist)

El engaño fue magistral. Los inversores firmaron contratos que se basaban en planos cuyas dimensiones no estaban en pies, sino en pulgadas. Para cuando notaron que su “rascacielos” medía apenas 12 metros de altura, el estafador ya había desaparecido con el botín.

El Newby-McMahon Building posee cuatro pisos en ladrillo rojo con detalles de piedra artificial. Su forma estrecha mide aproximadamente 40 pies (12 metros) de altura, 18 pies (5,5 metros) de profundidad y 10 pies (3 metros) de ancho, consignó Aroundus.

Atracciones que se pueden encontrar en Wichita Falls

Naturaleza

Lucy Park: una de las atracciones más icónicas es la propia Wichita Falls, una hermosa cascada ubicada en Lucy Park. Este parque cuenta con senderos para caminar, áreas de picnic y parques infantiles, explicó Famplified.

River Bend Nature Center: este centro de la naturaleza cuenta con un hermoso pabellón al aire libre, un área silvestre intacta, senderos para caminar, exhibiciones interiores, mariposas y muchos animales nativos, según Estados Unidos Travel.

Circle Trail: una extensa red de senderos para bicicletas y peatones que rodea la ciudad, ideal para actividades al aire libre.

La cascada de Lucy Park es uno de los atractivos naturales de la ciudad de Greg Abbot (Instagram/@danimackenna)

Monumentos y lugares históricos

Además del Edificio Newby-McMahon, la ciudad cuenta con la Asociación de Arte de Wichita Falls que ofrece exhibiciones de arte y eventos gratuitos. También, la Sheppard Air Force Base es una base aérea y un punto de interés local importante en la zona.

El Museo de Historia del Norte de Texas destaca por la rica historia y cultura de la región a través de exhibiciones atractivas, señaló Famplified.

Entretenimiento familiar

Plex Entertainment: un centro de entretenimiento familiar que ofrece pista de patinaje, karts, minigolf, láser-tag y una zona de juegos recreativos.

Zoológico Municipal de Wichita Falls: el zoológico local alberga a más de 300 animales, entre ellos babuinos, alces, bisontes, monos, coyotes, cebras, leones, caimanes, mapaches, serpientes y tigres, además de un zoológico interactivo para niños.

Castaway Cove Waterpark: según el sitio Estados Unidos Travel, este lugar es un paraíso para familias y amantes de los parques acuáticos. Ofrece desde divertidos toboganes hasta un relajante río lento, además de un área para niños pequeños con un barco pirata.