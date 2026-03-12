Fuertes aumentos en USA: la medida “urgente” de un gobernador que pidió frenar el impuesto a la gasolina

El aumento repentino en los precios del combustible comenzó a generar preocupación entre autoridades y conductores en Estados Unidos. En medio de este escenario, un gobernador estatal decidió impulsar una medida extraordinaria para intentar aliviar el bolsillo de quienes dependen del automóvil para trabajar o trasladarse a diario.

Ned Lamont propone suspender el impuesto a la gasolina en Connecticut

Según informó NBC Connecticut, el gobernador de Connecticut, Ned Lamont, planteó suspender temporalmente el impuesto estatal a la gasolina con el objetivo de reducir el costo del combustible para los conductores.

La carga fiscal en el estado grava con US$0,25 cada galón de gasolina regular y con US$0,49 cada galón de diésel OLI SCARFF� - AFP�

La propuesta fue presentada durante una conferencia de prensa realizada en la ciudad de Meriden, donde el mandatario explicó que la iniciativa busca ofrecer un alivio inmediato ante el pronunciado incremento de los precios.

El plan contempla pausar el tributo estatal que actualmente grava cada galón de gasolina con US$0,25, mientras que el diésel paga un impuesto de US$0,49 por galón. De aprobarse la medida, esa carga fiscal quedaría suspendida por un período limitado.

Cómo afecta el aumento de la gasolina a los conductores de Connecticut

El encarecimiento del combustible se refleja en los valores que pagan los consumidores en el estado. De acuerdo con datos de AAA, el precio promedio nacional de la gasolina regular en Estados Unidos alcanzó los US$3,598 por galón al 12 de marzo de 2026.

En el caso específico de Connecticut, el promedio estatal se ubicó en US$3,503 por galón, una cifra que muestra el fuerte incremento registrado en las últimas semanas.

Apenas un día antes, el miércoles 11 de marzo, el precio promedio de la gasolina regular en Connecticut era de US$3,489, mientras que una semana atrás se encontraba en US$3,113 por galón.

Al 12 de marzo de 2026, el precio promedio de la gasolina regular en Connecticut se sitúa en US$3,503 por galón

Apoyo y dudas dentro de la Legislatura de Connecticut

La propuesta del gobernador todavía debe ser aprobada por la Legislatura estatal para entrar en vigor, ya que cualquier modificación en la estructura impositiva requiere autorización legislativa. En ese contexto, dirigentes de ambos partidos manifestaron interés en la iniciativa.

El líder republicano de la minoría en la Cámara de Representantes, Vincent Candelora, señaló que la medida podría ser bien recibida si efectivamente contribuye a reducir los costos para los residentes.

“Cada vez que hablamos de accesibilidad económica y de cómo hacer las cosas más baratas para los residentes de Connecticut, generalmente apoyamos ese tipo de iniciativas”, sostuvo el legislador.

Por su parte, el líder de la mayoría demócrata en el Senado estatal, Bob Duff, coincidió en que la asequibilidad es una preocupación central para los legisladores. En ese marco, consideró que abordar el aumento del costo del combustible encaja dentro de esa discusión.

Duff incluso relató su propia experiencia reciente al cargar nafta, para reflejar el impacto que perciben los consumidores. “Cargué gasolina el otro día y no podía creer lo rápido que subieron los precios. Mis ojos se salieron de sus órbitas”, comentó.

El promedio estatal de Connecticut se mantiene ligeramente por debajo del promedio nacional de Estados Unidos, que alcanzó los US$3,598 por galón este jueves Imagen de Freepik

Cuánto ahorrarían los conductores si se suspende el impuesto a la gasolina

El gobernador Lamont también detalló cuál sería el impacto concreto de la suspensión del impuesto para los automovilistas. Según explicó, un conductor que cargue aproximadamente 20 galones de gasolina por semana podría ahorrar cerca de US$5 en cada carga.

Si esa reducción se mantiene durante un mes, el ahorro total rondaría los US$20, una cifra que, aunque modesta, busca aliviar parcialmente el gasto mensual en combustible.

El mandatario sugirió que la pausa impositiva podría durar aproximadamente un mes, en línea con su expectativa de que el conflicto internacional con Irán, que presiona los precios del petróleo, pueda resolverse en ese plazo.