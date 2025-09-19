El emblemático restaurante de ensaladas de Houston que cierra para siempre en la ciudad

Este viernes 19 de septiembre, la cadena de comida Salad and Go cerrará todas sus sucursales de Houston, Texas. Este emblemático restaurante de ensaladas busca concentrar sus esfuerzos en los locales que se mantienen abiertos en Dallas y otros puntos de Estados Unidos.

Cuáles son los locales de Salad and Go que cierran en Houston el 19 de septiembre

Todas las sucursales de Salad and Go en Houston funcionarán por última vez este viernes 19 de septiembre. La cadena anunció esta semana el cierre de 41 locales, entre los que se encuentran todos los de esa ciudad. También hay otros que dejarán de funcionar en Austin, San Antonio, Dallas-Fort Worth y en el estado de Oklahoma.

Las sucursales de Salad and Go en Houston, funcionan por últimas vez este viernes 19 de septiembre Facebook: Salad and Go

La fecha fue confirmada por los empleados de los locales en comunicación con Chron. Según explicaron los trabajadores, las autoridades les informaron la noticia durante una reunión.

“Esta es una decisión muy difícil porque afecta a miembros del equipo que han demostrado una pasión y un compromiso extraordinarios al servir a nuestros clientes. Estamos profundamente agradecidos por sus contribuciones y las conexiones que han forjado en sus comunidades”, manifestó Mike Tattersfield, director ejecutivo de Salad and Go, en un comunicado, según informó Nation’s Restaurant News.

Los motivos del cierre de 41 locales de Salad and Go

Con el cierre de los más de 40 locales, la cadena busca potenciar su presencia en el área metropolitana de Dallas y Oklahoma. “Concentrar nuestros esfuerzos nos permitirá fortalecer la marca e invertir más en mejorar la calidad, impulsar la innovación y construir una comunidad”, sostuvo el directivo.

En esa misma línea, enfatizó: “Nuestra presencia en Texas se mantendrá sólida en Dallas. Seguimos creyendo en el mercado texano y su potencial a largo plazo”.

El objetivo es fortalecer el funcionamiento de la marca en la ciudad de Dallas

Además, aseguró que las tiendas de Phoenix y Tucson, en Arizona, y de Las Vegas, en Nevada, continuarán sus operaciones.

“Sabemos que el cambio en última instancia nos dará la base que necesitamos para crecer más fuertes y hacer que alimentos deliciosos y nutritivos sean accesibles para todos”, concluyó.

Quiénes son los dueños de Salad and Go

Salad and Go abrió por primera vez en 2013 en Gilbert, Arizona. Fue fundada por Tony y Roushan Christofellis. Actualmente, la cadena de ensaladas para llevar es propiedad de la firma privada Volt Investment Holdings, cuya sede principal se encuentra en la ciudad de Nueva York.

A finales del 2024, la firma contaba con 146 restaurantes en Estados Unidos, según informó Nation’s Restaurant News.

El actual director ejecutivo, Mike Tattersfield, quien también es uno de los accionistas minoritarios de la marca, asumió su cargo en abril de 2025. Entonces, ocupó el lugar que quedó vacante tras la renuncia de Charlie Morrison, quien había logrado duplicar la cantidad de locales durante su gestión.

En total Salad and Go cerrará 41 restaurantes de comida saludable para llevar

Los restaurantes le ofrece a los clientes ensaladas, wraps, sopas y burritos para llevar. “En Salad and Go, nuestro propósito es hacer que la comida deliciosa y nutritiva sea accesible para todos”, explicó Tattersfield.

Por último, concluyó: “Creemos que esta marca tiene el poder de cambiar la percepción de la gente sobre la comida rápida al ofrecer algo mejor, más saludable y más asequible. Por eso me uní a esta empresa y sigue siendo la razón por la que creo firmemente en nuestro futuro”.