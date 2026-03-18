Fuerte aumento del Diesel en EE.UU. y cómo impacta en los precios de productos comunes: “Mueve la economía real”
Mayormente este combustible se utiliza para alimentar camiones de carga, transporte público, maquinaria agrícola y equipos de construcción
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El precio del diésel se disparó en Estados Unidos, en medio de tensiones internacionales y una escalada en el valor del petróleo, superó un umbral simbólico que no se veía desde hace años, lo que abrió interrogantes sobre su impacto en el bolsillo de los consumidores y en el precio de bienes cotidianos.
El salto del diésel en Estados Unidos: por qué sucede
Según un informe de NBC News, el precio promedio del diésel alcanzó los 5,04 dólares por galón a nivel nacional, en lo que representa una de las subas más significativas de los últimos tiempos. Este incremento se vincula directamente con el encarecimiento del petróleo crudo, impulsado por el bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Irán, una ruta estratégica para el transporte global de energía.
El diésel, a diferencia de la gasolina convencional, cumple un rol central en la economía productiva. Se utiliza para alimentar camiones de carga, transporte público, maquinaria agrícola y equipos de construcción, además de barcos y otros vehículos industriales. Por eso, su encarecimiento no solo afecta a quienes lo consumen directamente, sino que repercute en toda la cadena de suministros.
El estratega de inversiones Paul Dietrich, citado por NBC News, sintetizó esta idea: “El diésel es lo que mueve la economía real. Transporta alimentos, paquetes, materiales de construcción y productos en los estantes”. En ese sentido, advirtió que si los precios se mantienen elevados, el impacto será directo en los consumidores.
Datos de la AAA: cómo evolucionaron los precios del diésel en Estados Unidos
De acuerdo con la Asociación Americana del Automóvil (AAA), los valores actuales reflejan un incremento acelerado en comparación con semanas y meses anteriores:
- Promedio actual (18 de marzo): US$5,068 por galón
- Promedio ayer: US$5,044 por galón
- Hace una semana: US$4,830 por galón
- Hace un mes: US$3,670 por galón
- Hace un año: US$3,601 por galón
Estos datos muestran una suba abrupta en apenas 30 días, con un salto de más de US$1,3 por galón. La velocidad del aumento es uno de los factores que más preocupa a analistas y consumidores, ya que dificulta la adaptación de empresas y hogares.
Impacto inmediato del aumento del diésel en la economía cotidiana
El aumento del diésel no tarda en trasladarse a los precios finales. Según el análisis de NBC News, sectores como la alimentación, el transporte de mercancías, la construcción y los servicios de entrega son los primeros en sentir el impacto.
El encarecimiento del combustible eleva los costos logísticos, lo que se traduce en productos más caros en supermercados y tiendas. Esto incluye desde alimentos frescos hasta bienes manufacturados que requieren transporte intensivo. Además, servicios como envíos de paquetes y tarifas de transporte también experimentan ajustes al alza.
Dietrich explicó que este fenómeno funciona como un “impuesto indirecto” sobre los consumidores: el dinero destinado a cubrir el mayor costo del combustible reduce la capacidad de gasto en otras áreas como ocio, viajes o entretenimiento.
El golpe que produce el aumento al sector agrícola
Uno de los sectores más afectados es el agropecuario. Los agricultores dependen fuertemente del diésel para operar maquinaria y transportar sus productos. John Boyd Jr., un agricultor de cuarta generación en Virginia, relató a NBC News el impacto concreto en su actividad.
Su tractor requiere 100 galones de diésel para llenarse, lo que actualmente implica un gasto cercano a los US$500 por carga. “Es mucho dinero para mí”, afirmó, al destacar que ese combustible “no dura mucho”.
A este escenario se suma el aumento en el precio de los fertilizantes, también afectado por el conflicto internacional. Una parte significativa de los insumos necesarios para su producción transita por el estrecho de Ormuz, lo que encarece aún más los costos agrícolas.
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