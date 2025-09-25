La historia de la casa icónica de Texas que quedó en ruinas y ahora será demolida: “Un riesgo para la seguridad”

Una vivienda icónica en Texas designada como monumento histórico puede ser demolida próximamente, si las autoridades determinan este final en una reunión el próximo mes. Se trata del Governor Horton Place, ubicado en Austin, que consagra una cronología que data de 1840.

Quién fue el primer propietario del monumento histórico de Texas que enfrentaría su fin

La Comisión Histórica de Texas (THC, por sus siglas en inglés) detalló el origen de la casa ubicada en el 6706 Bluff Springs Road del condado de Travis, en Austin. Esta propiedad privada estuvo bajo el nombre de Albert C. Horton entre 1841 y 1852.

The Governor Horton Place presenta una estructura deteriorada tras más de 180 años de su fundación hmdb.org/denney_rich

Horton, quien honró con su nombre a la residencia emblemática, fue veterano de la Guerra de Independencia de Texas y el primer vicegobernador elegido tras la incorporación del Estado de la Estrella Solitaria a la unión, con el líder J. Pinckney Henderson.

Mientras se desempeñó en el cargo político, del 19 de mayo al 13 de noviembre de 1846, vivió en el Governor Horton Place.

Posteriormente, se convirtió en su propietario el juez Thomas H. Duval, quien restauró la casa, para dar paso al matrimonio del ingeniero Alfred e Irene Karcher en la década de 1960.

Este emblemático hogar, que presentó en su estructura de origen una dimensión de 560 metros cuadrados y de 829 metros cuadrados tras su remodelación en 1914, fue designado como monumento histórico de Texas en 1972.

Por qué podría ser demolido el monumento The Governor Horton Place en Texas

En 1996, un incendio deterioró la estructura de este monumento histórico en Austin y el informe de la THC, publicado el 18 de julio de 2025, determinó que la casa quedó en ruinas, “con paredes exteriores parciales”. Además, en los últimos tres años se incrementó la inestabilidad ante el desplome de muros estabilizadores.

“Dado el estado avanzado de deterioro y los riesgos para la seguridad, aceptamos la demolición de los muros restantes y la limpieza del sitio”, expresó el comunicado del organismo, desde donde señalaron que no es recomendable tratar de estabilizar las paredes para preservar el monumento.

La comisión texana aprobó la demolición del edificio emblemático ubicado en Austin y dio una fecha límite Freepik

En tanto, un informe del ingeniero de la ciudad de junio pasado destacó que la estructura “representa un grave peligro para la salud y seguridad pública”. El experto advirtió un colapso de muros adicionales, basura y agujas peligrosas, mientras se encontraban personas que vivían entre las ruinas.

El aviso del THC determinó que la demolición del Governor Horton Place debería realizarse antes del 2 de diciembre de 2025. Por su parte, un portavoz del Departamento de Servicios de Desarrollo de la ciudad señaló a KXAN que planea solicitar la orden para su derribo en una reunión programada con la Comisión de Construcción y Normas el 8 de octubre próximo.

Qué pretenden construir en el espacio del Governor Horton Place en Austin

La Comisión Histórica de Texas reveló que la ciudad pretende colocar una señalización interpretativa en el lugar, con el objetivo de que se reconozca la ubicación y la apariencia original del monumento.

A su vez, propuso realizar un levantamiento arqueológico para “documentar restos históricos, como pozos o construcciones auxiliares, antes de futuros desarrollos”.