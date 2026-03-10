En Estados Unidos: cuál es el precio de la nueva Toyota Tacoma en marzo 2026

En el mercado de camionetas, uno de los vehículos que más destaca en el inicio de este año es la Toyota Tacoma 2026. Entre las características que resaltan, la versión de este año tiene transmisión manual de seis velocidades, un motor de hasta 278 caballos de fuerza y más innovaciones. Los precios sugeridos por el fabricante varían entre los 39.535 y 64.450 dólares, según el modelo elegido por el comprador.

El precio de la nueva Toyota Tacoma en marzo 2026

Diseñada para adaptarse a cualquier terreno, la Toyota Tacoma es una de las camionetas más populares en Estados Unidos. Pronto estarán a la venta las tres versiones: SR5, TRD Todoterreno y TRD Pro, las cuales varían de precio por sus diferentes prestaciones.

La Toyota Tacoma se vende en Estados Unidos en 2026 en tres modelos (SR5, TRD Off-Road y TRD Pro) que varían de precio Toyota

En el sitio web oficial de Toyota figuran los siguientes valores sugeridos por el fabricante:

Tacoma SR5: a un precio inicial de US$39.535 .

a un precio inicial de . Tacoma TRD Todoterreno : a un precio inicial de US$43.615 .

: a un precio inicial de . Tacoma TRD Pro: a un precio inicial de US$64.450.

Además, como sucede con otros modelos en Estados Unidos, está la opción de personalizar el vehículo. Una alternativa es elegir el color, entre los que figuran versiones en blanco, metal, negro y rojo. El usuario también puede escoger entre tracción trasera (a menor precio) y tracción en las cuatro ruedas.

Entre los paquetes disponibles para sumar comodidades y tecnología, se puede ir por:

El de actualización SR5 : mejora significativamente la comodidad y funcionalidad y suma US$1825 al valor.

: mejora significativamente la comodidad y funcionalidad y suma US$1825 al valor. El de clima frío: añade también asientos y volante con calefacción, asistente de estacionamiento, carga inalámbrica y más por US$2560.

Por último, los compradores pueden agregar calefacción en los asientos (por US$585) y un neumático de repuesto de tamaño completo (por US$85). Al margen de estas características, también es posible elegir accesorios para las ruedas, remolque, puertos USB, diseño, iluminación, protección y almacenamiento, que modifican el valor final.

En EE.UU., las personas pueden personalizar la Toyota Tacoma a su gusto, con características que incrementan su precio Toyota

Características de los modelos de la Toyota Tacoma en Estados Unidos en marzo 2026

En lo que respecta a las diferentes características de los modelos de la Toyota Tacoma, la marca japonesa señala las siguientes en su página web:

Toyota Tacoma SR5 :

: Motor 2.4L de cuatro cilindros Turbo.



Transmisión con tracción en las cuatro ruedas (4-Wheel Drive).



Cuenta con XtraCab y caja de seis pies (1,8 metros).



El consumo estimado (ciudad/carretera/combinado) es de 19/24/21 millas por galón (mpg), se traduce en 8/10/9 kilómetros por litro.

Tiene 278 caballos de fuerza a 6000 revoluciones por minuto (rpm).

Toyota Tacoma TRD Off-Road :

: Motor 2.4L de cuatro cilindros Turbo.



Transmisión con tracción en las cuatro ruedas.



Tiene cabina doble y caja de cinco pies (1,5 metros).



El consumo estimado es de 19/23/21 mpg, se traduce en 8/10/9 kilómetros por litro.



Tiene 278 caballos de fuerza a 6000 revoluciones por minuto (rpm).

Toyota Tacoma TRD Pro :

: Motor 2.4L de cuatro cilindros, con turbo híbrido.



Tiene transmisión con tracción en las cuatro ruedas.



Cuenta con doble cabina y caja de cinco pies (1,5 metros).



El consumo estimado es de 22/24/23 mpg, se traduce en 9/10/10 kilómetros por litro.



Tiene hasta 326 caballos de fuerza a 6000 revoluciones por minuto (rpm).

La nueva tecnología de la Toyota Tacoma permite remolcar con mayor eficiencia y seguridad Toyota

La tecnología en la Toyota Tacoma 2026 en EE.UU.

Uno de los aspectos más destacados del nuevo modelo de la Toyota Tacoma en Estados Unidos corresponde a sus innovaciones en tecnología:

Para remolcar, utiliza un sistema de asistencia con un controlador de freno integrado y un monitor de punto ciego que extiende el área de detección cuando identifica que se está remolcando un remolque.

que extiende el área de detección cuando identifica que se está remolcando un remolque. Cuenta con un Monitor Multiterreno de última generación que permite alternar entre las vistas de la cámara frontal, trasera y lateral para verificar posibles obstáculos .

. En el interior, la pantalla táctil multimedia de 14 pulgadas admite navegación por satélite, Sirius XM, compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay y más.

admite navegación por satélite, Sirius XM, compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay y más. Tiene un espejo retrovisor digital conectado a una cámara en la parte trasera. El usuario puede acercar o alejar el zoom, y ajustar el espejo para una mejor perspectiva.