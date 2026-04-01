Malas noticias en Texas desde abril: Houston sube las tarifas de agua y los residentes pagarán más

Los residentes de Houston, Texas, enfrentan desde este 31 de marzo un nuevo ajuste en el costo de los servicios básicos. El incremento del 7,87% surge de una combinación entre el índice de inflación local (1.37%) y un cargo fijo del 6,5% aprobado por el ayuntamiento en 2021. Esta actualización tarifaria no afecta a todos los usuarios por igual, ya que el monto final en el recibo depende del volumen de consumo y de la categoría de cada cliente.

Impacto del aumento de agua en Houston

Según informó Telemundo Houston, el malestar entre los vecinos es evidente ante la acumulación de alzas. “Aumentó la gasolina y ahora también el agua; abril nos llega con los precios más caros en muchos productos”, lamentó un ciudadano afectado por la medida.

El Departamento de Obras Públicas aplica un incremento promedio del 7.87% en las facturas de agua Branislav Nenin - Shutterstock

Para las familias numerosas, el impacto es mucho más complicado. “Somos cuatro en la casa y pagamos más de US$200. Todo eso es gasto para la familia y no hay más que cuidar el agua”, aseveró el usuario.

Destino de los fondos y mantenimiento técnico

El dinero que recauda la ciudad a través de estas nuevas tarifas tiene fines específicos que el Departamento de Obras Públicas detalló en su informe oficial. Las autoridades destinarán los recursos a la operación y mantenimiento del sistema de aguas residuales, así como a las reparaciones y expansiones necesarias en la red.

Además, el flujo de capital permite proteger la integridad financiera del servicio y cumplir con el pago de deudas y bonos de infraestructura. Desde el municipio, especificaron que este ajuste anual se basa en unas ordenanzas aprobadas bajo un plan de cinco etapas.

El objetivo central de este esquema tarifario es garantizar que el sistema de agua cuente con la estabilidad necesaria frente al crecimiento de la población en Texas.

Para los vecinos, sin embargo, la prioridad ahora es el severo control del gasto doméstico. “Abril nos llega con el incremento de la mensualidad del agua en todo Houston”, advirtieron los residentes que ya consultan sus estimados en los portales oficiales.

La prioridad ahora es el severo control del gasto doméstico archivo - Shutterstock

Cierre del plan de cinco años en Houston

Este aumento marca el final del “Estudio de Costos del Servicio de Agua y Aguas Residuales” iniciado en 2021.

Durante este periodo, la administración local insistió en que los precios deben reflejar el costo real de potabilizar el recurso y procesar los desechos. A partir de hoy, las nuevas tablas de tarifas están disponibles en el sitio web oficial para que cada usuario conozca el impacto exacto en su bolsillo.

Ante la situación, la ciudad recordó que existen mecanismos de asistencia para sectores vulnerables para tener en cuenta. No obstante, el sentimiento general en los barrios de Houston es de malestar frente a una economía texana que no da tregua.

La ciudad de Houston recordó que existen mecanismos de asistencia para sectores vulnerables para tener en cuenta Archivo

“Es muy importante resaltar que es un incremento promedio, no a todos los residentes les subirá en la misma cantidad, por lo que deben estar atentos a los recibos”, aclararon los periodistas del medio citado para calmar las dudas sobre los montos finales de las facturas que llegarán a fin de mes.